Трансгендерная идеология уже добралась до России

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25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Российских губернаторов учат на чужом опыте

Вице-премьер Юрий Трутнев вручил приз сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко за победу в номинации «Регион возможностей».Фото: sakhalin.gov.ru
Главы регионов больше не скрывают от соседей-губернаторов свои ноу-хау по решению проблем, а напротив, охотно ими делятся. Таков смысл «библиотеки лучших управленческих практик» – базы данных, собрать которую удалось экспертам по итогам работы губернаторов за год.  Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

Чаушеску использовал коммунистические лозунги только как прикрытие румынских интересов, как он их понималФото: Diether Endlicher/AP/ТАСС
30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве. Единственная кровавая революция в Восточной Европе закончилась «победой демократии». Истоки этих событий обросли множеством мифов, и давно пора разоблачить их. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...

Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

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              Трансгендерная идеология уже добралась до России

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 25 декабря 2019, 09:22

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              Знаменитая детская писательница Джоан Роулинг оказалась в центре скандала, после того, как заступилась за  другую британку – Майю Форстейтер, уволенную за «трансфобные» высказывания в твиттере. Весь скандал сообщает нам нечто интересное о современной либеральной идеологии, уже стучащей и в наши двери.

              Форстейтер потеряла работу из–за нескольких твитов, которые были сочтены «оскорбительными и дискриминационными». Она, в частности, написала, что «если мужчина делает макияж, обувает туфли и надевает платье, он не становится женщиной», и вообще «мужчина не может переделаться в женщину». Она пыталась восстановиться через суд, но суд постановил, что ее поведение может «создать запугивающую, враждебную, унижающую и оскорбительную атмосферу» и «не заслуживает уважения в демократическом обществе».

              Майя Форстейтер, комментируя решение суда, сказала: «Я полагаю, что пол – это биологический факт, и он неизменен. Есть два пола – мужской и женский. Мужчины и мальчики принадлежат к мужскому. Женщины и девочки – к женскому. Изменить пол невозможно. До самых недавних пор это принималось как очевидный факт почти всеми».

              Джоан Роулинг отозвалась на происшедшее твитом: «Одевайся как пожелаешь. Называй себя как хочешь. Спи с любым взрослым человеком, который согласен на это. Живи своей лучшей жизнью в безопасном мире. Но заставлять уйти с работы женщину, которая говорит, что пол существует?..»

              Это вызвало поток гневных комментариев в твиттере писательницы – которую обвинили в поддержке «ненависти и дискриминации».

              Фото: Девушка из Дании, Artemis Productions

              Нам это все может показаться чем–то загадочным. Одна женщина высказала очевидный факт – такой же, как «вода мокрая» и «2 х 2 = 4», другая ее поддержала – в чем состав преступления?

              Что же, рассмотрим все сначала.

              Трансгендеры – это люди, которые психологически относят себя к противоположному полу. Это реальное и тяжелое душевное расстройство – человек глубоко тяготится своим «неправильным» телом, требует, чтобы его назвали именем, соответствующем его «психологическому» полу, а не реальному, добивается операции, которая должна придать его телу сходство с желаемым полом, потом всю жизнь пьет гормоны.

              Люди, подверженные этому расстройству, и их родные, испытывают тяжкие страдания – и, конечно, как и другие страдающие люди, вправе рассчитывать на наше сострадание и понимание. От душевной болезни, как  от тюрьмы и от сумы, зарекаться нельзя.

              Но людям, страдающим тяжелым конфликтом с реальностью, нельзя помочь, приняв их иллюзорную картину мира. Человек может испытывать реальный и мучительный ужас, полагая, что за ним гонятся масоны (или КГБ, или ЦРУ, или инопланетяне). Но мы не поможем ему, арестовывая по его требованию предполагаемых масонов и уверяя его, что он точно жертва их козней. Мы не поможем мужчине, полагающему, что он – женщина, заставляя всех соглашаться с ним.

              Большая беда, что это расстройство оседлала политическая идеология, целью которой, конечно, не является благо бедных трансгендеров. Ее целью является утверждение своей власти. Со стороны она кажется безумной – но в этом безумии есть своя логика, которую нам стоит понять.

              Эта идеология требует, чтобы все принимали представление трансгендеров о себе, как реальное и обязывающее других людей – если, скажем, мужчина заявляет, что он женщина, с ним должны обращаться, как с женщиной. Выдать ему документы на женское имя, допускать в женские раздевалки и душевые, принимать к участию в соревнованиях среди женщин, сажать в женскую тюрьму, если он совершит преступление.

              Читатель, не следящий за англоязычными новостями, может счесть это бредом и фантастической антиутопией – но это уже некоторое время как законодательно закрепленная практика. При этом, конечно, страдают права настоящих, биологических женщин – которым приходится принимать душ и раздеваться в компании мужчин, проигрывать атлетические состязания гораздо более сильным «трансгендерным женщинам» а на самом деле, мужчинам, и даже подвергаться насилию со стороны сокамерников, которые сели в женскую тюрьму, уже под следствием записавшись в женщины.

              Тут потихоньку ворчать начинают не только религиозные консерваторы – которые были против с самого начала – но и вполне левых и прогрессивных взглядов феминистки.

              Есть диссиденты и среди медиков – которые бьют тревогу из–за настоящей эпидемии трансгендеризма, когда детей и подростков обьявляют «трасгендерами» без достаточных оснований, просто в порыве идеологического энтузиазма, а потом начинают усиленно вбивать им в голову, что они, на самом деле, принадлежат к другому полу, накачивают puberty blockers – гормональными препаратами, блокирующими нормальный процесс полового созревания, и готовят к операции, в ходе которой им навсегда и необратимо отрежут «лишнее». 

              Идеологически подкованные консультанты внушают обеспокоенным родителям, что если они не поддержат «переход» своего ребенка к другому полу, то он непременно совершит самоубийство. 

              И это несмотря на твердо установленный факт, что признаки гендерной дисфории (то есть отнесения себя к другому полу) у детей в абсолютном большинстве случаев проходят ко времени полового созревания.

              Человеческая психика – штука хрупкая, и люди, страдающие теми или иными психологическими проблемами, затягиваются в эту трансгендерную воронку, а потом предъявляют претензии врачам, которые не захотели разбираться с подлинными причинами их жалоб, а сразу отправили их «менять пол».

              При этом биологически поменять пол невозможно – различия между мужчинами и женщинами слишком многообразны и глубоки, и после операции мужчина, увы, остается искалеченным мужчиной – а не женщиной.

              Конечно, тут трудно не изумиться двум вещам. Зачем люди продвигают столь вопиющее и разрушительное безумие? И как им это удается?

              Начнем с вопроса «как»? Механизм изменения общественного мнения был уже вполне отработан на гомосексуалистах. Вот есть люди, которые из–за своих особенностей – в общем–то никому не мешающих – подвергаются травле, притеснениям и обидам. Отвратительные и бесчеловечные злыдни, haters, буквально «ненавистники», выгоняют их с работы и даже из родного дома, осыпают оскорблениями и язвительными насмешками, избивают и убивают – на почве бессмысленной и слепой патологической ненависти. Вы кто – злыдень, или хороший, добрый сострадательный человек? Тогда вы обязаны поддержать политическую программу борьбы со злыднями – и их злодейскими убеждениями.

              Конечно, противники этой программы говорят, что можно же любить людей (как мы можем любить родственника–алкоголика или беспутного сына), но порицать его поведение. Однако массовые политические кампании не знают слова «но». Есть только две стороны. Те, кто за вколачивание детям в голову прелестей однополой любви, начиная с детского сада – это сторона любви, разума, прогресса, и всего правильного и хорошего, а те, кто против – те злобные фашистские гады, которые на стороне ненависти. Вы же за любовь и против ненависти?

              Ровно те же методы манипуляции используются и для продвижения трансгендеризма – гнусные злыдни травят, доводят до самоубийства, и вообще совершают «преступления ненависти» по отношению к бедным трансгендерам. Вы часом не злыдень? Вам лучше им не быть, потому что, сами понимаете, злыдень не сделает карьеру в нашей компании.

              Причем преступлением ненависти (именно преступлением, наказуемым по закону) стало называться даже употребление «неправильного местоимения» по отношению к трансгендеру. А с работы можно вылететь за простое упоминание о том биологическом факте, что люди рождаются либо мужчинами, либо женщинами.

              Зачем это все делается?

              Вовсе не для того, чтобы облегчить жизнь людям с соответствующими проблемами. А ради гораздо более простой цели – власти. Установление и удержание власти предполагает контроль над сторонниками и подавление оппонентов; и в этом отношении тоталитарные режимы ХХ века накопили огромный опыт «промывки мозгов». «Промывка мозгов» как технология опирается на неспособность человека долго жить в состоянии внутреннего разлада – если принудить человека повторять какие–то лозунги, то сначала он будет делать это давясь и плюясь, но затем уверует в них всем сердцем, «перевоспитается» и сделается ревностным адептом навязанного мировоззрения.

              В этом отношении вопиющая, бредовая нелепость трансгендерной идеологии имеет свою, вполне рациональную цель. Человек, который согласился с заведомым бредом, чтобы сделать карьеру или не лишиться работы, может испытывать неловкость, стыд и унижение – как человек, которого заставили проглотить какую–то гадость. У него есть очевидный способ избавиться от этого чувства – горячо уверовать, что это вовсе и не гадость, его не принудили к унизительному подчинению, а, напротив, открыли глаза, и теперь–то он на стороне любви и правды.

              Более того, человек, согласившийся отрицать очевидную биологическую реальность по указанию либеральных – медийных и политических – элит, уже вошел с ними в отношения полного подчинения. Сказав «да» на это, психологически довольно тяжелое требование, он тем более согласится на все, что ему еще прикажут. Уверует в любые нелепости и подчинится любым указаниям.

              Потому, когда эта идеология будет стучаться к нам – собственно, уже стучится – нам важно понять, с какой манипуляцией мы имеем дело. Нет, мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством, их совершенно не за что ненавидеть.

              А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для циничной, холодной, лживой манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. И конечно, отказ повиноваться ей никоим образом не является проявлением ненависти. Напротив, это проявление любви к истине. И к людям.


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