|
|
В ДНР рассказали подробности очередной атаки ВСУ
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Украинские военные усиливают обстрелы Донбасса, атаки идут вторые сутки, и сегодня, судя по всему, продолжатся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ЛНР и ДНР сообщили об эскалации ситуации в Донбассе со стороны ВСУ.
«Украинские силовики обстреливали территории ДНР и ЛНР с помощью техники, размещенной по всей линии фронта. Причем удары наносились из всех орудий, имеющихся в распоряжении ВСУ, кроме, разве что, реактивных систем залпового огня», – сказал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
По его словам, атаки проводились в том числе и с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских орудий и мин разного калибра. «Но, по предварительным данным, вооружение стран НАТО в этот раз ВСУ не использовали», – добавил собеседник.
Сразу после начала атак, например, в школах поселка Красный партизан детей эвакуировали в подвалы и бомбоубежища, сказал представитель ДНР. «Обстрелы частично нарушили подачу воды и электричества в Горловке. Также несколько снарядов упало в пригороде Донецка около аэропорта. Но эта улица не жилая, поэтому там пострадало только несколько строений», – отметил Бриг.
«В целом у нас есть приказ отвечать ВСУ также по всей линии фронта. В общем, ситуация накаляется. Думаю, сегодня после обеда украинские силовики возобновят обстрелы», – заявил собеседник.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной республики, в том числе – район Зеленая Роща в пригороде Луганска, а также населенные пункты Молочный и Веселенькое.
В свою очередь агентство «Ридус» со ссылкой на своего корреспондента в зоне конфликта Анну Долгареву сообщало, что под обстрел попали юг ДНР, Горловка, Петровское, запад Донецка (Трудовские, Александровка) и аэропорт. В ЛНР были атакованы поселок Донецкий, Сокольники, Золотое-5, Бахмутская трасса, Станично-Луганский район, по которому стреляют из подконтрольной ВСУ станицы Луганской.
Вместе с тем, жители Донбасса подставили под сомнение распространившиеся в Сети сообщения об «обстреле» детского сада в Новой Кондрашовке. Люди указали, что село находится под контролем Киева, а не ЛНР, к тому же, некоторые стекла подозрительно целые.
Пользователи Telegram отметили, что повреждения не могли быть нанесены зданию тем путем, который описан в СМИ, и что к фейку могла быть причастна служба информационно-психологических операций украинской армии.
Накануне власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Россия построила новый военный мост вблизи границы с Украиной
В 6,44 км от границы с Украиной через реку Припять в Белоруссии развернули военный понтонный мост, сообщают СМИ.
«По данным компании Maxar Technologies, через реку Припять в Белоруссии, менее чем в 6,44 км от границы с Украиной, установлен новый военный понтонный мост. На этой неделе на спутниковых снимках продолжает фиксироваться повышенная военная активность в Белоруссии, Крыму и на западе России», – сообщает Axios.
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности, и что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
|
|
Президент России Владимир Путин не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание, он разъяснил, что это не законопроект, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», – цитирует РИА «Новости» Песков.
По его словам, сообщение главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана про слова Путина Макрону о признании ЛНР и ДНР скорее не помогает, а вредит.
«Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию двусторонних российско-французских отношений. Но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств – Путина и Макрона», – сказал он.
Песков отметил, что в следующий раз это может помешать лидерам доверительно говорить друг с другом, если все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ.
«Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем», – подчеркнул Песков.
Также он добавил, что в заявлении МИД Франции о разговоре Путина и Макрона были искажены нюансы.
«А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно», – сказал он.
Ранее Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
Самолет Air Moldova написал «Расслабьтесь» в небе у границы с Украиной
|
|
Пилот пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании Air Moldova траекторией полета написал в небе у границы с Украиной слово «Relax» («Расслабьтесь»), свидетельствуют данные сайта Flightradar, который отслеживает передвижения самолетов.
Слово «Relax» длиной 128 км было написано в воздухе в 40 км от границы с Украиной. Самолет вылетел из Кишинева, провел в воздухе час и 40 минут, после чего вернулся в аэропорт. За его полетом наблюдали свыше 30 тыс. человек. «Теперь мы расслабились», – приводит Znak.com сообщение представителей проекта.
-
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия разъяснила Украине в СБ ООН взаимосвязь двух стран с СССР
|
|
Состоялось заседание СБ ООН, посвященное проблеме выполнения минских договоренностей. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на русском зачитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко, замглавы МИД России Сергей Вершинин в ответ процитировал стихи Николая Заболоцкого. Затем представитель России разъяснил украинскому дипломату разницу между государством-продолжателем и государством-преемницей.
Кислица в своем выступлении перешел на русский язык, хотя не позволяет себе такого в общении с журналистами. Он процитировал стихи Евтушенко «Наследники Сталина»: «Пусть мне говорят: «Успокойся…» – спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы еще на земле, // Мне будет казаться, что Сталин – еще в мавзолее», – передает РИА «Новости».
Как заявил Вершинин, «хорошо, когда политические послания облекаются в стихи». Он сказал, что «очень любит стихи про красоту Николая Заболоцкого». Вершинин процитировал стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка»: «А если это так, то что есть красота // И почему ее обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота // Или огонь, мерцающий в сосуде?». Он сравнил красоту с мудростью: «Надо, чтобы у нас была мудрость, надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это – в том, что касается и урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер».
Кислица попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в Совбезе в качестве постоянного члена. Вершинин отметил, что «не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете безопасности». По его словам, «расчет» делается «на неискушенную, далекую от знания международного права аудиторию».
«Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН… Наверное, можно поставить вопрос о том, проходила ли сама Украина это? Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой», – сказал он, отметив, что Россия является государством-продолжателем СССР.
Как заявил Вершинин, «речь, по сути дела, идет лишь об изменении названия государства», а вот «Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием».
В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.
Украина утверждает, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете безопасности ООН, поскольку после ликвидации СССР в 1991 году так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом. Киев обвиняет секретариат ООН в сокрытии документов, касающихся этой темы.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
В разговоре с журналистами в ООН Вершинин напомнил о суверенном праве России думать о своей безопасности: «Что касается российских военных - это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны». Он подчеркнул, что «если в Европе есть иностранные военные, то это точно не российские военные», это «могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские». Вершинин при этом заявил, что Россия готова к диалогу с США по гарантиям безопасности, Москва «хочет равной безопасности для всех».
Кислица заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером России Владимиром Путиным, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кислица также отметил, что у него «никогда не было переговоров» с постпредом России при ООН Василием Небензей: «То ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной».
Напомним, Небензя нередко прибегает к цитатам писателей и поэтов. Он упрекал Запад стихами Пушкина, читал «Алису в стране чудес» на заседании СБ ООН, цитировал Максима Горького и отвечал представителям Британии и США словами из пьесы «Генрих VI» Уильяма Шекспира.
Из здания посольства России в Киеве пошел дым
Из посольства России в Киеве идет дым, причины его появления неизвестны, сообщают очевидцы.
Видео с дымящимся зданием опубликовали в Сети, передает издание «Cтрана.ua» в Telegram.
Вместе с тем представитель посольства сообщил, что здание в порядке, пожара, о котором распространилась информация в соцсетях, нет, «ничто не горит», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в Киеве идут стычки между силовиками и местными предпринимателями.
Шарий: Все важные вопросы об Украине решаются в Москве, а не в Киеве
|
|
«Зеленский не может не понимать, что Запад ищет возможности договориться с Россией, но только на выгодных для себя условиях. В Киеве ведь ничего не решается», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее президент Украины заподозрил Запад в договоренностях с Россией по Украине.
«Искать логику в словах Зеленского нет смысла. Этот человек действительно считает, что все решения по Украине принимаются на Украине, а обосновал это тем, что все западные лидеры едут в Киев. Или он идиот, или делает вид, что идиот, полагая, что европейские лидеры хотят о чем-то договориться с Украиной. Хотя на деле они в очередной раз дают кредит Киеву и взамен требуют, чтобы он покупал их продукцию – от беспилотников до списанных лодок», – считает медиаэксперт и политик, основатель «Партии Шария» Анатолий Шарий.
«Он как будто не замечает, что Украина стала перевалочной базой на пути европейских лидеров в Москву, и все основные решения принимаются в Кремле, – отметил собеседник. – Конечно же, президент Украины не может не понимать, что Запад ищет возможности договориться с Россией, только на выгодных для себя условиях».
По мнению политика, этим объясняется моментальная положительная реакция министерства обороны Британии на предположение украинского посла в Лондоне Пристайко о возможности Киева отказаться от планов на вступление в НАТО, хотя позже он дезавуировал свои слова. «Почему так? Да потому что они давным-давно готовы урегулировать все спорные вопросы с Россией, просто ищут выгодные условия для компромисса», – пояснил Шарий.
«Игроки в этом вопросе – Россия, Соединенные Штаты, Германия и с некоторыми оговорками Франция. А Зеленский – не игрок, а клоун. Он же не может признать, что он клоун, объект, а не субъект. Отсюда – надувание щек и фразы из разряда «нам нужны доказательства» и «все решается на Украине», – уверен собеседник.
«Кроме того, поездка Шольца в Киев была визитом вежливости. Он не мог облететь Киев и сразу отправиться в Москву. Хотя все важные вопросы решаются именно там и, думаю, что успешно. Наверняка есть какие-то договоренности, о которых мы пока не знаем», – заключил Шарий.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит некоторые сигналы о возможных договоренностях западных партнеров с Россией за спиной Киева. «Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия западных партнеров с РФ без нас не договаривалась, хотя понимаю, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить сигналам. Надо иметь доказательства», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные президентом Украины в прямом эфире телеканала «Украина 24».
Вместе с тем политик заявил, что наличие таких договоренностей не пугает власти Украины. «Мы не боимся тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, поскольку большинство партнеров поддерживает нашу позицию, потому что за нами правда», – сообщил Зеленский. Как считает политик, центр принятия решений по ситуации вокруг Украины находится в Киеве. «Все решения относительно Украины принимаются именно на Украине, поэтому именно к нам приезжают европейские лидеры и партнеры», – сказал он.
В этот же день бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения России» носит характер «экономической диверсии».
Накануне президент США Джо Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами. Он также пообещал не отправлять американские войска воевать на Украину.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о якобы планируемом Россией «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжения России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о бездарно составленных Минских соглашениях
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были «составлены бездарно» и поставили Киев и проигрышную ситуацию.
«Этот документ – Минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».
Также глава страны заявил, что хотел бы от партнеров Киеве увидеть вклад в развитие украинской армии, так как будет «гарантией безопасности» для Европы.
«Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе», – добавил украинский лидер.
Напомним, Киев, страны Запада и Вашингтон обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Президент США Джо Байден назвал позже конкретную дату – 16 февраля.
Посол Украины напугал сербов страшилками о России
Посол Украины в Сербии Александр Александрович, покидающий свой пост, решил напоследок рассказать сербам о «тяжелом положении экономики в России» и об экономическом превосходстве Киева над Москвой.
По его словам, война между Россией и Украиной началась еще в 1990 году, когда Украина стала независимой, а Москва якобы сразу попыталась ее вернуть себе.
«Если не учитывать Москву и Петербург, то экономика России находится в тяжелом положении. Если вы отъедете пятьдесят километров от Москвы, то там все ужасно... в Архангельске, Нижнем Тагиле, Курске, Иркутске, Новосибирске, там что-то страшное, очень бедно. Впервые в этом году средняя зарплата и пенсия в Украине стали больше российских. Не говорю уже об алкоголизме, наркомании, это действительно что-то ужасное. Эта русская вакцина «Спутник V», у нее есть негативный эффект – бесплодие», – цитирует его Telegram-канал «О Сербии по-русски».
Такому заявлению удивился депутат от правящей сербской прогрессивной партии Милоша Банджура. Он выразил сожаление тем, что украинский дипломат вместо того, чтобы говорить о способах преодоления кризиса, потратил время на «грязные слова о России, русском народе и российском президенте».
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост с хэштегом «Россия должна быть уничтожена», но через несколько часов подпись удалил. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российское посольство направило ноту в МИД Черногории.
Также консул Украины в Facebook выразил недовольство тем, что Черногория в попытках спасти провалившийся туристический сезон открыла свои границы для россиян.
В Донецке рассказали подробности об обстрелах со стороны ВСУ
|
|
«Обострение идет по всей линии фронта, обстрелы слышит весь Донецк», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик обвинили Киев в нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения.
«С утра было громко в районе Новоазовска и южных сел, потом на западе Донецка, в поселке Старомихайловка. Сейчас вроде бы стало чуть тише, но еще непонятно, что происходит в районе аэропорта, на севере», – сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
По его словам, руководство республики дало приказ на ответные действия. «По всем признакам Украина нарушает Минские соглашения. При этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что подтверждают происходящее, опираясь на слова обеих сторон. Что будет дальше, пока непонятно», – добавил собеседник.
«И как сегодняшние обстрелы соотносятся с обещаниями Зеленского и его поручителей Байдена, Макрона и Шольца выполнять Минские соглашения? Как обычно – никак. Договоренности, подписанные коллективным Западом, не стоят ни гроша», – заключил Бердичевский.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики, пишет «Коммерсант». По словам официального представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ открыли огонь по пунктам Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Нижнее Лозовое и поселку Донецкий.
В представительстве заявили РИА «Новости», что военнослужащие использовали оружие, «которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено». В частности, речь идет о минометах калибра 120 и 82 мм, гранатометах и крупнокалиберных пулеметах. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Тимошенко призвала Зеленского заявить США об обязанности списать долг Украины
|
|
Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис должен поднять вопрос о списании внешнего долга Украины, заявила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Зеленский и Харрис встретятся в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению Тимошенко, Зеленский «должен очень четко сказать, что такие-то позиции минских соглашений для Украины являются неприемлемыми». Кроме того, он «должен поднять вопрос» о «списании долгов Украины», сказала Тимошенко.
Она заявила, что «история мира знает множество примеров, когда в таких ситуациях списывались долги с государств». Тимошенко отметила, что внешний долг Украины составляет «приблизительно 52 млрд долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
«Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов», – сказала она, отметив, что Украина «как страна, которая имеет большой уровень доверия, ни в каком случае ни имеет право самостоятельно прекратить выплату внешних долгов», это «невозможно, это практически разрушение платежеспособности страны».
Тимошенко заявила, что 52 млрд долларов Украине сейчас необходимо использовать для создания собственной армии, чтобы «стать беспрецедентно сильной». По ее словам, президент Украины может также обсудить с США «обеспечение в достаточном количестве высокотехнологичным оружием». Она полагает, что «гаранты Будапештского меморандума обязаны сейчас дать» Украине «то оружие, в том количестве и той эффективности, которое необходимо».
В ноябре сообщалось, что Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ после Аргентины и Египта.
Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики
|
|
Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной реакции Москвы на ответ в адрес США по гарантиям безопасности.
«Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора», – говорится в тексте сообщения, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вступление Украины в НАТО приведет к попытке Киева вернуть Крым, втянув США и союзников в прямой вооруженный конфликта с Россией, говорится в сообщении МИД.
«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», – говорится в документе.
Также обвинения американской стороны в адрес России в том, что она якобы «оккупировала Крым», не выдерживают критики.
В МИД России еще раз напомнили, что в 2014 году в Киеве произошел переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства. Ущемлялись права русскоязычного населения.
Подчеркивается, что Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации путем свободного волеизъявления граждан, проживающих на этих территориях. Сил и угроз никто не применял, а вопрос Крыма теперь закрыт, заключили в МИД России.
В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что удалось сбить беспилотник украинских силовиков, корректировавший артогонь по республике, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
«Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа «квадрокоптер», который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы», – передает слова Лещенко РИА «Новости».
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики ведут обстрел территории республики.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что поступают тревожные новости из Донбасса. Со стороны Киева начались провокации, добавил он.
Песков также рассказал, что планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности.
Посол возмутился нежеланием США признать геноцид русских в Донбассе
Слова представителей властей США, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, «вызывают возмущение и негодование», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» – заявил он, напомнив также о «трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными».
По мнению посла, «здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм». Он заявил, что «красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», передает ТАСС.
Как указал Антонов, «главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток», для этого проводится «выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания». В результате США «предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой».
Антонов подчеркнул, что «на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены». По его словам, «в этом – залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский потребовал предоставить систему гарантий безопасности для Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить от России и США систему гарантий безопасности, не уступающую той, что предлагают странам НАТО.
Украинский лидер назвал НАТО единственным союзом, к которому страна могла бы присоединиться. Зеленский заявил также об открытых дверях в альянсе.
«Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо. Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».
Гарантии безопасности для Украины должны включать пункт о сильной, обеспеченной и вооруженной армии.
«Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего», – сказал президент.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 был закреплен курс стран в ЕС и НАТО. Украина получила статус партнера НАТО.
Зеленский на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в акваторию Азовского моря и ознакомился с тем, как несут боевое дежурство корабли морской охраны Государственной пограничной службы страны, сообщил офис украинского лидера.
«Глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна «Капитан Чусов». <...> Во время перехода акваторией судно «Капитан Чусов» приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство – кораблю морской охраны Государственной пограничной службы «Донбасс» и малому бронированному катеру Военно-морских сил ВСУ «Лубны», – сообщается на официальном сайте офиса.
Отмечается, что инспекция стала частью рабочей поездки президента Украины в Донецкую область. Зеленский поздравил военнослужащих дежурных кораблей с палубы «Капитана Чусова». Соответствующее видео опубликовано на странице Зеленского в Instagram.
Также украинский лидер разместил видео, как он на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики». Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД