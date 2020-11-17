Что ждут от Байдена обиженные Трампом

Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, однако учитывает тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. И в этом своём стремлении поздравить именно Байдена Китай не одинок. Кандидата от Демократической партии, не дожидаясь официального объявления результатов, поспешили поздравить Венесуэла, Иран, Палестинская автономия, некоторые страны Африки. К чему бы это? Чего-то ждут именно от Байдена?

К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Поздравили кандидата в президенты с победой, например, венесуэльский лидер Николас Мадуро, глава палестинской администрации Махмуд Аббас. И даже президент Ирана Хасан Роухани сказал, что теперь Вашингтон сможет исправить ошибки прошлого. Но вот захочет ли исправлять ошибки Трампа Джозеф Байден, и может ли политика Белого дома так резко измениться?

Взгляд из Ирана на жизнь насекомых

Начнём, например, с Роухани, с надежд Ирана на исправление Байденом ошибок Трампа. Возможно, там действительно ждут возвращения Соединённых Штатов в ядерную сделку. Но, судя по всему, здесь Роухани исходит скорее из формальной логики: если предшественник Трампа демократ Обама сделку заключил, что снизило санкционный нажим на Тегеран – Трамп эту сделку отменил – значит, Байден в эту сделку должен вернуться. Но такой взгляд – следствие некой механической оценки происходящего в американской политике со стороны человека, который сильно не погружается в американские процессы.

Для многотысячелетней персидской цивилизации происходящее в США – это события из жизни насекомых. Иранцы смотрят на них свысока, оценивают поверхностно и сильно не вникают. В принципе, иранскому руководству всё равно, кто у власти в США, потому что при любом раскладе это «большой шайтан», и ничего в этом отношении не изменилось с тех самых пор, как в Иране произошла исламская революция. Формально, механически, это может сработать – один заключил сделку, другой отменил, третий, значит, опять должен заключить. Но это ещё совершенно не значит, что иранское руководство всерьёз на это рассчитывает.

Построить стену, чтобы разрушить стену

Все мы помним, как Трамп и его окружение в своё время выдвинули какой-то неимоверный, как им тогда казалось, план разрешения израильско-палестинского конфликта. И «сделкой века» его называли, и планом Трампа. Однако вероятность того, что демократы просто начнут рушить всё то, что выстроил Трамп, так же как Трамп разрушил то, что сделал его предшественник Обама, крайне высока.

Здесь срабатывает та же самая механическая логика: если Трамп однозначно встал на сторону Израиля и признал Иерусалим его столицей, то, соответственно, Байден и демократы, избавляясь от наследия Трампа, вполне вероятно, будут поступать обратным образом. Что вроде как даёт шанс Палестине на ослабление американского нажима, шанс воспользоваться открывшимся окном возможностей и всё откатить назад. Для Палестины США такой же шайтан, как для Ирана, только у палестинцев нет времени на созерцательность и философско-богословское осмысление американских подходов. У них каждый день война, и если есть хоть какая-то соломинка, с помощью которой можно эту войну облегчить, они за неё хватаются. Пусть даже это престарелый американский демократ, уже ступивший одной ногой в Джаханнам.

Турция и Байден: не на что надеяться

Теперь Турция. В Анкаре, поздравляя Байдена, рассчитывают, что новая администрация перестанет сотрудничать с террористическими организациями в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье. Серьёзно? Вот кто бы говорил. При этом стоит заметить, что это именно демократы расплодили террористические сети по всему арабскому миру, Ближнему Востоку и Северной Африке, развязав многочисленные конфликты. А Трамп не начал ни одного.

В принципе, Турция для демократов так же опасна и непредсказуема, как и для Трампа. Особенно такая, как сейчас, которая наращивает своё влияние в регионе, стараясь участвовать во многих процессах. А вот это как раз и представляет угрозу для американской политики.

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Вся американская политика в регионе на протяжении последнего как минимум столетия направлена на то, чтобы не дать складываться крупным альянсам, возникать крупным блокам или региональным державам, не давать им усиливаться. Поэтому сильная Турция представляет гораздо большую угрозу для США, и вне зависимости от того, кто президент, США будут ослаблять турецкое влияние в регионе.

Это значит, что Турции обязательно припомнят и покупку С-400, о чём Байден уже сказал открытым текстом, и используют более активно курдский фактор, который является главным понижающим фактором для Турции. И американское присутствие в регионе будет гораздо активнее, чем при Трампе, который внешней политикой вообще особо не заморачивался. Он относился к ней очень легкомысленно, легковесно. Ему все процессы казались простыми, все сложные ситуации – понятными и лёгкими.

Демократы же, которые больше поднаторели в использовании мягкой силы, глубинного влияния, создании сетей, не гнушаясь при этом военными переворотами, как в июле 2016-го, куда более серьёзно возьмутся за Турцию. Демократы – это дестабилизация обстановки в Сирии и везде, откуда Трамп пытался, но так и не смог уйти. Трамп, собственно, и начинал с того, что собирался закончить ряд авантюр, которые были развязаны его предшественниками демократами, собирался вывести войска из некоторых регионов. Другое дело, что ему это так и не дали сделать демократы, саботируя его решения через свою агентуру во всех органах власти.

Тем не менее, у Трампа было такое намерение – свернуть американское военное присутствие в некоторых регионах. По крайней мере, он снизил там американскую активность, чем и воспользовались турки. После прихода демократов американское присутствие лишь усилится, и активность американских террористов будет возобновлена – Сирия, Ливия и вообще Арабский регион в целом будут с новой силой охвачены конфликтами. И здесь Турции особенно не на что надеяться при демократах, поздравляй Байдена или не поздравляй.

Разложить США изнутри

Ещё одно интересное направление – Венесуэла. Но вот здесь как раз может иметь место обратная логика: Николас Мадуро – человек, который находится в непосредственном соприкосновении с американской политикой, может исходить из того, что демократы – это источник разложения для США. Причём разложения изнутри, со всеми их ценностями, с их продвижением однополых браков, вседозволенности, перверсий, расчеловечивания. А это как раз на руку соседям США, которые из статуса «заднего двора», как называют Ибероамерику в Вашингтоне, могут вполне обрести статус региональных держав и усилить своё влияние в Америке в целом через внутреннее ослабление США, дестабилизацию, некую самодеструкцию, которую несут с собой демократы. И с приходом Байдена эти внутренние противоречия, конфликты и упадок американского общества только усилятся, что вполне логично поддержать.

Китай: вползание Америки вовнутрь

А вот отношения США и Китая при Байдене скорее не улучшатся, а станут более запутанными, при формальной доброжелательности. Байден для Китая более опасен, чем Трамп с его прямолинейностью и параллельно-перпендикулярной логикой, потому что при Байдене может продолжиться процесс вползания американской политики, американских ценностей, системы координат в китайскую цивилизацию, в их образ жизни, представления. В результате американский фактор внутри Китая усилится.

Поднимут голову те силы, которые толкают Китай на сближение с США, на большую открытость, на большую интеграцию китайской экономики в глобальный проект. Но уже не в китайский, а в американский. И это мягкое вползание США в Китай, остановленное при Трампе самими США, вполне может продолжиться, что пагубно скажется на всём, если оценивать его последствия в долгосрочной перспективе.

В этом плане прямолинейный, жёсткий, грубоватый и хамоватый Трамп для Китая был менее опасен, потому что было понятно – всё, что у него на уме, то он и говорил. Демократы здесь действуют хитрее, изощреннее, коварнее, и в этом, конечно, серьёзная угроза китайской идентичности, субъектности и даже экономике, которая может быть вновь завёрстана в американский глобалистский проект, а не в тот, который китайцы начали выстраивать при Трампе – самостоятельный, суверенный и независимый от США.