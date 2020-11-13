Хиллари Клинтон решили предложить пост в ООН

Бывшему госсекретарю США и экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон могут предложить должность постпреда в ООН, сообщает источник в штабе Джо Байдена, которого СМИ называют победителем президентских выборов.

Сторонники этой кадровой идеи считают, что назначение Клинтон продемонстрирует важность данного поста в новой администрации, а также поможет укрепить авторитет самой ООН, передает РИА «Новости». Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. Она считалась фаворитом на президентских выборах 2016 года, но неожиданно уступила Дональду Трампу.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США и на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.