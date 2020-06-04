Собянин назвал срок отмены большинства ограничений в Москве

Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля. Больницы в Москве начнут работать в обычном режиме и оказывать плановую помощь через две-три недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

К началу июля, по словам Собянина, максимум ограничений по коронавирусу в столице можно будет снять.

«Я думаю, что с учетом того, как мы проживем эту неделю, в понедельник о таком графике поэтапного [снятия ограничений] можно будет сказать. Более того, я считаю, что такой график можно будет составить до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», – сказал мэр, передает ТАСС.

Собянин подчеркнул, что город плавно выходит из режима ограничений и дальше может двигаться без риска всплесков инфекции.

«Исходя из того, как мы вышли из такого жесткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится. Как и предыдущие наши решения: мы выходим плавно, переходя из одного этапа в другой, не допуская каких-то всплесков больших. <...> Это нам дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться без риска какого-то всплеска массовых заболеваний в ближайшее время», – сказал мэр.

«Несмотря на продолжающуюся эпидемию, несмотря на угрозу коронавируса, все равно должны приспосабливаться к этой ситуации и начинать жить нормальной жизнью», – отметил он.

В Москве уже начала расти загрузка в гостиницах. «Активно начали работать аэропорты, больше стало рейсов, соответственно, больше стала нагрузка гостиничного фонда», – приводит слова градоначальника РИА «Новости».

Собянин добавил, что в городе работают уже более половины предприятий торговли и две трети сферы услуг.

«Сегодня мы уже видим, что 55% всех торговых предприятий открыты, остальные активно готовятся к открытию, я думаю, что на следующей неделе будут открыты практически все магазины, большинство из них. Предприятия быта, которым разрешено было открыться, открыты на две трети», – отметил мэр.



Однако пока в Москве не планируется разрешать массовые мероприятия, но ярмарке в городе будут работать.

«Насчет фестивалей говорить пока рано, это большие массовые мероприятия. А вот ярмарки выходного дня должны в пятницу – субботу уже открыться. Это большое количество ярмарок, которое расположено почти во всех районах Москвы», – сказал Собянин.

«А по поводу уличных праздников – <...> пока об этом говорить рановато. Что касается книжной ярмарки на Красной площади или ярмарки выходного дня, это больше торговые мероприятия, не думаю, что они вызовут большое столпотворение людей, во всяком случае, можно это организовать, чтобы проходило в спокойном режиме», – пояснил он.

Кроме того, пока не будут открыты фитнес-центры и спортзалы, это будет сделано после прохождения основных этапов снятия ограничений.

Также Собянин рассказал, что в Москве завершат только уже начатые работы по благоустройству, остальные на время отложат.



«Мы закончим только начатые объекты благоустройства, ряд капитальных ремонтов, дорог и так далее», – сказал градоначальник.

Так, в столице проведут реконструкцию 37 поликлиник из 50 планируемых. Работы начаты уже в 12 из них. Всего на ремонт 135 поликлиник власти Москвы выделили порядка 40 млрд рублей. Ремонт планируется провести с 2020 по 2023 год.

По словам Собянина, с началом распространения коронавируса было решено заморозить проект, однако теперь строители вернулись к работе.

«Сейчас мы можем вернуться еще к 25 объектам. То есть 37 поликлиник зайдут в реконструкцию [в этом году]. Мы не отказываемся от этого проекта, но часть того, что мы планировали в этом году, перенесем на следующий год», – отметил мэр.



Собянин пообещал, что расходы в социальной сфере не сократятся «ни на копейку».



«Сегодня не уменьшается ни на копейку объем [финансирования]. И все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено, исполнено в полном объеме. Все льготы, все выплаты, натуральные льготы, денежные – все будет исполнено. Это первое. Второе – все наши обязательства в социальной сфере, я имею в виду заработная плата врачей, учителей, работников культуры – все тоже будет исполнено в полном объеме», – уточнил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что необходимость носить маски для жителей Москвы сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса, это может произойти в октябре или позже.

За все время эпидемии коронавируса в Москве выписаны 94 тыс. 715, что составляет чуть больше половины от общего числа заболевших.