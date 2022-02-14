Дипломатам США велели уничтожить компьютеры и телефоны в посольстве в Киеве

Политолог: Просьба к Байдену срочно приехать на Украину выглядит по-холопски жалко

«Украинцы выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию. Однако Байден не станет рисковать своей репутацией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена «как можно скорее» посетить Киев.

«Байден и так бы не поехал на Украину, а теперь в условиях предвоенной истерии он тем более не будет рисковать своей репутацией, чтобы посетить эту страну. Зато мотивация украинской стороны очевидна: по их мнению, западный мир сплочен – к ним уже приезжали Макрон и Джонсон, а теперь должен был бы приехать Байден и показать, что Америка готова не на словах, а на деле защищать Украину от якобы готовящегося вторжения России», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Несмотря на то, что Байден несколько раз выступал по украинской повестке, он не является главным спикером США по этому вопросу. А сейчас американский президент вообще отдыхает, проводя большую часть времени в Делавэре, нежели в Белом доме, – объяснил эксперт. – Известно, что на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности отправится американская делегация во главе с вице-президентом страны Камалой Харрис. Более того, в Вашингтоне идут разговоры о том, что именно на нее попытаются переложить весь украинский вопрос».

«Соответственно, если и была гипотетическая возможность поездки высокопоставленных американских чиновников в Киев, то поехала бы Харрис. Однако в настоящий момент поездка не запланирована, и я сомневаюсь, что в текущих обстоятельствах вице-президент поедет на Украину», – считает собеседник.

При этом, по мнению Дудакова, приглашение Байдена на Украину ставит в невыгодное положение самих украинцев. «Они выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию, – подчеркнул политолог. – А сам Байден может это предложение игнорировать, сославшись на оказание военной помощи Киеву и введение санкций против России. Для американского лидера это приглашение не играет важной роли, а украинская сторона выглядит жалко».

«В ближайшие 48 часов нагнетание обстановки дойдет до пика. Сложно представить, что будет война, но провокации со стороны Украины исключать не стоит, – прогнозирует аналитик. – Так или иначе, на Украину сейчас оказывается максимальное экономическое давление: происходит огромный отток инвестиций, фактически закрылось воздушное пространство. Ущерб для экономики страны значительный. Их дожимают, чтобы они начали проводить более рациональную политику в отношении ДНР и ЛНР, а также пересмотрели свой подход к членству в НАТО».

В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев. Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».

При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».

Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.

Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.

В понедельник телекомпания CBS News сообщила, что в течение ближайших двух суток Белый дом намерен отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих. Телекомпания не уточняет, сотрудники каких именно ведомств имеются в виду. Кроме того, не поясняется, означает ли это, что они покинут Украину.

Напомним, источник по дипломатической службе США ранее сообщал, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. При этом здание посольства в Киеве «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.

Между тем СМИ сообщают, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами. Как пишет «Украинская правда», в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова». Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а «самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание». Также в материале говорится, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович».

«Страна.ua» также пишет, что «большинство крупных бизнесменов покинули страну». Так, «в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)». Кроме того, «за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук». «После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский», – сообщает издание.

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