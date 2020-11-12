В Джорджии решили вручную пересчитать голоса на выборах президента США

В американском штате Джорджия голоса избирателей на выборах президента США пересчитают вручную, сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

Он пояснил, что такой пересчет «в каждом округе» необходим, поскольку «разница» между голосами, полученными кандидатами, «невелика» и нужно «обеспечить уверенность» в результатах голосования. В Джорджии будут «считать каждый листок бумаги, каждый бюллетень». Завершить пересчет планируют к 20 ноября. По данным NBC, Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа на 14 тыс. голосов, передает RT.

Напомним, Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры. Трамп заявил, что считает себя победителем на выборах и намерен добиваться правды в судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда США. Однако портал RealClearPolitics отнес Пенсильванию к «колеблющимся» штатам (в число которых входят Аризона, Аляска, Джорджия, Северная Каролина), где победитель на выборах президента США еще не определился. Таким образом, по данным портала, Байден не набрал необходимого для победы числа голосов.

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