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16 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

Для СПГ наступают тяжелые времена REUTERS/Issei Kato
Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента России на рынке газа? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Сколько геев и чернокожих войдет в администрацию Байдена

Соратница Обамы чернокожая Сьюзан Райс – одна из возможных ключевых фигур будущей администрации Байдена Michael Brochstein/ZUMA/Global Look Press
Несмотря на все послевыборные скандалы, Джо Байден уверен в своей победе и активно подбирает кандидатуры на ключевые посты в Белом доме. Среди них есть как известные для России фигуры (например, Сьюзан Райс), так и неожиданные лица. По какому принципу происходит этот отбор и что можно будет ожидать от новой американской администрации? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Байден сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО. Подробности...

Что России делать с Эрдоганом

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Излишняя самоуверенность в отношении Турции является ошибочной, потому что станет повторением политики европейцев в отношении этой страны. Но и бороться с Турцией на всех направлениях, стремиться к ее уничтожению совершенно не нужно. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Антифеминизм еще хуже, чем феминизм

Дарья Верясова, писатель, историк
Нормальные мужчины боятся феминисток именно потому, что самый яркий и скандальный антифеминизм вызывает у них, мягко говоря, непонимание. Настоящие мужчины, возможно, вообще не поймут, о чем сыр-бор. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:11

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Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Сколько геев и чернокожих войдет в администрацию Байдена

    Соратница Обамы чернокожая Сьюзан Райс – одна из возможных ключевых фигур будущей администрации Байдена    16 ноября 2020, 13:02
    Фото: Michael Brochstein/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Несмотря на все послевыборные скандалы, Джо Байден уверен в своей победе и активно подбирает кандидатуры на ключевые посты в Белом доме. Среди них есть как известные для России фигуры (например, Сьюзан Райс), так и неожиданные лица. По какому принципу происходит этот отбор и что можно будет ожидать от новой американской администрации?

    Джозеф Байден пока еще не является президентом Соединенных Штатов, но СМИ и политологи уже гадают, кто войдет в его будущую администрацию. И фавориты этих прогнозов не внушают оптимизма – среди них слишком много партийных бонз и дряхлеющих «ястребов», получающих возможно последний в их карьере шанс продемонстрировать остроту своих клювов.

    Рон справится

    На сегодняшний день стопроцентно известно лишь об одном назначении. Если «Сонный Джо», как его называет Трамп, все-таки проснется в январе на посту президента, то главой администрации при нем станет Рон Клейн – человек, который, по некоторым данным, почти 30 лет входит во «внутренний круг» Джозефа Байдена. В 2009–2011 годах он занимал пост главы его вице-президентской администрации, а в 2014 году Барак Обама назначил его на место «царя Эболы» (должность координатора по борьбе с распространением этой болезни, которую тогдашний президент назвал одной из ключевых угроз миру). Демократы поддержали выбор. «Рон заработал доверие всей Демократической партии», – пишет сенатор Элизабет Уоррен.

    Однако глава администрации должен не только быть личным конфидентом действующего президента. Рону Клейну придется отвечать за кадровый состав администрации. Администрации, которая, по идее, должна отражать весь спектр взглядов избирателей, приведших Байдена к победе на выборах – начиная от левого анархиста и радикального социалиста (которого в Демпартии называют «прогрессистом») и заканчивая респектабельным демократом.

    И в команде Байдена уверены, что Рон справится. «Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми всего политического спектра – это именно то, что мне нужно в качестве главы администрации Белого дома», – говорится в заявлении избранного президента. Сам же Клейн говорит о готовности возглавить «талантливую и разнообразную» команду Белого дома.

    Ну и действительно, а с чего бы ему не справляться, особенно если в команде особого разнообразия не будет. Ведь если кто-то считает, что в Белый дом пустят толпу левых радикалов, чьи уличные протесты и антитрамповские лозунги привели Байдена к власти, то он ошибается.

    Да, кого-то, может, и пустят. Так, на пост главы министерства по делам жилищного строительства и городского развития претендует Киша Ланс Боттомс – мэр Атланты, поддержавшая тамошних мародеров во время городских протестов и критиковавшая Трампа – за его призыв навести в городе порядок. Однако в целом политологи наплыва левых радикалов в массовом порядке не ждут.

    Формально это объясняют процедурными моментами. Сенат (который должен утверждать кандидатов на главные посты в администрации) пока что контролируется республиканцами и банально не пропустит никаких «прогрессистов». Если республиканцы выиграют выборы сенаторов в Джорджии. Однако есть и другое, более реалистичное объяснение. В стиле «мавры сделали свое дело – мавры могут отвалить».

    А привалят те, кто является частью «глубинного государства» – американский истеблишмент. «Избранный президент стремится заполнить свою команду в Белом доме традиционными вашингтонскими инсайдерами – что сильно отличается от практики последних четырех лет, когда Дональд Трамп нанимал внешних людей и тех, кому ненавистно правительство», – пишет Associated Press.

    Бойцы давно минувших дней

    Так, главой Госдепа, судя по всему, станет Сьюзан Райс – ветеран американской дипломатии. Бывшая посол в ООН и советник по национальной безопасности, именно она (по мнению некоторых экспертов) настояла на участии Барака Обамы в ливийской войне. Еще один кандидат – Энтони Блинкен, бывший советник по национальной безопасности у вице-президента Байдена, а также занимавший пост заместителя главы Госдепа Уильям Бернс. Оба они могут претендовать на пост советника по нацбезопасности президента Байдена. Не самые лучшие варианты для России и мира, где сейчас растет конфликтность.

    Потенциальным министром обороны называют Мишель Флурной, выступавшую в том числе и за сдерживание КНР при помощи разработки новых систем вооружений. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, госпожа Флурной «призывает нарастить американскую военную мощь на Дальнем Востоке до такого уровня, чтобы США могли потопить все китайские военные корабли, подлодки и торговые суда в Южно-Китайском море за 72 часа». Это ее вторая попытка занять пост главы Пентагона (эксперты уверяют, что Мишель была бы назначена в случае победы Хиллари Клинтон в 2016 году).

    Альтернативный кандидат – Джей Джонсон, бывший министр внутренней безопасности при Обаме. И выбор у Байдена, конечно, сложный: между первой женщиной и первым негром во главе Пентагона. При любом раскладе кто-то из его избирателей останется недовольным.

    Министерство внутренней безопасности возглавит, вероятно, Алехандро Майоркас, который при Обаме был замминистра в этом ведомстве и провел закон, по которому нельзя было депортировать молодых мигрантов без документов, прибывших в США детьми. Таким образом он растил лояльных демократам будущих избирателей, прежде всего в юго-западных штатах. Генпрокурором может стать бывший сенатор от Алабамы Даг Джонс или Салли Йейтс (которую Трамп уволил в 2017 году после того, как она отказалась поддержать введенный им запрет на посещение США представителями ряда мусульманских стран).

    На пост главы Минфина претендует член Совета управляющих Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард. Ее называют стопроцентно командным игроком (ибо она голосовала вместе с большинством по всем вопросам).

    «Да, она не идеальная кандидатура, поскольку у «прогрессистов» есть иные персонажи на эту должность, однако, с другой стороны, ее назначение не вызовет и серьезной внутренней идеологической борьбы, которой будущая администрация хотела бы избежать», – пишет CNN. Среди других кандидатур – афроамериканец Роджер Фергюсон (замглавы Федерального резерва при Клинтоне и Буше-младшем) или сенатор Элизабет Уоррен. У которой много амбиций, но мало шансов быть утвержденной коллегами-сенаторами из-за ее левой риторики.

    Министерство здравоохранения может возглавить главный санитарный врач США Вивек Марти. Также на этот пост претендует Мишель Гришем, занимающая должность губернатора штата Нью-Мексико и бывшая как первой женщиной на этом посту, так и первым губернатором-латиноамериканкой из числа демократических политиков. Еще одна кандидатура – член палаты представителей от Калифорнии Карен Басс, выступавшая за «медицинскую страховку для всех».

    За борьбу с изменением климата могут отвечать сенатор Джон Керри (который участвовал в подготовке Парижского соглашения) или губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, который активно пиарился на этой теме и требовал «полной мобилизации» Соединенных Штатов на борьбу с данной угрозой. 

    Однако самым веселым, видимо, будет назначение на пост посла США в ООН Пита Буттиджича. Являясь одним из самых популярных молодых демократических политиков, он вроде как соответствует требованиям должности – знает семь языков и что-то понимает в международных отношениях.

    С другой стороны, он является открытым геем и в 2018 году даже вступил в однополый брак. То, что является нормой и даже каким-то преимуществом в среде американских либералов может стать проблемой на внешней арене и помешать Буттиджичу вести переговоры и даже встречаться с лидером целого ряда менее «продвинутых» стран. Стран, где по закону таких, как Буттиджич, просто казнят.


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