В США высказали позицию на случай признания Россией ДНР и ЛНР

|
16 февраля, среда | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Швеция заявила об отсутствии планов подавать заявку на членство в НАТО
Разделы
Нашим соседям нужен свежий воздух, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией.
Подробности...
Элиты Западной Европы предприняли колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории.
Подробности...
История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Россия отводит войска от границы, но Украина ведь нет.
Подробности...
Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...
На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В США высказали позицию на случай признания Россией ДНР и ЛНР
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как отказ от выполнения Минских соглашений по Донбассу, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по Минским соглашениям, которые определяют путь политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, находящихся с 2014 года под контролем российских прокси», – сказала она в интервью изданию «Украинская правда».
Шерман добавила, что это будет «четкой и уже очередной попыткой подорвать суверенитет и целостность Украины».
По словам первого заместителя госсекретаря США, Вашингтон очень обеспокоен войсками России близ границы с Украиной и все еще считают, что «вторжение» возможно в любой момент. Она отметила, что не видит смысла в сосредоточении «100 тыс. военных» России на границе с Украиной, поэтому США «это очень беспокоит».
Шерман заключила, что это может свидетельствовать о планах Москвы осуществить нападение.
Кроме того, по ее словам, вопрос о вступлении Украины в НАТО является выбором народа и правительства этой страны, и США поддержат любое их решение.
Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Между тем Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР
|
|
Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости».
Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В ходе переговоров президент России и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы России по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности.
Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.
Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Также он добавил, что в России граждане поддерживают жителей Донбасса, а депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен дал новый прогноз по срокам «агрессии» России против Украины
|
|
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, опубликованное пресс-службой Госдепартамента США, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.
«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о том, считают ли власти Соединенных Штатов, что «вторжение» может произойти в среду, 16 февраля.
Госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу того, что Москва якобы «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной, «размещая там все новые подразделения». «Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, <…> чтобы мирно решить все существующие разногласия, однако, если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками», – заявил Блинкен.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
-
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден пригрозил России подрывом стратегической конкурентоспособности
|
|
В случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ, заявил президент США Джо Байден.
«Если Россия предпримет шаги (против Украины), мы объединим весь мир, чтобы противостоять ее «агрессии». Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля», – приводит слова главы американской администрации ТАСС.
«Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги (против Украины)», – заявил президент США в ходе выступления в Белом доме.
«И что касается «Северного потока – 2», трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет», – заявил глава Белого дома. По словам Байдена, при таком развитии событий страны Запада «создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России».
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились
о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать
одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
-
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом
|
|
То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.
Президент России прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер.
Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.
Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.
Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.
Названо время обращения Байдена к нации по поводу кризиса вокруг Украины
Президент США Джо Байден планирует 15 февраля в 23.30 по мск времени обратиться к нации в связи с ситуацией вокруг Украины.
Также американский лидер прокомментирует продолжение дипломатических контактов с Россией по данной тематике, заявили в Белом доме.
«Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне...», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Напомним, ранее к нации обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал 16 февраля Днем единения. Попросил в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднять государственный флаг Украины.
Лавров: Надеюсь, что в Донбассе не повторится история с отзывом миссии ОБСЕ в Косово
Москва надеется, что в Донбассе не повторится история с миссией ОБСЕ в Косово, когда это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
«Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых. Потому что зная, что страны, о которых идет речь, на самом деле в авангарде информационной террористической кампании, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли», – передает его слова РИА «Новости».
«И я очень не хотел бы, чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово господин Уолкер, американский гражданин, раздул лживую тему убийства мирных жителей якобы в селе Рачик. Потом было доказано, что эти мирные жители на самом деле были вооруженными боевиками и погибли в бою. Но господин Уолкер тогда публично заявил, что был акт геноцида, единолично заявил, что отзывает миссию ОБСЕ из Косово, и, по сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии», – добавил Лавров.
Ранее в МИД России заявили, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.
В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России
|
|
Звучащие со стороны Вашингтона угрозы ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину уже порядком надоели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели», – передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что гражданам России было бы приятнее слышать обращение президента США Джо Байдена без угроз.
«Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать», – сказал представитель Кремля.
«Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало», – добавил он.
В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Захарова указала на разное понимание ценности свободы в России и США
|
|
Для Соединенных Штатов свобода имеет цену, а для России свобода бесценна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о готовности народа США платить «за защиту демократии и свободы».
«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление – референдум. (…) Для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ. При этом Байден допустил, что новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но, по его словам, американский народ якобы понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить». Позже Сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» при эскалации на Украине.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
-
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде пообещали ответить Киеву на вторжение Украины в Донбасс
|
|
Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии, ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».
«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.
Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации, когда идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности, заявила также спикер.
При этом Матвиенко подчеркнула, что в России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще. «Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», - добавила она.
Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, отметила спикер Совфеда. «И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления», – сказала Матвиенко.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами
|
|
Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России, США не стремятся дестабилизировать Россию, «граждане России, вы нам не враги», заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Вместе с этим глава американской администрации подчеркнул, что США «готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным». «Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, я четко дал понять, что, если Россия будет целиться в американцев на Украине, мы ответим решительно», – заявил Байден.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
-
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Франция и Германия выступили против признания Россией ДНР и ЛНР
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
«Это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушением без применения оружия единства и территориальной целостности Украины. Это стало бы посягательством на суверенитет Украины», – приводит мнение главы МИД Франции ТАСС.
Об этом Жан Ив Ле Дриан заявил в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания республики.
В свою очередь канцлер Германии после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что «если бы резолюция, которую сегодня принял парламент [РФ], стала бы реальностью, то это было бы нарушением минских договоренностей». По его мнению, «это означало бы прекращение [переговорного] процесса, это было бы политической катастрофой», – сказал Шольц. Трансляцию вел телеканал «Феникс».
Ранее во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле оценили вероятность силовой операции Киева в Донбассе
|
|
Высока вероятность, что Киев решится применить силу в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву поселка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцы собрались искать нефть и газ в Узбекистане
Специалисты Геологической службы США (USGS) совместно с Госкомитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам займутся разведкой на территории республики запасов сланцевого газа и сланцевой нефти, сообщило информационное агентство Дуне при МИД Узбекистана.
Согласно данным агентства, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и старший научный сотрудник Геологической службы США Ингрид Верстратен достигли договоренности о том, что американские специалисты и геологи Узбекистана в рамках совместного проекта займутся разведкой на территории республики запасов минеральных ресурсов, а также анализом и прогнозированием засух и наводнений, моделированием паводков и частоты разливов рек, пишет ТАСС.
«Также группа USGS, специализирующаяся на исследованиях нефтегазовых ресурсов, планирует посетить Узбекистан в мае 2022 года <...> для определения потенциальных залежей сланцевой нефти и сланцевого газа в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях», – отмечено в сообщении.
При этом известно, что этим летом группа американских экспертов совместно с узбекскими коллегами проведет геологические исследования и разведку минеральных ресурсов в Ауминтазау-Кульджуктауском горном массиве Узбекистана.
Напомним, в сентябре прошлого года президент Белоруссии велел активизировать поиски месторождений углеводородов в своей стране. «Нутром чую, что там у нас нефть есть», – заявил он.
Фрегаты НАТО попытались вести разведку во время российских учений
Фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море, сообщил источник.
«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», – сообщил источник РИА «Новости».
В результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение, пояснил собеседник.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ в Средиземном море.
Байден заявил о поддержке Вашингтоном права стран на выбор альянса
|
|
Соединенные Штаты не поступятся своими основными принципами, включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Мы не поступимся своими основными принципами. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться», – приводит слова президента США ТАСС.
Как утверждает Байден, Соединенные Штаты представили конкретные идеи по созданию архитектуры безопасности в Европе. «Мы предложили новые меры по контролю над вооружениями, новые меры транспарентности, новые меры по стратегической стабильности. Эти меры касаются всех сторон – НАТО и России», – заявил глава американской администрации. Как считает Байден, это ориентированные на практический результат шаги, которые могут укрепить общую безопасность.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
-
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|