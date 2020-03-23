Коронавирус проник в мошеннические рассылки

Количество фишинговых писем за последние два месяца выросло на 30%, при этом пятая часть рассылок содержит информацию о коронавирусе, рассказали в Сбербанке.

«Вирус COVID-19 затронул многие страны и вызвал всплеск киберпреступности. За последние два месяца зарегистрировано более 4000 доменов со словами «коронавирус», covid и т. п. При этом количество фишинговых рассылок по сравнению с прошлым кварталом выросло на 30%. Около 20% из них содержат информацию о коронавирусе», – передает РИА «Новости» сообщение банка.

Непростая ситуация с вирусом вынудила компании массово переводить сотрудников на дистанционную работу, напоминает банк. При спешном переходе возрастает роль человеческого фактора: в периметр корпоративной сети зачастую добавляются незащищенные или не соответствующие политике безопасности сервисы.

Некоторые компании вынуждены идти на такой шаг осознанно, чтобы обеспечить сотрудникам на карантине доступ к своим информационным ресурсам.

Так, по данным Сбербанка, только за последнюю неделю среди клиентов его дочерней компании, занимающейся кибербезопасностью, BI.ZONE число подключений общедоступных сервисов для удаленной работы выросло на 23%. Такой подход значительно повышает уязвимость корпоративной сети к кибератакам, отмечают в банке.