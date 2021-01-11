Новый глава ЦРУ изменит взгляд Вашингтона на Россию

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2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Чем политическая цензура в США опасна для России

Цензура в США набирает обороты Jaap Arriens/Global Look Press
Вслед за ограничением доступа к аккаунтам американцев, несогласных с итогами выборов, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Подобная цензура со стороны западных интернет-платформ может коснуться и России, где около 50% пользователей владеют аккаунтами в иностранных соцсетях. Как Twitter и Facebook могут навредить выборам в России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...
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Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
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Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...
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США превращаются в диктатуру

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Новая комедия с Зеленским

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

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    Новый глава ЦРУ изменит взгляд Вашингтона на Россию

    Без пяти минут шеф ЦРУ Бернс когда-то вручал верительные грамоты лично Путину    11 января 2021, 21:50
    Фото: Сергей Жуков/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Самохин,
    Николай Васильев

    Новым шефом ЦРУ станет бывший посол в Москве Уильям Бернс. Об этом заявил избранный президент США Байден. Бернс, известный как сторонник потепления в отношениях с Россией, еще недавно рассматривался как кандидат на пост госсекретаря. При этом он кадровый дипломат, который напрямую никогда не был связан со шпионским ведомством. Зачем же Байден решил отправить его в Лэнгли?

    Джо Байден после вступления в должность президента выдвинет на пост директора ЦРУ бывшего посла в Москве Уильяма Бернса. Об этом сообщается на сайте переходной команды избранного президента Соединенных Штатов. Ранее Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге был предложен Энтони Блинкену – последний, напомним, отметился призывом сдерживать Россию по всем фронтам.

    Если верить официальной биографии, Бернс не имеет к шпионажу никакого отношения. Этим он будет отличаться, например, от нынешней руководительницы штаб-квартиры в Лэнгли, многолетней кадровой разведчицы Джины Хаспел. Эта дама, в частности, известна тем, что в начале 2000-х курировала секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде. Бернс, если его кандидатуру утвердит сенат, станет первым карьерным дипломатом в кресле руководителя одной из самых известных спецслужб мира.

    Нынешний без пяти минут шеф ЦРУ родился в Форте Брэгг, штат Северная Каролина – фактически в гарнизоне при крупнейшей базе армии США, в семье офицера, дослужившегося потом до генерал-майора. По первому образованию, бакалавра, Бернс историк, докторскую степень по международным отношениям защитил в Англии – в Оксфорде. C 1982 года бессменно на дипломатической работе. Судя по послужному списку Бернса, сперва он специализировался на Ближнем Востоке и Иране. Дипломат был послом в Иордании в 1998–2001 годах, помощником госсекретаря по ближневосточным делам. Вторым направлением стала Россия.

    Миссию в Москве он возглавил в 2005–2008 годах, в годы правления Джорджа Буша – младшего. Вероятный директор ЦРУ неплохо владеет арабским и русским языками. С 2015 года он формально вне госслужбы, возглавляет «Фонд Карнеги за международный мир». «Я встречался с Бернсом в бытность его послом и в качестве руководителя Фонда Карнеги, и впечатление сложилось самое благоприятное. Человек широких взглядов, большой эрудиции, благожелательный, спокойный, умный. На этом посту он внес немалый вклад в улучшение российско-американских отношений», – рассказал руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов.

    Схожие оценки высказал и председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Бернс, несомненно, был одним из самых профессиональных и уместных послов США в России, запомнился как человек взвешенный и выдержанный, хотя на его долю выпали сложные годы ухудшения отношений при Буше (2005–2008)... Едва ли его назначение как-то повлияет на ЦРУ, институт есть институт, но все равно стоит отметить солидность нового директора», – отмечается в телеграм-канале «Россия в глобальной политике».

    Карьера Бернса шла в гору при президентах-демократах. В президентство Билла Клинтона дипломат был специальным помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт, после избрания Барака Обамы занимал пост и. о. главы Госдепа (всего месяц, в пересменке между двумя дамами, Кондолизой Райс и Хиллари Клинтон). Считается, что Бернс, с его знанием России, стал одним из тех, кто убедил Белый дом произвести «перезагрузку» отношений с Москвой.

    Позже, также при Обаме, Бернс был первым замом госсекретаря – к слову, на этом посту его сменил Энтони Блинкен, тот самый, кому сейчас прочат место главы Госдепа. В экспертной среде теперь полагают, что Байден ведет во власть группу дипломатов, чью работу он сам плотно курировал во время подготовки сложнейшей сделки с Ираном. Это и Блинкен, и Бернс, и Джейк Салливан, который может получить пост помощника президента по нацбезопасности. В возвращении прагматика, знатока России Бернса на ключевой пост в Вашингтоне можно было бы усмотреть намек на готовность скорректировать отношения с Москвой. Но вопрос вызывают мотивы назначения его именно в Лэнгли, отметил Арбатов.

    «Если бы Бернс стал госсекретарем, это был бы явный жест примирения в адрес России.

    Или если бы он стал секретарем Совета национальной безопасности, сделав его влиятельным органом, которым тот был при Генри Киссинджере», – считает собеседник.

    В отличие от Бернса, Блинкен, напротив, производит впечатление ястреба: он требует изолировать и наказать Россию санкциями, обещая, что «президент Байден будет противостоять Путину, а не обниматься с ним». Байден явно не готовится к новой «перезагрузке», о чем свидетельствует и странная рокировка в команде избранного президента. Если кадрового дипломата Бернса назначают на разведку, то российское направление в самом Белом доме отдают под присмотр кадровой шпионки. Ранее сообщалось о назначении бывшего аналитика ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор на вновь созданный пост старшего директора по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США.

    Странное назначение Бернса в Лэнгли может говорить лишь о том, предполагает Арбатов, что Байден хочет превратить эту структуру из сугубо шпионской скорее в политическую – «работать не столько через микрофоны, устанавливаемые в дуплах деревьев, сколько через анализ всей открытой информации, которая приходит из других стран, в том числе и России, публикаций, передач официальных и оппозиционных телеканалов».

    «Проведенные в Москве годы помогут Бернсу разобраться в этом вале информации. Чтобы понимать развитие нашей внутренней и внешней политики, мало просто знать про нее, ее нужно чувствовать. То, что Бернс приобрел здесь широкие связи, позволит ему видеть Россию под политическим, а не шпионским углом зрения», – полагает эксперт. По мнению Арбатова, схожую роль политического руководителя в отношении СВР в 90-е годы сыграл Евгений Примаков. «Возможно, и Бернсу удастся также управлять ЦРУ», – отметил собеседник.

    Академик добавляет, что с точки зрения противостояния для Трампа главным врагом был Китай, Россия стояла на втором месте. «Для Байдена все наоборот. Но самые высокие приоритеты для новой администрации – это отношения с союзниками в Европе и Азии», – уверен эксперт.

    «Бернс забудет, что он дипломат. Станет частью машины штаб-квартиры в Лэнгли и будет проводить линию Байдена, – предсказывает полковник внешней разведки в отставке, писатель Михаил Любимов. – При этом надо понимать, что к оперативной работе директор ЦРУ отношения не имеет, для этого есть замы. А директор указывает общее направление работы. Хотя в ЦРУ есть различные кланы, которые постоянно интригуют друг против друга, в целом эта служба подчиняется президенту. В этом смысле все попытки самодеятельности пресекаются». При этом Лэнгли до сих пор не играло ведущей роли во внешней политике Вашингтона, напомнил эксперт, хотя ранее бывало, что шеф ЦРУ становился позднее президентом – так случилось с Джорджем Бушем – старшим.

    Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что конкретная персона вообще не оказывает решающего влияния на разведдеятельность и тем более на внешнюю политику Вашингтона. «Кто бы ни был президентом или руководителем ЦРУ, они будут исполнять американские законы. Например, принятый еще при Обаме закон «О демократии в России». А этот документ указывает, что «развивать демократию» в нашей стране должен госсекретарь США, который координирует работу по этому направлению и ЦРУ, и АНБ, и Пентагона, и Бюро по разведке самого же Госдепа – структуры не столь многочисленной, как ЦРУ, но вполне серьезной», – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД.

    «Назначение Бернса – четкий сигнал того, что российское направление для Вашингтона остается главным, – считает другой сенатор, Олег Морозов. – Ведь не зря тот же Байден в ходе своей предвыборной кампании называл Россию «главным противником», а Китай все же помягче – «главным конкурентом». Логично, что на площадку главного противника приходит специалист по России, при этом с хорошо известными политическими взглядами – жесткого противника курса Москвы».


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