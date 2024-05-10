Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.7 комментариев
Британский эксперт назвал самое слабо место ВСУ в Донбассе
Британский эксперт Меркурис: Краматорск и Славянск окажутся под ударом после потери Часова Яра
Украинская оборона в Донбассе может рухнуть, если ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром, предупредил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-блоге.
По его словам, сама оборона ВСУ станет еще более слабой, передает РИА «Новости».
Эксперт также сообщил о крупном прорыве российских войск в районе Авдеевки. Очеретино и другие населенные пункты перешли под контроль ВС России, что создало «огромную дыру» в линии фронта.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.