В Кремле согласились, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями

Признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не коррелирует с Минскими соглашениями, в Кремле с этим согласны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер», – передает его слова РИА «Новости».

Песков при этом пояснил, что практика выдачи российских паспортов в Донбассе не нарушает Минские соглашения.

«Просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», – пояснил Песков.

Он отметил, что «граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, – и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг».

«Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира, и эта практика достаточно распространенная», – добавил представитель Кремля.

Он добавил, что презсдент Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР и принял его к сведению.

«Какого-то комментария на сей счёт не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших

депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное – это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», – сказал пресс-секретарь.

Ранее во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл призыва Госдумы к признанию ДНР и ЛНР.