Сможем ли мы жить без Америки?

Единственное, что может тревожить остальное человечество в связи с политическими потрясениями в США, – это то, насколько они могут угрожать всеобщему миру.

Поэтому наиболее адекватными из бесчисленных комментариев о последних событиях в Вашингтоне являются те, которые указывают на риски, если американские правители захотят решить свои проблемы посредством «маленькой победоносной войны». Либо, если рассматривать вероятность коллапса американского государства, в случае попадания ядерного оружия в руки политических экстремистов. Первое может привести к эскалации в большой военный конфликт с участием американских сателлитов в Европе, Китая и России. Второе не только будет представлять собой опасность для мирных граждан, но и заставит Москву и Пекин быть бдительными и, в случае необходимости, действовать на опережение.

Все прочее, включая воздействие американского кризиса на глобальную экономику, представляется несравнимо менее важным. Настолько имеющим маленькое значение, что и говорить об этом не стоит.

Не случайно, что за отдельными исключениями международная реакция оказалась вежливо-ироничной. Совершенно не сравнимой с трогательным единодушием практически всех государств 11 сентября 2001 года. Тогда многие в мире, включая государственных лидеров, действительно искренне верили, что США могут стать ответственным лидером. Международный порядок, который они создали после Второй мировой войны для узкого сообщества своих союзников, давал выгоды всем и позволял рассчитывать на получение привилегий в будущем. Через 20 лет все изменилось.

США пришли к своему сегодняшнему состоянию, растеряв практически все способности выступать поставщиком общественных благ в глобальном масштабе. Последнее время от Вашингтона только неприятности и никаких выгод. Несмотря на многочисленные прошлые заслуги, которые в международной политике, как и в любой взрослой жизни, – не в счет. Односторонние санкции, разрушение международных институтов, торговые войны, фривольное отношение к своим обязанностям в мировом балансе сил – в американской политике сложно найти что-то хорошее.

Мы же не будем искренне горевать по поводу пожара в доме мафиози, постоянно создающего проблемы для всех, кроме своих приближенных? И совершенно безразлично, что непосредственное авторство всех перечисленных чудачеств принадлежит уходящей администрации Дональда Трампа. В мировой политике национальный интерес и внешняя политика интересует всех только в своих текущих проявлениях.

Совершенно понятна тревога, с которой откликнулся на вашингтонские события Лондон – Великобритания привязана к США цивилизационно и ее будущее зависит от судьбы американского государства. Можно понять и других союзников Америки, хотя их сетования выглядят уже гораздо менее искренне. Даже несмотря на то, что у министра иностранных дел Германии, недавно добившейся явно антиамериканского инвестиционного пакта ЕС – Китай, происходящее и вызвало «душевную боль». Но у Китая, России и большинства стран мира сильно волноваться за Америку действительно нет никаких оснований.

В конечном итоге, международная политика как-то пережила крушение ядерной сверхдержавы СССР. Американцы придут к этому, конечно, не завтра и не послезавтра, но опыт масштабного изменения всей структуры мирового баланса сил есть и нельзя сказать, чтобы он был только отрицательным.

Принято считать, что мир нуждается в Америке, как в универсальном балансире. С точки зрения возможности использовать вездесущий характер американской силы в своих текущих интересах, исчезновение этой державы в привычном нам качестве потребует определенной адаптации. В России, например, США считается важным фактором, стабилизирующим позитивную динамику в отношениях с могущественным Китаем. Для континентальных европейцев Америка нужна для того, чтобы им ничего не было от России за полнейшее презрение к ее интересам после холодной войны. Самим китайцам США еще нужны для того, чтобы и дальше уклоняться от обязанностей глобального источника благ. Индия смотрит на Вашингтон через призму своего страха перед китайским доминированием. Примеры можно продолжать вплоть до интересов самых маленьких и ничтожных членов международного сообщества.

Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Даже допускать такую возможность было бы признанием внешнеполитической несостоятельности подавляющего большинства держав планеты. Зачем, спрашивается, граждане этих государств платят налоги, если решение самой важной для них проблемы невозможно без опоры на одну, пусть даже самую могущественную державу? При разумном поведении свое выживание без США может обеспечить даже Эстония. Но это потребует работы, в том числе и головой, от чего многие современные политики успели отвыкнуть за последние 30 лет. Надо привыкать обратно.

То, что происходит сейчас – это еще не коллапс американского государства. Однако, возможно, мы наблюдаем его начало. По меньшей мере, потому что мы видим новое – не бунт меньшинств, а реальное противостояние частей разделенного общества.

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В американской истории бунт меньшинств всегда приводил к косметическим изменениям, главный результат которых – усиление выживаемости уникальной американской государственности. Правящая элита с легкостью допустит разрушение всех памятников героям Конфедерации, всеобщее стояние на коленях или законодательное превращение мужчин в женщин, поскольку это не затронет ее способность к извлечению материальных выгод. Но современный раскол общества – это намного более серьезно.

Сейчас международное сообщество действительно должно задуматься, каким будет мир без решающего американского фактора. Речь не идет о том, что эта страна развалится. В конечном итоге, на месте СССР также возникла новая Россия, сохранившая его позиции в балансе сил на военно-стратегическом уровне. И причина стратегического провала попыток США и их союзников создать после холодной войны новый международный порядок – это не только бескрайний эгоизм и жадность. Хотя они, конечно, сыграли большую роль. Но в центре всего оказалась проблема неготовности к жизни без противника и нежелание строить свою политику вне привычной системы координат. Тогда на роль нового противника немного поколебавшись назначили Россию, а немного позже добавили Китай.

Готова ли сама Россия жить без такого противника, как США? И готов ли Китай к партнерству с Россией в условиях, когда давление со стороны Вашингтона не будет принуждать нас к этому партнерству? Пока в этом могут быть сомнения, учитывая, какое колоссальное место американские дела занимают в нашей внешнеполитической дискуссии.

Накануне Дональд Трамп – самый мирный президент в американской истории за последние 40 лет – совершил последний гражданский подвиг за время своего нахождения у власти и призвал недовольных сограждан разойтись. Только это его заявление предотвратило драматическое развитие событий уже сегодня. Но если через несколько лет на его месте окажется более радикальный деятель, то простой демонстрацией силы и решимости тех, кто недоволен существующими порядками дело может не ограничиться. Тем более, что никаких изменений в той политико-экономической системе, которая привела к кризису мы не можем ожидать. Дело российских и китайских военных подготовиться к такому развитию событий со своей стороны. А задача тех, кто занимается международными отношениями – это спросить себя: сможем ли мы жить без Америки?