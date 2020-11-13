В Кремле сказали, какого президента США хочет Россия

Президент США, желающий реанимировать двусторонние отношения, наиболее импонировал бы России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия будет работать «с любым президентом, которого выберут сами американцы», об этом уже говорил президент Владимир Путин, передает RT.

При этом Москве импонировал бы американский лидер, который «захочет как-то реанимировать наши двусторонние отношения».

Он отметил, что, на его взгляд, разногласия, возникшие еще при администрации Барака Обамы, привели к нынешней деградации отношений с США.

«Президент с ним встречался (с кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом), но все-таки главным образом он встречался больше с его начальником тогда (Бараком Обамой), поэтому диалог был ближе все-таки с Обамой. Это был не простой диалог, особенно последние полгода пребывания Барака Обамы у власти», – сказал Песков.

Он отметил также, что решение президента России Владимира Путина дождаться официального подведения итогов выборов в США, прежде чем поздравлять кого-то из кандидатов с победой, является не завуалированной поддержкой Дональда Трампа, а «паузой вежливости»: «Мы ничего не говорим про выборы, мы ничего не говорим про ту ситуацию, которая сейчас сложилась, мы именно ждем, когда не американские СМИ, а сами американцы провозгласят избранного президента».

Ранее стало известно, что Байден победил в колеблющемся штате Аризона. Между тем суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа о подсчете бюллетеней.

Также в штате Джорджия голоса избирателей на выборах президента США пересчитают вручную.

Напомним, Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры.

Трамп заявил, что считает себя победителем на выборах и намерен добиваться правды в судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда США.

Портал RealClearPolitics отнес Пенсильванию к «колеблющимся» штатам (в число которых входят Аляска, Джорджия, Северная Каролина), где победитель на выборах президента США еще не определился. Таким образом, по данным портала, Байден не набрал необходимого для победы числа голосов.