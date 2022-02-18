Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

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18 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Почему всегда дешевые капуста и морковь резко подорожали

За год капуста подорожала почти в три раза Лысцева Марина/ТАСС
Россияне привыкли, что «борщевой набор» – капуста, картофель, свекла, морковь и лук – всегда дешевый. Однако всего за один 2021 год этот набор подорожал в полтора раза. Особенно сильно – почти в три раза – выросла цена капусты. Это уникальное удорожание овощей открытого грунта. До пандемии целых десять лет их ценники не дорастали даже до уровня инфляции. Что происходит и кто виноват? Подробности...
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Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

«Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой? Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже. Подробности...

Что будет, если Россия признает ДНР и ЛНР

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Туркмении нужны реформы, которые уже успешно реализуются в соседних Узбекистане и Казахстане. Либо Ахшабаду пора задуматься об отказе от нейтрального статуса и вступить в ОДКБ. Подробности...
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 5 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

    Алексей Нечаев
    политолог
    		18 февраля 2022, 20:40

    Берлин, Париж, Вашингтон и Киев поспешили обвинить Москву в подрыве и без пяти минут выходе из Минских соглашений. Причина – решение Госдумы направить обращение к президенту России о необходимости признания ЛНР и ДНР. Причем Франция готова расценить подобный шаг как «невооруженную агрессию».

    В Кремле согласились с тем, что возможное признание республик «не коррелирует» с Минскими соглашениями, однако, как подчеркнул Владимир Путин, «в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение».

    «Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – добавил президент. И в формулировке «не до конца реализованных возможностей» как раз и кроется возможность одновременного признания республик вместе с сохранением «Минска-2». Вопрос лишь в том, в какой форме их признавать.

    Как известно, гарантами реализации соглашений являются не только Москва, но и Париж с Берлином. По задумке лидеров «Нормандского формата», именно Франция и Германия должны побудить Киев имплементировать политическую часть соглашений. Под этим подразумевается амнистия для ополченцев, закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины, проблематика местных выборов и прямые переговоры с лидерами ЛНР и ДНР.

    Удалось ли Франции и Германии за семь лет добиться от Киева необходимых результатов? Нет. Могли ли они это сделать? Да. Финансовых и политических рычагов для этого достаточно. Почему не сделали – вопрос отдельный, но очевидно, что Париж и Берлин выступают в роли гарантов не реализации, а саботажа «Минска-2» со стороны украинского руководства. Значит ли это, что Париж и Берлин подрывают Минский процесс? Однозначно, да. Значит ли это, что Москва вынуждена реагировать на невыполнение обязательств со стороны Парижа с Берлином? Конечно. А ведь на Франции и Германии еще лежит обязательство восстановления банковской системы в Донбассе для социальных выплат местному населению. Но воз и ныне там.  

    Фото: Михаил Соколов/ТАСС

    Может ли Россия из гуманитарных соображений признать ЛНР и ДНР в ситуации, когда партеры по переговорам способствуют демонтажу Минских соглашений, а их союзники по НАТО накачивают Украину ресурсами для ведения войны? Ответ очевиден. И здесь у Москвы есть три варианта.

    Вариант первый

    Когда во времена Богдана Хмельницкого решался вопрос воссоединения Украины с Россией, Москва понимала, что обращение гетмана к русскому царю и действия его войск на территории Речи Посполитой – это нарушение казаками присяги королю Яну Казимиру, а также ряда правил того времени. Тем не менее, Земский собор нашел выход из этой ситуации: ежели король «своей присяги не сдержал и на православную християнскую веру греческого закона востал», то, значит, украинцы освобождаются от присяги королю, а царь принимает под свою защиту не «бунтовщиков», а «вольных людей». Такими же вольными людьми сегодня могут оказаться жители Донбасса (и не только).

    И, поскольку порядок выхода из Минских соглашений нигде не прописан, Москве достаточно зафиксировать: а) хотя бы одно кривое слово Владимира Зеленского в адрес «Минска-2», б) хотя бы один выстрел ВСУ из запрещенного «Минском-2» вида вооружений; в) и бонусом – зафиксировать неспособность Парижа и Берлина быть гарантами выполнения соглашений. То есть это не «Россия подрывает Минские соглашения», а Украина, Германия и Франция их похоронили, что полностью соответствует реальности. С другой стороны, если Москва по ряду соображений не хочет по-примаковски «развернуть самолет над Атлантикой», то тогда есть еще два варианта решения этой задачи, но они потребуют некоторых правок в текст постановления Госдумы и повторного направления этого документа президенту.

    Вариант второй

    Речь может идти, например, о «временном признании ЛНР и ДНР до полной реализации Минских соглашений». Схожая формулировка заложена в указе Владимира Путина от 18 февраля 2017 года, согласно которому Россия временно и до урегулирования ситуации в Донбассе на основе «Минска-2» признает «документы и регистрационные знаки транспортных средств» граждан Украины, проживающих в Донбассе. Такой подход констатирует приверженность России Минским соглашениям и позволяет решить две других задачи: упростить внешнеэкономическую деятельность ЛДНР и обеспечить военную безопасность республик в официальном порядке.

    Вариант третий

    Россия может использовать опыт США, где в 1979 году был принят «Закон об отношениях с Тайванем». В этом документе Вашингтон одновременно придерживается политики «Одного Китая» и определяет путь развития двухсторонних отношений с «властными органами Тайваня». Этим же законом устанавливаются обязательства Вашингтона по обеспечению военной и экономической безопасности Тайваня, и Пекин вынужден с этим жить не первое десятилетие.  

    Таким образом у России есть несколько вариантов признания ЛНР и ДНР, не имеющих ничего общего с подрывом или выходом из Минских соглашений. Тех самых соглашений, ни один пункт которых не нравится президенту Зеленскому и его коллегам. Более того, очередная серия обстрелов ДНР и ЛНР говорит о том, что Украина неспособна адекватно расценить решение Москвы об отводе войск после учений и продолжает осознанно нарушать «Минск-2», пользуясь безграничным терпением Кремля.

    Именно поэтому Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже, в текущих или других границах, выбирая тот или иной вариант международно-правового признания и поддержки республик. Все это – дискуссионные вопросы, но право Москвы на их решение в условиях бездействия Парижа и Берлина – неоспоримо и «Минску-2» не противоречит.

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