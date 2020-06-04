Психолог назвал две опасные крайности социального поведения людей после отмены ограничительных мер

За последние месяцы у россиян выработалась привычка носить маску, соблюдать безопасную дистанцию и пользоваться антисептиками. Но эта привычка может утратиться из-за иллюзии безопасности, заявил газете ВЗГЛЯД психотерапевт Дмитрий Ковпак, комментируя смягчение ограничительных мер в Москве и других регионах. По его мнению, соблюдение простых мер защиты от вируса потребуется еще несколько месяцев.

«Последовательное и постепенное снятие всех ограничений не означает исчезновения вируса и только появление вакцины или другого лекарства дадут нам основание для победы над ним», – считает вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак.

Он предполагает, что после отмены режима самоизоляции в поведении многих наших соотечественников может сформироваться две крайности: «С одной стороны – избыточный страх перед заражением, и как следствие, избегание любых общественных мест избегание любых контактов. С другой стороны – «наивный реализм». Человек не видит вируса, ведь его размер всего лишь 90 нанометров, зато видит других гуляющих по улице расслабленных соседей по дому и у него возникает иллюзия безопасности».

Оптимальный выбор между крайними позициями – это баланс, который требует соблюдения всех уже известных нам мер безопасности: дистанция, дезинфекция и ношение маски, пояснил психотерапевт.

«Психологически одни люди склонны преувеличивать опасность – и такие будут обходить окружающих десятой дорогой. Другие, чтобы чувствовать себя лучше, наоборот, будут вести себя так, как будто никакой эпидемии и не было. В психологии это называется компенсаторной стратегией. Человек так компенсирует тревогу, либо пытается себя эмоционально подбадривать: если я чувствую себя хорошо, значит, я в безопасности», – пояснил собеседник.

Однако те, кто бравирует отсутствием маски и отрицает вирус более опасны для социума, поскольку они могут стать носителями, уверен собеседник. «Такой человек сам часто переносит вирус в легкой форме, но заражает при этом пожилых людей. Это асоциальное поведение люди такого склада оправдывают версиями о том, что «нас всех обманывают», что это все «заговор», – отметил Ковпак.

Если человек замечает у себя тот или иной фактор, который давит на его психику, нужно подкорректировать свое поведение и сформировать у себя более осознанный и понятный набор действий, считает эксперт. «Ношение маски в людных местах, социальная дистанция, использование дезинфицирующих средств – это простые рефлексы, которые можно отработать буквально за пару-тройку недель», – считает эксперт.

«За последние месяцы это уже и так вошло у многих россиян в привычку, но к сожалению, это привычка может легко утрачиваться. Человек быстро теряет бдительность. Потом, если человек заразится, он об этом пожалеет. Но пока его может расхолаживать поведение других людей, которые ходят без масок, нарушают социальную дистанцию. Человек часто подвержен влиянию «эффекта толпы»: все бежали и я побежал. Мол, люди же знают, что делают. Уже никто не носит маску, если я ее надену, буду выглядеть нелепо. Такие вроде бы рациональные мотивы могут подталкивать к асоциальному поведению», – посетовал Ковпак.

«Поэтому первое, что надо осознать: делаю ли я выбор в пользу окружающих меня авторитетов, которые утверждают, что «вируса нет» или слушаюсь ли артистов Голливуда, которые винят во всем «вышки 5G». Или же размышляю и делаю выводы сам. Ведь, в конечном счете, ответственность за мою жизнь и здоровье – на мне. Остальные люди принимают в ней лишь опосредованное участие. Вот такой внутренний кодекс стоит осознать и прописать себе на ближайшие месяцы. Поскольку пандемия быстро не уйдет, нам придется жить как минимум до конца этого года в такой реальности и с такими новыми нормами», – предлагает психотерапевт.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля. Так, к примеру, больницы в Москве начнут работать в обычном режиме и оказывать плановую помощь через две-три недели. Однако необходимость носить маски для жителей Москвы сохранится, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сколько нам ходить в масках – во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам – от октября до февраля следующего года», – сказал он, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ответственный подход москвичей к борьбе с пандемией спас город от катастрофы. «Есть индекс снижения уровня активности городов мира. Москва находится в трети самых дисциплинированных. Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы. Благодарен москвичам за их терпение и понимание», – сказал он.

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