Сотни трансгендеров в Британии пожалели о смене пола

Британка Чарли Эванс, которая на протяжении почти 10 лет считала себя мужчиной, но затем решила вновь стать женщиной, рассказала, что многие молодые трансгендеры в Великобритании также хотят вернуть прежний пол.

Как пишет Sky News, число молодых британцев, которые хотят сменить пол, достигает рекордного уровня. При этом порой невозможно услышать о тех, кто жалеет о своем решении. Сейчас неизвестно точное число людей, которые могут быть недовольны своим новым гендером или решают вернуться к своему «биологическому полу».

28-летняя Эванс на протяжении почти 10 лет отождествляла себя с мужчиной, но затем решила вновь стать женщиной. Она объявила о своем решении в прошлом году и была поражена, когда узнала, что очень многие трансгендеры оказались в аналогичной ситуации.

«Я общаюсь с 19-летними и 20-летними людьми, которые прошли полную операцию по смене пола и сожалеют об этом. Их дисфория (расстройство гендерной идентичности – прим. ВЗГЛЯД) не ослабла, они не чувствуют себя лучше. Они не знают, какие у них теперь есть варианты», – передает RT слова Эванс.

По ее словам, сотни людей обратились к ней за помощью – 30 человек только в ее родном Ньюкасле.

Однажды после публичного выступления к ней обратилась девушка с бородой. Она объяснила, что тоже вернулась к своему первоначальному полу.

«По ее словам, она чувствовала, что ЛГБТ-сообщество ее избегает, считая предательницей. Поэтому я поняла, что должна что-то предпринять», – рассказала Эванс.

В результате девушка решила запустить благотворительный проект The Detransition Advocacy Network.

Напомним, как писала ранее газета Daily Mail, пятеро сотрудников уволились из британской клиники, производящей операции по «смене пола», и сообщили, что в этом заведении – принадлежащем к британской государственной системе здравоохранения NHS – «дети начиная с трехлетнего возраста подвергаются неоправданной терапии по смене пола».