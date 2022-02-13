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13 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 23:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский попросил Байдена прилететь на Украину
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Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Зеленский попросил Байдена прилететь на Украину
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев, сообщил офис главы украинского государства. Источники заявляют, что Зеленский призвал Байдена приехать «как можно скорее».
В заявлении офиса Зеленского говорится, что украинский президент поблагодарил Байдена «за поддержку» и «пригласил его посетить Украину с визитом». Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».
Офис президента Украины, которой якобы грозит «российское вторжение», также сообщил, что Киев «выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта». При этом Зеленский «отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности» Украине. Он сказал, что Киев готов обсуждать эти гарантии в любых возможных форматах, власти страны понимают все существующие риски и готовы к любому развитию ситуации.
Зеленский заявил: «Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой. Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.
На Украине заявили о фактической воздушной блокаде страны
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Британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве, сообщил источник на страховом рынке.
«Эти уроды (британские страховые компании) вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – цитирует украинское интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале источника на страховом рынке.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Элизабет Трасс выразили обеспокоенность относительно «планов России начать военную агрессию в ближайшие дни». После этого министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выразил мнение, что «вторжение» России на Украину якобы является «весьма вероятным» сценарием развития событий и может начаться «в любой момент».
В пятницу Уоллес и начальник штаба обороны Британии Тони Радакин совершили официальный визит в Москву, в рамках которого провели встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Днем ранее состоялась встреча глав МИД России и Британии Сергея Лаврова и Лиз Трасс.
В субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс заверила, что посольство продолжает работу, а она вместе с командой остается на Украине. В тот же день в Минобороны Британии объявили о скором отъезде с Украины военных инструкторов.
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В Кремле дали оценку переговорам Путина и Байдена
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Состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена носил сбалансированный и деловой характер, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Как сообщил помощник российского лидера, разговор длился чуть более часа и стал своего рода продолжением российско-американских переговоров, состоявшихся 7 декабря 2021 года в режиме видеоконференции, а также телефонного контакта президентов от 30 декабря.
«Именно тогда лидеры двух стран начали обсуждение важнейшей на сегодня темы, а именно вопросов обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности РФ», – напомнил представитель Кремля.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Он сообщил, что президенты договорились, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на различных уровнях по всем затронутым в ходе телефонного разговора вопросам. «Как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения», – уточнил Ушаков.
Как заявлял сотрудник администрации США высокого ранга, «разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа».
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
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Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В Британии призвали НАТО отказаться принимать Украину в альянс
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Британский политик Найджел Фараж, возглавлявший Партию независимости Соединенного Королевства (с 2006 по 2009 год и с 2010 по 2016 год) и Партию Brexit (2019-2021), призвал НАТО отказаться принимать Украину в состав альянса.
По мнению Фаража, сближение России с «коммунистическим Китаем» вследствие усугубляющихся разногласий Москвы со странами Запада будет стратегическим просчетом Британии и ее союзников, передает ТАСС.
«Присоединение Украины к НАТО не несет для нас никаких преимуществ и не отвечает нашим интересам. Если мы пойдем на такую уступку на нынешнем этапе ради достижения мира, это может сработать», – сказал Фараж в эфире YouTube-канала Triggernometry.
В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт объяснил механизм «воздушной блокады» Украины
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«То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства. Решить проблему страховки можно. Но страхование станет чрезвычайно дорогим. Коммерческие полеты оказываются нецелесообразными», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно, что британские страховщики предупредили об отмене страхового покрытия для любого самолета в воздушном пространстве Украины.
«Как известно, не так давно европейские политики де-факто ограничили полеты своих перевозчиков в Белоруссию и через ее воздушное пространство. Теперь облетать нужно будет две страны – и Белоруссию, и Украину. Соответственно, нужно будет идти либо над Черным морем, либо ближе к Балтике. Для польских и других европейских авиаперевозчиков это неприятная ситуация – придется тратить больше времени на полет и больше авиационного керосина», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Но хотя официально воздушное пространство Украины не закрыто (и более того, Киев выступает против такого закрытия), перевозчикам с большой вероятностью придется отказаться от рейсов на Украину, с Украины и через украинское воздушное пространство. Причина – в страховке, поясняет эксперт.
«У страхования авиаперевозчиков есть специфика, – отметил Пантелеев. – Как правило, ни одна страховая фирма полностью не принимает на себя риски по таким крупным клиентам, как авиакомпании. Поэтому существует международный рынок перестрахования. Речь идет о следующем – страховая компания выдает полис, и при этом договаривается с другими страховщиками о том, что они консолидированно несут ответственность», – пояснил исполнительный директор агентства
Сейчас британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов по всему миру письмо с предупреждением – через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Это значит, что британские фирмы, которые работают на рынке перестрахования, предупредили: в случае с Украиной они выходят из «перестраховочных» соглашений, пояснил Пантелеев.
«Продукты, которые предлагают некоторые страховые компании, покрывают лишь отдельные риски. Они детально перечислены в страховых полисах. В подавляющем большинстве случаев речь идет о том, что так называемые военные риски – то есть события, возникающие в связи с военными действиями, в том числе необъявленными – не покрываются страховкой, – отметил Пантелеев. – Учитывая сложную ситуацию вокруг Украины, страховые компании могут сделать соответствующую оговорку: в связи с высокими рисками они перестают покрывать страховкой полеты на Украину, с Украины и в украинском воздушном пространстве».
Это предупреждение касается не только и не столько британских перевозчиков. В первую очередь его учтут компании-лессоры – то есть фирмы, которые сдают воздушные суда в лизинг перевозчикам. «Лизинговые компании – понимая, что теперь полеты на Украину, с Украины и через воздушное пространство этой страны не покрыты страховкой – сообщают фирмам-эксплуатантам: полеты на принадлежащих этим лизинговым компаниям воздушных судах в обозначенный регион невозможны», – отметил Пантелеев.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства, еще раз отметил эксперт. «Теоретически если какая-нибудь компания владеет воздушным судном (оно у компании не в лизинге, а в собственности), и если у компании есть страховка, покрывающая военные риски, она может продолжать перевозки. Решить проблему страховки можно, но, как правило, это будет означать, что страховка станет чрезвычайно дорогой, потребуется время для того, чтобы ее оформить», – отметил Пантелеев. Эксперт полагает, что большинство компаний – эксплуатантов самолетов не пойдет на такие расходы.
Напомним, что в воскресенье стало известно: нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения». Чуть позже поступили сообщения об упомянутом выше письме британских страховщиков. «Эти уроды вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит с Украины и не влетит на Украину примерно с середины дня понедельника», – прокомментировал действия британцев источник киевского портала «Страна.ua» на украинском страховом рынке.
С ограничениями на полеты уже столкнулись и собственно украинские перевозчики. Самолет компании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. Представитель ирландской лизинговой фирмы, передавшей самолет в распоряжение SkyUp, категорически запретил полет своего воздушного судна в Киев.
Сворачивание авиасообщения с Украиной проходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. В то же время в воскресенье советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что Киев «не видит смысла» закрывать воздушное пространство страны, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду». Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заверила пресс-служба министерства инфраструктуры страны.
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Захарова объяснила отъезд западных военных инструкторов с Украины
Отзыв западных военных инструкторов с Украины свидетельствует о завершении выполнения ими какой-то миссии, «что-то они там уже сделали», выразила мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Украина – это страна, в которой и так действовали западные инструкторы, западные представители вооруженных сил стран НАТО, но за последние два месяца их там увеличилось кратно, то есть что-то они там делали. Нам говорили, что эти якобы инструкторы должны помочь Украине с самообороной на случай агрессии. Агрессии нет – они там есть, агрессии нет, а их оттуда отзывают. Интересная постановка вопроса. То есть они были нужны на случай самообороны, если начнется агрессия, агрессия не началась, а их уже оттуда отзывают, это говорит о том, что миссия их там завершена, что-то они там уже сделали», – приводит мнение Захаровой ТАСС.
Официальный представитель МИД России добавила, что, возможно, сценарий, который планируется Западом, не предполагает присутствия на Украине военных инструкторов.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что британские военные инструкторы, отправленные на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать страну 12–13 февраля. Кроме того, в субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс сообщила, что посольство Соединенного Королевства продолжает работу, а сама она вместе с командой остается на Украине.
В «Слуге народа» назвали ситуацию с «вторжением» России спецоперацией США
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и постоянный представитель Украины в НАТО Егор Чернев убежден, что США ведут одну из самых масштабных в истории информационных спецопераций против России.
По его словам, это четко должны осознавать украинцы, когда слышат о «неизбежном вторжении» вооруженных сил России на Украину. Он отметил, что цель спецоперации – сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс – один путь», где Россия сыграла бы ключевую роль.
«По этой причине США хотят заставить Путина прекратить играть в гибридные войны и сделать окончательный выбор: либо осмелиться на широкомасштабное вторжение, либо в конце концов отойти и запереться внутри собственной страны», – написал Чернев в Facebook.
Еще одна задача, по словам депутата, нанести как можно более ощутимый урон экономике России без войны, чтобы «возможное вторжение стало экономической и военной катастрофой для России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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Пассажирскому самолету украинской авиакомпании запретили лететь на Украину
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Пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба перевозчика.
«12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины», – сообщается на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что несмотря на усилия авиакомпании и готовность госструктур Украины обратиться к представителю лизинга, владелец самолета категорически запретил полет самолета в Киев несмотря на то, что он уже летел в украинскую столицу, отмечается в сообщении.
По данным авиаперевозчика, SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев, всех их обеспечили питанием.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
Власти Украины заявили об открытом небе над страной
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Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры страны по итогам совещания с участием руководства офиса президента.
«Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», – приводит его слова РИА «Новости».
Отмечается, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.
«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства», – добавили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что на данный момент 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты на Украину из 34 стран мира.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
Чуть позже пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.
Посол Украины упрекнул Германию в лицемерии из-за экспорта в Россию
Лицемерие Германии заключается в том, что в 2020 году страна поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 млн евро, а Украине отказывается поставлять оружие для самообороны, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 млн евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений... И это несмотря на санкции ЕС!!» – написал дипломат в Twitter, передает РИА «Новости».
Издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение данные министерства экономики ФРГ сообщило, что в 2020 году федеральное ведомство по экономическим вопросам и контролю за экспортом выдало германским компаниям 673 разрешения на экспорт товаров двойного назначения в Россию, объем экспорта таких товаров составил около 366 млн евро. Издание не уточняет, что именно экспортировали немецкие компании.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.
До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
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В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации
Отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
«Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ – это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чем. Это подготовка какой-то масштабной провокации», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, представители США в СММ ОБСЕ уже собрали вещи, но пока не покинули Украину, их отъезд будет означать, что Киев готов к провокации в Донбассе.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.
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Участницу Евровидения от Украины обвинили в воровстве образа у Манижи
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Пользователи YouTube раскритиковали выступление украинской певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе на музыкальный конкурс «Евровидение – 2022», обвинив ее в краже образа и идеи у российской певицы Манижи, представлявшей Россию на конкурсе в 2021 году.
Паш исполнила песню «Тени забытых предков». Комментаторы видео отметили схожесть стиля композиции, видеоряда на заднем фоне и даже пестрых головных уборов Паш и Манижи, передает РИА «Новости».
«Копия Манижи, ничего своего придумать не могут», «Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года», – пишут пользователи.
«Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года», – поделился мнением Михаил Соловьев.
«Первое, что пришло в голову - это ассоциация с Манижей. Очень много схожестей», – отметила Vita Kraynuk.
В частности, пользовательница Ксения Оноприенко обратила внимание на схожесть манеры композиций, их сопровождения, видеоряда на заднем фоне и даже головных уборов певиц.
Некоторые также посчитали, что концепция номера Паш такая же, как и у представившей Украину в 2016 году Джамалы.
«Отвратная песня. Достали уже Украину выставлять плаксивой и несчастной. Джамала 2.0», – призналась Mileena Rage.
Ранее сообщалось, что певица Алина Паш, посетившая Крым после воссоединения полуострова с Россией, будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение – 2022».
В 2019 году Паш подверглась резкой критике в социальных сетях и в СМИ за поездку в Крым. Паш сообщала, что была в Крыму в 2015 году. Она пояснила, что ездила туда на свадьбу знакомых.
Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России
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Страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Вывод очевиден, для введения санкций никакой реальности Западу не нужно, нужно только информационно-политическое прикрытие. Его массовый характер сейчас мы видим, угрозу санкций», – приводит мнение Захаровой ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия уже десять лет живет «в фазе активных санкций, а до этого были санкции косвенно скрытые в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов».
Кроме этого, Захарова подчеркнула, что Запад вводил санкции, несмотря на то, что многие обвинения в адрес России не были подтверждены. «Все предлоги, как бы опирающиеся на данные разведки западного сообщества, якобы факты, указывающие на совершенные Россией преступления, – ничего из этого никогда не подтвердилось, а санкции были введены», – обратила внимание дипломат.
«[Президент Соединенных Штатов] Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», – заявил в свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя прошедшие в субботу переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил помощник главы государства, Путин «подробно изложил подходы российской стороны, пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России».
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В субботу высокопоставленный сотрудник американской администрации заявил, что консультации Соединенных Штатов с союзниками о возможности введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины приближаются к кульминации.
«В последние дни мы продолжили предоставлять помощь Украине в сфере безопасности, а наши консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнерами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьезных финансовых санкций и экспортных ограничений также приближаются к кульминации», – сказал источник. По версии сотрудника администрации США, «если Россия вторгнется, то столкнется с серьезными экономическими издержками <…> и понесет невосполнимый репутационный ущерб <…>».
Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стало известно об эвакуации дипломатов США из Киева во Львов
Посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности, сообщил источник по дипломатической службе США.
«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», – рассказал представитель Госдепа украинскому изданию «Европейская правда».
По его словам, «во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д».
Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты на Украину
Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
«Следующий рейс в Киев был запланирован на сегодняшний вечер, но он не состоится», – объявила KLM, передает Deutsche Welle.
Тем временем руководство немецкой авиакомпании Lufthansa сообщило, что внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Украины, рассматривая вариант с прекращением авиарейсов. Однако пока такое решение не принято.
Похожее заявление сделали и во французской авиакомпании Air France, передает агентство AFP.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве.
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Байден отметил ответственность России и США за безопасность во всем мире
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным отметил, что РФ и Соединенные Штаты как великие державы должны сделать все для поддержания стабильности и безопасности во всем мире, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «сказал, что две наши великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всем мире», президент Соединенных Штатов сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта между двумя странами, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, Байден также подчеркнул, что необходимо делать все возможное для избежания худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины. «Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Кстати, ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов», – сказал Ушаков, уточнив, что разговор планировалось провести в понедельник.
По словам представителя Кремля, с просьбами о срочных переговорах к Москве обратились и другие члены администрации США, которые в пятницу и субботу провели беседы со многими российскими коллегами. «Нагнетание вокруг темы «вторжения» велось скоординированно. Истерия достигла просто апогея», – констатировал представитель Кремля.
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В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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