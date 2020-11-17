Байден нашел способ получать данные разведки США

Джо Байден, который еще не был официально признан победителем президентских выборов в США, сообщил, что нашел способ получать данные американской разведки.

Байден пожаловался, что команда действующего президента США Дональда Трампа не запускает процесс передачи власти и не предоставляет штабу Байдена информацию. По словам Байдена, «было бы намного проще», если бы Трамп «участвовал в этом». Однако Камала Харрис, которая должна стать вице-президентом в случае победы Байдена, пока остается «в комитете по разведке» Сената США и «получает разведывательные брифинги», передает РИА «Новости».

Говоря о распространении нового коронавируса, он отметил, что зимой «ситуация серьезно ухудшится». Байден напомнил, что Moderna и Pfizer «создали вакцины, эффективность которых выше 90%». По его словам, чем раньше удастся получить «доступ к плану администрации по распространению» вакцины, тем «более плавно пройдет передача власти». Если «не координироваться, могут быть новые смерти», сказал он, добавив: «Как мы распространим вакцину среди 300 млн людей? Каков план? Это серьезная задача» – передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Он заявил, что если ждать до вступления в должность 20 января, то план по дистрибуции отстанет на полтора месяца. Сам политик заявил, что не раздумывая воспользуется американской вакциной, когда будет подтверждена ее эффективность и безопасность. Байден считает, что жители США «сомневаются в вакцинах исключительно» из-за Трампа.

По словам Байдена, восстановление американской экономики зависит от возвращения рабочих на места, что в свою очередь случится при победе над короновирусом. Байден также обещал не предоставлять федеральные контракты компаниям, не производящим продукцию в США.

Напомним, Байден пока еще не является президентом Соединенных Штатов, но СМИ и политологи уже гадают, кто войдет в его будущую администрацию. Трамп заявил, что Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Позднее Трамп заявил, что победил на президентских выборах.

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