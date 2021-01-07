Сможем ли мы жить без Америки?

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Почему гигантские долги делают США только богаче

Дешевые деньги стали одной из примет нашего времени ZEUS/Zuma/ТАСС
Пандемия коронавируса обернулась для всего мира экономическим парадоксом. Гигантские расходы, ставшие одной из главных примет в 2020 году для многих стран, угрожают им долговым кризисом и разорением. Однако самые богатые – например, США, Китай и Япония – даже при накоплении огромных долгов только выигрывают и становятся еще богаче. Как такое происходит? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

Вакцина «Спутник V» пугает прибалтийские власти даже своим названием Егор Алеев/ТАСС
Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Международная политика как-то пережила крушение ядерной сверхдержавы СССР. Американцы придут к этому, конечно, не завтра и не послезавтра, но опыт масштабного изменения всей структуры мирового баланса сил есть и нельзя сказать, чтобы он был только отрицательным. Подробности...

Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Рождество – это поиск радости

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
    Тимофей Бордачёв

    Сможем ли мы жить без Америки?

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		7 января 2021, 19:10

    Единственное, что может тревожить остальное человечество в связи с политическими потрясениями в США, – это то, насколько они могут угрожать всеобщему миру.

    Поэтому наиболее адекватными из бесчисленных комментариев о последних событиях в Вашингтоне являются те, которые указывают на риски, если американские правители захотят решить свои проблемы посредством «маленькой победоносной войны». Либо, если рассматривать вероятность коллапса американского государства, в случае попадания ядерного оружия в руки политических экстремистов. Первое может привести к эскалации в большой военный конфликт с участием американских сателлитов в Европе, Китая и России. Второе не только будет представлять собой опасность для мирных граждан, но и заставит Москву и Пекин быть бдительными и, в случае необходимости, действовать на опережение.

    Все прочее, включая воздействие американского кризиса на глобальную экономику, представляется несравнимо менее важным. Настолько имеющим маленькое значение, что и говорить об этом не стоит.

    Не случайно, что за отдельными исключениями международная реакция оказалась вежливо-ироничной. Совершенно не сравнимой с трогательным единодушием практически всех государств 11 сентября 2001 года. Тогда многие в мире, включая государственных лидеров, действительно искренне верили, что США могут стать ответственным лидером. Международный порядок, который они создали после Второй мировой войны для узкого сообщества своих союзников, давал выгоды всем и позволял рассчитывать на получение привилегий в будущем. Через 20 лет все изменилось.

    США пришли к своему сегодняшнему состоянию, растеряв практически все способности выступать поставщиком общественных благ в глобальном масштабе. Последнее время от Вашингтона только неприятности и никаких выгод. Несмотря на многочисленные прошлые заслуги, которые в международной политике, как и в любой взрослой жизни, – не в счет. Односторонние санкции, разрушение международных институтов, торговые войны, фривольное отношение к своим обязанностям в мировом балансе сил – в американской политике сложно найти что-то хорошее.

    Фото: Kathy Willens/AP/ТАСС

    Мы же не будем искренне горевать по поводу пожара в доме мафиози, постоянно создающего проблемы для всех, кроме своих приближенных? И совершенно безразлично, что непосредственное авторство всех перечисленных чудачеств принадлежит уходящей администрации Дональда Трампа. В мировой политике национальный интерес и внешняя политика интересует всех только в своих текущих проявлениях.

    Совершенно понятна тревога, с которой откликнулся на вашингтонские события Лондон – Великобритания привязана к США цивилизационно и ее будущее зависит от судьбы американского государства. Можно понять и других союзников Америки, хотя их сетования выглядят уже гораздо менее искренне. Даже несмотря на то, что у министра иностранных дел Германии, недавно добившейся явно антиамериканского инвестиционного пакта ЕС – Китай, происходящее и вызвало «душевную боль». Но у Китая, России и большинства стран мира сильно волноваться за Америку действительно нет никаких оснований.

    В конечном итоге, международная политика как-то пережила крушение ядерной сверхдержавы СССР. Американцы придут к этому, конечно, не завтра и не послезавтра, но опыт масштабного изменения всей структуры мирового баланса сил есть и нельзя сказать, чтобы он был только отрицательным.

    Принято считать, что мир нуждается в Америке, как в универсальном балансире. С точки зрения возможности использовать вездесущий характер американской силы в своих текущих интересах, исчезновение этой державы в привычном нам качестве потребует определенной адаптации. В России, например, США считается важным фактором, стабилизирующим позитивную динамику в отношениях с могущественным Китаем. Для континентальных европейцев Америка нужна для того, чтобы им ничего не было от России за полнейшее презрение к ее интересам после холодной войны. Самим китайцам США еще нужны для того, чтобы и дальше уклоняться от обязанностей глобального источника благ. Индия смотрит на Вашингтон через призму своего страха перед китайским доминированием. Примеры можно продолжать вплоть до интересов самых маленьких и ничтожных членов международного сообщества.

    Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Даже допускать такую возможность было бы признанием внешнеполитической несостоятельности подавляющего большинства держав планеты. Зачем, спрашивается, граждане этих государств платят налоги, если решение самой важной для них проблемы невозможно без опоры на одну, пусть даже самую могущественную державу? При разумном поведении свое выживание без США может обеспечить даже Эстония. Но это потребует работы, в том числе и головой, от чего многие современные политики успели отвыкнуть за последние 30 лет. Надо привыкать обратно.

    То, что происходит сейчас – это еще не коллапс американского государства. Однако, возможно, мы наблюдаем его начало. По меньшей мере, потому что мы видим новое – не бунт меньшинств, а реальное противостояние частей разделенного общества.

    В американской истории бунт меньшинств всегда приводил к косметическим изменениям, главный результат которых – усиление выживаемости уникальной американской государственности. Правящая элита с легкостью допустит разрушение всех памятников героям Конфедерации, всеобщее стояние на коленях или законодательное превращение мужчин в женщин, поскольку это не затронет ее способность к извлечению материальных выгод. Но современный раскол общества – это намного более серьезно.

    Сейчас международное сообщество действительно должно задуматься, каким будет мир без решающего американского фактора. Речь не идет о том, что эта страна развалится. В конечном итоге, на месте СССР также возникла новая Россия, сохранившая его позиции в балансе сил на военно-стратегическом уровне. И причина стратегического провала попыток США и их союзников создать после холодной войны новый международный порядок – это не только бескрайний эгоизм и жадность. Хотя они, конечно, сыграли большую роль. Но в центре всего оказалась проблема неготовности к жизни без противника и нежелание строить свою политику вне привычной системы координат. Тогда на роль нового противника немного поколебавшись назначили Россию, а немного позже добавили Китай.

    Готова ли сама Россия жить без такого противника, как США? И готов ли Китай к партнерству с Россией в условиях, когда давление со стороны Вашингтона не будет принуждать нас к этому партнерству?  Пока в этом могут быть сомнения, учитывая, какое колоссальное место американские дела занимают в нашей внешнеполитической дискуссии.

    Накануне Дональд Трамп – самый мирный президент в американской истории за последние 40 лет – совершил последний гражданский подвиг за время своего нахождения у власти и призвал недовольных сограждан разойтись. Только это его заявление предотвратило драматическое развитие событий уже сегодня. Но если через несколько лет на его месте окажется более радикальный деятель, то простой демонстрацией силы и решимости тех, кто недоволен существующими порядками дело может не ограничиться. Тем более, что никаких изменений в той политико-экономической системе, которая привела к кризису мы не можем ожидать. Дело российских и китайских военных подготовиться к такому развитию событий со своей стороны. А задача тех, кто занимается международными отношениями – это спросить себя: сможем ли мы жить без Америки?


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