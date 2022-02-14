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Политолог: Просьба к Байдену срочно приехать на Украину выглядит по-холопски жалко
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«Украинцы выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию. Однако Байден не станет рисковать своей репутацией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена «как можно скорее» посетить Киев.
«Байден и так бы не поехал на Украину, а теперь в условиях предвоенной истерии он тем более не будет рисковать своей репутацией, чтобы посетить эту страну. Зато мотивация украинской стороны очевидна: по их мнению, западный мир сплочен – к ним уже приезжали Макрон и Джонсон, а теперь должен был бы приехать Байден и показать, что Америка готова не на словах, а на деле защищать Украину от якобы готовящегося вторжения России», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Несмотря на то, что Байден несколько раз выступал по украинской повестке, он не является главным спикером США по этому вопросу. А сейчас американский президент вообще отдыхает, проводя большую часть времени в Делавэре, нежели в Белом доме, – объяснил эксперт. – Известно, что на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности отправится американская делегация во главе с вице-президентом страны Камалой Харрис. Более того, в Вашингтоне идут разговоры о том, что именно на нее попытаются переложить весь украинский вопрос».
«Соответственно, если и была гипотетическая возможность поездки высокопоставленных американских чиновников в Киев, то поехала бы Харрис. Однако в настоящий момент поездка не запланирована, и я сомневаюсь, что в текущих обстоятельствах вице-президент поедет на Украину», – считает собеседник.
При этом, по мнению Дудакова, приглашение Байдена на Украину ставит в невыгодное положение самих украинцев. «Они выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию, – подчеркнул политолог. – А сам Байден может это предложение игнорировать, сославшись на оказание военной помощи Киеву и введение санкций против России. Для американского лидера это приглашение не играет важной роли, а украинская сторона выглядит жалко».
«В ближайшие 48 часов нагнетание обстановки дойдет до пика. Сложно представить, что будет война, но провокации со стороны Украины исключать не стоит, – прогнозирует аналитик. – Так или иначе, на Украину сейчас оказывается максимальное экономическое давление: происходит огромный отток инвестиций, фактически закрылось воздушное пространство. Ущерб для экономики страны значительный. Их дожимают, чтобы они начали проводить более рациональную политику в отношении ДНР и ЛНР, а также пересмотрели свой подход к членству в НАТО».
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев. Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».
Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.
В понедельник телекомпания CBS News сообщила, что в течение ближайших двух суток Белый дом намерен отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих. Телекомпания не уточняет, сотрудники каких именно ведомств имеются в виду. Кроме того, не поясняется, означает ли это, что они покинут Украину.
Напомним, источник по дипломатической службе США ранее сообщал, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. При этом здание посольства в Киеве «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.
Между тем СМИ сообщают, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами. Как пишет «Украинская правда», в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова». Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а «самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание». Также в материале говорится, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович».
«Страна.ua» также пишет, что «большинство крупных бизнесменов покинули страну». Так, «в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)». Кроме того, «за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук». «После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский», – сообщает издание.
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В «Слуге народа» назвали ситуацию с «вторжением» России спецоперацией США
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и постоянный представитель Украины в НАТО Егор Чернев убежден, что США ведут одну из самых масштабных в истории информационных спецопераций против России.
По его словам, это четко должны осознавать украинцы, когда слышат о «неизбежном вторжении» вооруженных сил России на Украину. Он отметил, что цель спецоперации – сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс – один путь», где Россия сыграла бы ключевую роль.
«По этой причине США хотят заставить Путина прекратить играть в гибридные войны и сделать окончательный выбор: либо осмелиться на широкомасштабное вторжение, либо в конце концов отойти и запереться внутри собственной страны», – написал Чернев в Facebook.
Еще одна задача, по словам депутата, нанести как можно более ощутимый урон экономике России без войны, чтобы «возможное вторжение стало экономической и военной катастрофой для России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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Стало известно о бегстве олигархов и депутатов с Украины
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Украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами, сообщают СМИ.
Как пишет «Украинская правда», в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова». Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а «самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание». Также в материале говорится, что «один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих».
«Украинская правда» пишет, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович». Издание со ссылкой на «двух людей, которым предлагали выехать», заявило, что «этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича».
Сообщается, что «бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев – Мюнхен», в «тот же день выехал за границу Александр Ярославский», 13 февраля с Украины «вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий».
В пресс-службе Ставницера заявили, что он «улетел в командировку и на днях вернется» на Украину, в пресс-службе Хмельницкого сказали, что тот «улетел с командой на обучение и должен вернуться» на Украину 20 февраля, причем «тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются» на Украине.
«Страна.ua» также пишет, что «большинство крупных бизнесменов покинули страну». Так, «в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)». Кроме того, «за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук». «После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский», – сообщает издание.
При этом «остался в стране Коломойский, который как раз в воскресенье отпраздновал свой день рождения», но «только потому, что не может никуда уехать – против него расследуются в США уголовные дела». По данным издания, «активно вывозят из Украины свои семьи и представители власти», а «некоторые депутаты от «Слуги народа», несмотря на приказ фракции быть в Киеве, уже находятся за границей и возвращаться в страну не намерены».
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Эксперт объяснил механизм «воздушной блокады» Украины
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«То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства. Решить проблему страховки можно. Но страхование станет чрезвычайно дорогим. Коммерческие полеты оказываются нецелесообразными», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно, что британские страховщики предупредили об отмене страхового покрытия для любого самолета в воздушном пространстве Украины.
«Как известно, не так давно европейские политики де-факто ограничили полеты своих перевозчиков в Белоруссию и через ее воздушное пространство. Теперь облетать нужно будет две страны – и Белоруссию, и Украину. Соответственно, нужно будет идти либо над Черным морем, либо ближе к Балтике. Для польских и других европейских авиаперевозчиков это неприятная ситуация – придется тратить больше времени на полет и больше авиационного керосина», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Но хотя официально воздушное пространство Украины не закрыто (и более того, Киев выступает против такого закрытия), перевозчикам с большой вероятностью придется отказаться от рейсов на Украину, с Украины и через украинское воздушное пространство. Причина – в страховке, поясняет эксперт.
«У страхования авиаперевозчиков есть специфика, – отметил Пантелеев. – Как правило, ни одна страховая фирма полностью не принимает на себя риски по таким крупным клиентам, как авиакомпании. Поэтому существует международный рынок перестрахования. Речь идет о следующем – страховая компания выдает полис, и при этом договаривается с другими страховщиками о том, что они консолидированно несут ответственность», – пояснил исполнительный директор агентства
Сейчас британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов по всему миру письмо с предупреждением – через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Это значит, что британские фирмы, которые работают на рынке перестрахования, предупредили: в случае с Украиной они выходят из «перестраховочных» соглашений, пояснил Пантелеев.
«Продукты, которые предлагают некоторые страховые компании, покрывают лишь отдельные риски. Они детально перечислены в страховых полисах. В подавляющем большинстве случаев речь идет о том, что так называемые военные риски – то есть события, возникающие в связи с военными действиями, в том числе необъявленными – не покрываются страховкой, – отметил Пантелеев. – Учитывая сложную ситуацию вокруг Украины, страховые компании могут сделать соответствующую оговорку: в связи с высокими рисками они перестают покрывать страховкой полеты на Украину, с Украины и в украинском воздушном пространстве».
Это предупреждение касается не только и не столько британских перевозчиков. В первую очередь его учтут компании-лессоры – то есть фирмы, которые сдают воздушные суда в лизинг перевозчикам. «Лизинговые компании – понимая, что теперь полеты на Украину, с Украины и через воздушное пространство этой страны не покрыты страховкой – сообщают фирмам-эксплуатантам: полеты на принадлежащих этим лизинговым компаниям воздушных судах в обозначенный регион невозможны», – отметил Пантелеев.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства, еще раз отметил эксперт. «Теоретически если какая-нибудь компания владеет воздушным судном (оно у компании не в лизинге, а в собственности), и если у компании есть страховка, покрывающая военные риски, она может продолжать перевозки. Решить проблему страховки можно, но, как правило, это будет означать, что страховка станет чрезвычайно дорогой, потребуется время для того, чтобы ее оформить», – отметил Пантелеев. Эксперт полагает, что большинство компаний – эксплуатантов самолетов не пойдет на такие расходы.
Напомним, что в воскресенье стало известно: нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения». Чуть позже поступили сообщения об упомянутом выше письме британских страховщиков. «Эти уроды вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит с Украины и не влетит на Украину примерно с середины дня понедельника», – прокомментировал действия британцев источник киевского портала «Страна.ua» на украинском страховом рынке.
С ограничениями на полеты уже столкнулись и собственно украинские перевозчики. Самолет компании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. Представитель ирландской лизинговой фирмы, передавшей самолет в распоряжение SkyUp, категорически запретил полет своего воздушного судна в Киев.
Сворачивание авиасообщения с Украиной проходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. В то же время в воскресенье советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что Киев «не видит смысла» закрывать воздушное пространство страны, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду». Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заверила пресс-служба министерства инфраструктуры страны.
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Захарова: США врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения
Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру, история с экс-госсекретарем Колином Пауэлла тому пример, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, заявившего в воскресенье о том, что надо быть готовыми к тому, что Россия создаст предлог для нападения на Украину.
«Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – написала она.
Также Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, где он заявляет о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения.
«Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе Президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Уже год спустя, в 2004 году, выступая в Конгрессе, он говорил, что «вряд ли мы найдем в Ираке оружие массового поражения», которым пугал Совет Безопасности, размахивая пресловутой пробиркой», – напомнила представитель МИД.
Позже был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
«Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», – заключила Захарова.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Пассажирскому самолету украинской авиакомпании запретили лететь на Украину
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Пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба перевозчика.
«12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины», – сообщается на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что несмотря на усилия авиакомпании и готовность госструктур Украины обратиться к представителю лизинга, владелец самолета категорически запретил полет самолета в Киев несмотря на то, что он уже летел в украинскую столицу, отмечается в сообщении.
По данным авиаперевозчика, SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев, всех их обеспечили питанием.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
Захарова заявила о готовности США нажать на кнопку «Перегрузка»
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США готовы нажать на придуманную экс-главой Госдепа Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что действия США и Великобритании – «это классическая пропаганда войны», которая «запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года». «Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом», – напомнила она, отметив, что «Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу – руки должны быть развязаны».
Официальный представитель МИДа отметила, что США, «принимая на себя обязательства по Пакту», делают оговорку: «Статья 20 не уполномочивает Соединенные Штаты и не требует законодательных действий или других мер от Соединённых Штатов, которые бы ограничили право на свободу выражения мнений и собраний, гарантированное Конституцией и законами Соединённых Штатов».
Захарова напомнила, что «аналогичную оговорку делает» Лондон: «Правительство Соединенного Королевства толкует статью 20 в соответствии с правами, предоставляемыми статьями 19 и 21 Пакта, и, приняв законодательные акты по вопросам, имеющим практическое значение в интересах общественного порядка (ordre public), оставляет за собой право не вводить никаких дополнительных законодательных актов. Соединённое Королевство также оставляет за собой аналогичное право в отношении каждой из своих зависимых территорий».
В МИДе пояснили, что «Пакт был принят в разгар холодной войны». Он был необходим, чтобы «отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы». Страны, включая СССР, а позже – Россию, «добровольно отказываются» от пропаганды войны, а вот США и Великобритания «не лишают себя возможности поднести спичку к стогу сена».
Как заявила Захарова, сейчас «агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину» и «проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств».
Вашингтон и Лондон, «как дубинкой, размахивают» инструментом, который «хранили добрых полвека» в «загашниках». США и Великобритания через СМИ поддерживают «управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах». «Все готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную госсекретарем США Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка», – заявила Захарова.
Напомним, Москва неоднократно отвергала ложные оценки о якобы ведущейся подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
6 марта 2009 года на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Клинтон вручила ему большую красную кнопку на желтой основе как «символ стремления американской администрации произвести «перезагрузку» отношений между Вашингтоном и Москвой». Однако на кнопке по-английски было написано reset, а по-русски латинскими буквами – peregruzka («перегрузка»).
Зеленский попросил Байдена прилететь на Украину
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев, сообщил офис главы украинского государства. Источники заявляют, что Зеленский призвал Байдена приехать «как можно скорее».
В заявлении офиса Зеленского говорится, что украинский президент поблагодарил Байдена «за поддержку» и «пригласил его посетить Украину с визитом». Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».
Офис президента Украины, которой якобы грозит «российское вторжение», также сообщил, что Киев «выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта». При этом Зеленский «отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности» Украине. Он сказал, что Киев готов обсуждать эти гарантии в любых возможных форматах, власти страны понимают все существующие риски и готовы к любому развитию ситуации.
Зеленский заявил: «Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой. Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.
Власти Украины заявили об открытом небе над страной
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Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры страны по итогам совещания с участием руководства офиса президента.
«Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», – приводит его слова РИА «Новости».
Отмечается, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.
«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства», – добавили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что на данный момент 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты на Украину из 34 стран мира.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
Чуть позже пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.
Посол Украины упрекнул Германию в лицемерии из-за экспорта в Россию
Лицемерие Германии заключается в том, что в 2020 году страна поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 млн евро, а Украине отказывается поставлять оружие для самообороны, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 млн евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений... И это несмотря на санкции ЕС!!» – написал дипломат в Twitter, передает РИА «Новости».
Издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение данные министерства экономики ФРГ сообщило, что в 2020 году федеральное ведомство по экономическим вопросам и контролю за экспортом выдало германским компаниям 673 разрешения на экспорт товаров двойного назначения в Россию, объем экспорта таких товаров составил около 366 млн евро. Издание не уточняет, что именно экспортировали немецкие компании.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.
До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
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Депутат Рады обвинил Запад в начале войны с Украиной
Действия Запада в отношении Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западные партнеры – рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения – это равно мощнейшим санкциям», – заявил парламентарий в Facebook.
По его словам, из-за действий европейских партнеров со следующей недели экономика Украины «может просто остановиться».
Также Рабинович сообщил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны. При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.
Ранее парламентарий, входящий в состав фракции «Слуга народа», Александр Качура заявил, что депутатам от пропрезидентской фракции рекомендовали не покидать территорию Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Стало известно об эвакуации дипломатов США из Киева во Львов
Посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности, сообщил источник по дипломатической службе США.
«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», – рассказал представитель Госдепа украинскому изданию «Европейская правда».
По его словам, «во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д».
Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Песков указал на «ковбойский подход» США к Европе
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США «прямо заявляют, что кому надо делать» в Европе, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки европейцев «повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах».
Песков отметил, что страны Европы «последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах». По его словам, «это один из столпов, который всегда хромал в ЕС». Песков считает, что «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах», но «это не совсем получается», передает РИА «Новости».
Он указал, что «по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона», США «никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе». Как подчеркнул пресс-секретарь президента, США «без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать», а «если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет». «Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», – заявили в Кремле.
Песков указал на то, что это «контрастирует с желанием» ЕС быть «более суверенными в своих внешнеполитических интересах». Он выразил надежду, что «здравый смысл здесь возобладает». Песков рассчитывает, что страны ЕС «в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями».
Напомним, ЕС настаивает на том, что должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий.
В США заявили, что вторжение на Украину может начаться «в любой день»
США не могут назвать точную дату «вторжения» на Украину, в Вашингтоне ожидают, что оно может начаться «в любой день», заявил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не можем предсказать точную дату», – указал Салливан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Согласно его утверждению, США считают, что «вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день», передает ТАСС.
Он не исключил, что эскалация напряженности вокруг Украины может произойти «в ближайшую неделю, до завершения Олимпийских игр».
«Это также может произойти после Олимпиады. Кроме того, возможно, мы считаем, что Россия может избрать дипломатический путь», – добавил Салливан.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Посол Украины в Лондоне допустил отказ Киева от планов вступить в НАТО
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Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си.
«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС.
Он добавил, что Украина может «проявить гибкость». Дипломат уточнил, что Киев пытается найти наилучший выход из ситуации, в которой сейчас находится Украина.
«Если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО), это то, что мы сделаем», – подчеркнул он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.
Напомним, президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
В Пентагоне исключили превентивные санкции против России из-за кризиса на Украине
Администрация США по-прежнему не рассматривает возможность введения превентивных санкций в отношении России в связи с продолжающимся кризисом на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима», – сказал Кирби в эфире телеканала Fox News. Представитель Пентагона подчеркнул, что, если масштабные санкции будут введены против России сейчас, они «утратят свой сдерживающий эффект», передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Пентагоне считают, что «они сохраняют такой эффект, находясь в резерве».
Демократы под руководством главы комитета американского сената по иностранным делам Боба Менендеса внесли проект закона, предполагающий введение санкций против российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции могут затронуть и «Северный поток – 2».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.