Байден победил в колеблющемся штате Аризона

Демократ Джозеф Байден одержал победу на президентских выборах в США в колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков), заявила телекомпания CNN.

По оценкам CNN, по итогам обработки 99% бюллетеней Байден набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей, а действующий президент, республиканец Дональд Трамп – 49,1% голосов, передает ТАСС.

На ваш взгляд Верите ли вы в честность американских выборов? Да

Нет



Разница между двумя кандидатами составляет свыше 11 тыс. голосов.

Между тем суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете бюллетеней. В американском штате Джорджия голоса избирателей на выборах президента США также пересчитают вручную.

Напомним, Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры.

Трамп заявил, что считает себя победителем на выборах и намерен добиваться правды в судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда США.

Портал RealClearPolitics отнес Пенсильванию к «колеблющимся» штатам (в число которых входят Аляска, Джорджия, Северная Каролина), где победитель на выборах президента США еще не определился. Таким образом, по данным портала, Байден не набрал необходимого для победы числа голосов.