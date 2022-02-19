Якутия и Башкирия заявили о готовности помочь беженцам из Донбасса

Якутия готова принять не менее 1,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР, заявил глава республики Айсен Николаев. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе создали оперативный штаб для оказания помощи эвакуированным жителям самопровозглашенных республик.

Николаев сообщил на отчетно-выборной конференции якутского регионального отделения партии «Единая Россия», что «Якутия готова принять не менее 1,5 тыс. беженцев ЛНР и ДНР», также «крупнейшие компании региона «Алроса», «Эльгауголь» и «Колмар» готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства», передает РИА «Новости».

«Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл, и в случае необходимости мы окажем всю необходимую помощь братскому народу», – добавил он.

Пункты размещения будут развернуты в районах Южной Якутии. Отмечается, что республика принимала жителей Донбасса и в 2014 году.

Вместе с тем Радий Хабиров написал на своей странице в «ВКонтакте», что «жители Луганской и Донецкой республик – родные для нас люди, история нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну, и, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь».

«Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич», – подчеркнул он.

По словам главы региона, жители Башкирии сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь пострадавшим от военных действий в Донбассе.

«В этой связи можно обращаться в наш Ситуационный центр по телефону 8 (347) 218-19-19 или писать здесь, под постом» – сообщил Хабиров.

В пресс-службе главы региона рассказали, что в правительстве республики под руководством Хабирова проходит заседание оперативного штаба по эвакуации жителей Луганской и Донецкой народных республик.

«Республика Башкортостан готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. На данный момент прорабатываются необходимые механизмы», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу, 18 февраля, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию; на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек.

В субботу ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков, Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.

Готовность принять беженцев выразили в Оренбургской и Пензенской областях, а также в Абхазии.

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