RealClearPolitics не подтвердил победу Байдена на выборах в США

Портал RealClearPolitics отнес Пенсильванию к «колеблющимся» штатам, где победитель на выборах президента США еще не определился. Таким образом, по данным портала, Джо Байден не набрал необходимого для победы числа голосов.

Без голосов 20 выборщиков от Пенсильвании у Байдена набирается только 259 голосов при необходимых 270. У Трампа, согласно данным RealClearPolitics, сейчас 214 голосов. «Колеблющимися» остаются штаты Аризона, Аляска, Джорджия, Северная Каролина, а теперь еще и Пенсильвания. В Пенсильвании подсчитано 97% голосов, действующий глава американского государства Дональд Трамп отстает там на 0,7%, передает РИА «Новости».

Напомним, Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры. Трамп заявил, что считает себя победителем на выборах и намерен добиваться правды в судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда США.

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