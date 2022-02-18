В Донбассе усомнились в достоверности сообщений об «обстреле» детсада в Новой Кондрашовке

Жители Донбасса подставили под сомнение распространившиеся в Сети сообщения об «обстреле» детского сада в Новой Кондрашовке.

Долгарева отмечает, что Новая Кондрашовка находится под контролем Киева, а не ЛНР, как ранее писали некоторые СМИ. Кроме того, характер повреждений, причиненных зданию, «не внушает доверия к сообщениям об «обстреле», передает «Ридус» сообщение своего корреспондента в зоне конфликта на юго-востоке Украины Анны Долгаревой.

«Народ толпой постит фотки пробитой стены якобы детского садика, якобы только что вот было. Похоже на хитрый вброс, к тому же стекла подозрительно целые и побиты только на первом этаже. Это, кстати, мой знакомый боец ЛНР отметил», – рассказала корреспондент.

Пользователи Telegram отмечают, что повреждения не могли быть нанесены зданию тем путем, который описан в СМИ, и что к фейку могла быть причастна служба информационно-психологических операций украинской армии.

«Если мы проведем прямую линию до линии соприкосновения ВСУ и НМ ЛНР, то мы увидим, что тут расстояние более 8 км, то есть никакой миномет и тем более ПТУР дострелить до этой точки просто не мог. Еще один немаловажный факт, что если мы посмотрим на прямую линию от так называемого места попадания в детский сад и до линии соприкосновения, то там очень плотная жилая застройка, сквозь которую просто не могло произойти попадание. Здания и сооружения – они же не прозрачные, а снаряды не телепортируются. Таким образом, мы имеем грубую подделку, или, проще говоря, фейк», – заявляет пользователь под ником Mari.

Общую обстановку в зоне конфликта Долгарева оценила так: «Сегодня ночью ВСУ ударили сразу по нескольким направлениям; прямо сейчас из центра Донецка мне пишут, что «на улице слышно». ДНР: под минометным обстрелом юг республики, Горловка, Петровское, запад Донецка (Трудовские, Александровка), аэропорт. ЛНР: поселок Донецкий, Сокольники, Золотое-5, Бахмутская трасса, Станично-Луганский район (по нему стреляют, собственно, с подконтрольной ВСУ станицы Луганской)».

По ее словам, правительственные войска Украины применяют в основном минометы 82 – 120-го калибров. Народная милиция республик получила разрешение на ответный огонь.

Ранее в украинских и российских СМИ появились сообщения об обстреле детского сада в Новой Кондрашовке в Донбассе. При этом российские издания сообщали о принадлежности поселка к ЛНР и обстреле его, соответственно, Вооруженными силами Украины, а украинские СМИ писали, что «оккупанты обстреляли станицу Луганскую».

Между тем в четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».

В пятницу в ЛНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском, а депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина готовится к штурму Донбасса.

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