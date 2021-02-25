Всемогущество КГБ свело с ума бывшего директора ЦРУ

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25 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
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Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
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Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

Необоснованная критика комплексов «Искандер» привела Пашиняна к конфликту с военными Hayk Baghdasaryan/REUTERS
Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...
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С беззаконием нельзя бороться беззаконием

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подробности...
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Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Главы МИД Польши и Украины призвали Джо Байдена помешать завершению строительства «Северного потока – 2». В обращении Варшава и Киев доказывают свою нужность США, но на самом деле преследуют свои интересы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 6 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
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  • Да, и сейчас выплачиваю

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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
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  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Всемогущество КГБ свело с ума бывшего директора ЦРУ

    Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ    25 февраля 2021, 16:25
    Фото: Javier Rojas/Zuma/Global Look Press
    Текст: Евгений Крутиков

    Миром правят не масоны, не евреи, а спецслужбы России. Такой вывод делают весьма авторитетные авторы, в том числе бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, в своей книге о «секретной войне Кремля и Америки». Какие шпионские байки упоминаются в этой работе и почему многие до сих пор верят в столь фантастическую конспирологию?

    Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси заявил о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Вулси также предположил, что приказ убить Кеннеди тогдашний советский лидер Никита Хрущев мог отдать Ли Харви Освальду лично.

    Если верить Вулси, затем Хрущев передумал, но коммунистический фанатик Освальд самостоятельно довел дело до конца. Курировал Освальда всё это время якобы некий резидент КГБ в Мексике и сотрудник «13-го отдела КГБ по проведению убийств за границей» «товарищ Костин». А Освальд был завербован советской разведкой еще тогда, когда служил в морской пехоте в Японии. Кроме того, он передал Советам что-то такое важное, что позволило им сбить самолет-разведчик У-2 Гэри Пауэрса (сами бы не справились). Освальд хотел остаться в СССР навсегда, но его убедили вернуться в США для продолжения подрывной и шпионской деятельности. Всё это подтверждается письмом Освальда в посольство СССР в США с просьбой выдать ему и его семье въездные визы. Он, мол, скрыться после покушения на Кеннеди хотел.

    Прямые указания на то, что Кеннеди был убит по заказу из Москвы, со слов Вулси, якобы содержатся в 26 томах доклада Комиссии Уоррена. Той самой, которая официально расследовала убийство 33-го президента и назвала Ли Харви Освальда убийцей-одиночкой. Однако все эти данные в тексте Комиссии Уоррена, по мнению бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси и его соавтора Иона Михая Пачепы, «закодированы». Не зашифрованы каким-нибудь шифром, который Вулси и Пачепа разгадали, а именно «закодированы». То есть, видимо, надо обладать особым умением читать между строк и способностью отыскивать скрытые смыслы и двойное дно в простейших словах и предложениях. И тогда откроется истина.

    Все эти заявления Вулси и Пачепа свели в книгу «Операция Дракон: секретная война Кремля и Америки». Заинтересовались этим текстом не только их психиатры, и сейчас отрывки из него публикует New York Post.

    Маразм подкрадывался к этим двоим – Вулси и Пачепе – давно. Джеймсу Вулси 79 лет, и он всё еще состоит в попечительском совете Freedom House, откуда плюется ядовитой слюной в адрес России. «И никто из нас не будет сокрушаться по поводу сократившейся с середины XX века популяции русских, оказавшихся не у дел, на обочине истории, отчаянно надеющихся быть замеченными с их одаренностью в искусстве фальсификации и во всем остальном, все более неуместном и бесполезном», – самое цензурное из того, что говорит про нас этот мощный старик.

    Корни его русофобии понятны. Россияне (тогда они именовали себя «советским народом») сломали ему долгую, хоть и не блестящую карьеру.

    Директором ЦРУ при президенте Клинтоне он пробыл чуть менее двух лет. В отставку он был вынужден подать после ареста Олдрича Эймса – и более ни при каких администрациях на госслужбу не привлекался. Зато состоит в Американском комитете за мир в Чечне.

    Его соавтор Ион Михай Пачепа скончался неделю назад от коронавируса в возрасте 92 лет. В 1978 году он бежал в США (вернее, попросил убежища в посольстве США в ФРГ, в Бонне) из Румынии в звании генерал-лейтенанта и в должности заместителя начальника внешней разведки Румынии. Этим он вошел в историю как самый высокопоставленный сотрудник спецслужб стран Восточного блока, бежавший на Запад. Пачепа отвечал за научно-техническую разведку, но также выполнял деликатные поручения семьи Чаушеску. Например, он вел тайные переговоры с западными банками о кредитах для Румынии, организовывал визит де Голля в Бухарест и тому подобное.

    Американцы выжали из Пачепы всё, что могли – и он открыл в себе дар публициста-сказочника. Сперва он просто печатал байки про личную жизнь семьи Чаушеску, чем последних очень раздражал. Когда восставший народ решил перед расстрелом изобразить подобие суда над Чаушеску, то обвинители для скорости и простоты использовали цитаты из книг Пачепы.

    С этого момента Пачепа превратился в пламенного разоблачителя КГБ. Если много читать Пачепу на ночь, то можно выяснить, что это КГБ придумал термин «палестинский народ», создал Организацию освобождения Палестины, придумал исламский терроризм, организовал травлю сионистов, поддерживал левых радикалов в ФРГ и Италии, убивал всех направо и налево, включая нескольких римских пап и Ясира Арафата (хотя казалось бы?) и всё тому подобное.

    По вполне понятной причине Пачепу очень любили в Израиле, охотно там переводили и комментировали. В последние годы его книги популярны на Украине.

    Вулси и Пачепа – старые друзья. У подавляющего большинства книг Пачепы предисловия написаны Джеймсом Вулси. Нынешняя книга про «дракона» – их первое целиком совместное творение.

    А в 2016 году Пачепа совместно с американским адвокатом и добрым католиком Рональдом Рыхлаком написал книгу «Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти». Там тоже есть предисловие Джеймса Вулси. Суть этой книги состоит в том, что ранее КГБ СССР, а теперь и его наследники – российские спецслужбы, тайно управляют всем человечеством посредством умелого распространения дезинформации и манипуляции сознанием доверчивого западного обывателя. На почти шестистах страницах изложена стройная конспирологическая теория о том, что злые Советы, а теперь и вообще русские, захватили всю планету путем дискредитации папы Римского Пия XII, а также используя сложные практики манипуляции общественным мнением.

    Запомните, дети: миром правят не масоны и даже не евреи, а русские шпионы и манипуляторы. Всей планетой. А если к вам придут санитары, как ранее к министру обороны США Джеймсу Форрестолу, кричавшему хрестоматийное «Русские идут, они везде!», ссылайтесь на книги Вулси, Пачепы и Рыхляка.

    Историю же о том, что Ли Харви Освальд был агентом КГБ и по приказу из Москвы убил президента Кеннеди, Ион Пачепа рассказывает с середины 1980-х годов. Меняются только некоторые детали. Например, то, что Никита Хрущев лично отдал приказ Освальду – это нечто новое. Затем КГБ отменяет приказ, поскольку «КГБ и руководители страны поняли, что Хрущев губит репутацию державы и создает предпосылки для ядерной войны». Но Освальд уже сорвался с поводка.

    Всё это не поддается формальному логическому анализу. Ну, например, зачем убийце визы в паспорте? Если б это действительно было надо, его на каком-нибудь болгарском сухогрузе прямо с техасского берега вывезли бы и всё. Зачем нужны визы, «бумажный след»? Да и как-то слабо верится в то, что психически нестабильного минского слесаря привозят в Кремль (ну или в Завидово, Вулси и Пачепа географией не заморачиваются), где Хрущев лично дает ему задание убить Кеннеди.

    Это не надо анализировать. В это надо только верить. Теории Вулси, Пачепы и Рыхляка представляют собой настолько клинический случай конспирологии, что доверять им могут только такие же увлеченные этим люди. Недаром же никому не интересно, что в их текстах нет даже намека на доказательную базу.

    И ладно покойный Пачепа. Вполне возможно, что он просто тридцать лет неплохо зарабатывал своими фантастическими «мемуарами» и «разоблачениями». Он несколько лет назад утверждал, что Евгений Примаков лично вывез из Ирака и Ливии всё оружие массового поражения, потому американцы там ничего не нашли. Хотя знавшие его люди утверждают, что он искренне верил в то, что писал и говорил. В той обстановке, в которой живут предатели и перебежчики, действительно очень скоро начинаешь искать убийц под кроватью. А там и до инопланетян недалеко.

    Но Вулси-то – карьерный дипломат. До того, как Клинтон зачем-то назначил его на ЦРУ, Вулси трудился экспертом на Женевских переговорах по сокращению стратегических вооружений, а в 1989-1991 годах был послом делегации США по ограничению обычных сил и вооружений в Европе.

    То есть СССР столько лет вел важнейшие для мировой стабильности переговоры с человеком, который чуть ли не в демонов верит? В русских демонов он точно верит. Остальные рядом притаились.


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