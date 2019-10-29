Лавров оценил «разворот над Атлантикой» Примакова

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение летевшего в США Евгения Примакова развернуть правительственный борт над Атлантикой в 1999 году.

В журнале «Путеводитель российского бизнеса» опубликована статья Лаврова из книги «Неизвестный Примаков. Воспоминания».

Лавров заявил, что «Евгений Максимович никогда не являлся сторонником конфронтации», а решение развернуть самолет было «твердым напоминанием о необходимости выстраивать диалог с Россией на равных» и «соблюдать в мировых делах основополагающие международно-правовые нормы», передает ТАСС.

Лавров отметил, что Примаков не только «сплотил» МИД, но и «наладил добрые отношения с подавляющим большинством иностранных коллег». Действующий глава МИД России отметил «интеллект и эрудицию, способность к открытому и взаимоуважительному общению» Примакова.

Лавров вспомнил о фотографии, которая «до сих пор является одной из самых любимых и сейчас стоит на столе в рабочем кабинете на Смоленской площади». Фото было сделано после вручения ряду сотрудников министерства высоких государственных наград.

«Среди них был и я, работавший тогда постоянным представителем при ООН. После вручения была сделана фотография, в центре которой Евгений Максимович со своей неизменно мудрой и открытой улыбкой», – рассказал Лавров.

Напомним, Примаков умер на 86-м году жизни 26 июня 2015 года.

Одним из самых известных эпизодов, связанных с его именем, стал «разворот над Атлантикой». В марте 1999 года Примаков, уже будучи премьером, летел с официальным визитом в США. В знак протеста против начала бомбардировок Югославии он развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву.

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