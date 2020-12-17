Вернутся ли империи

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17 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Почему Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей

Гей-парады в Венгрии все еще проходят, но вот семьи гомосексуалистам заводить там уже нельзя Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
Еще одна европейская страна солидаризовалась с Россией в том, что касается семейной политики. Венгрия приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной – и это немедленно вызвало возмущение и представителей ЕС, и защитников прав секс-меньшинств. Что привело Будапешт к такому решению и не дает ли это России новые политические возможности? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...

Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

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  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    Вернутся ли империи

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		17 декабря 2020, 11:58

    С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки?

    Назад в будущее

    Кому-то покажется, что вопрос не совсем актуален. Ведь приходящая на смену Трампу администрация Джозефа Байдена совершит новый подход к снаряду – вместо трамповского точечного управления «железом и кровью» сделает упор на «многосторонний подход» к сдерживанию врагов, прежде всего России и Китая. Однако на такую многостороннюю дипломатию у Америки уже нет ни сил, ни киссинджеров, ни, в конце концов, внутреннего единства. Соединенные Штаты в ближайшие годы вынуждены будут тратить львиную долю политических ресурсов на преодоление раскола в собственном обществе – и далеко не факт, что этих ресурсов в итоге хватит. 

    В результате мир потихоньку сползает в сторону той самой многополярности, которая заменит американское доминирование. В некоторых регионах (например, на Кавказе или в Сирии) она уже проявляется в полной мере. И там видно, что речь идет не о принципе «все сели дружно и решили проблему» - нет, все происходит по формуле, которую когда-то вывел древнегреческий историк Фукидид. «Сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны». Многополярность – это когда миром управляют не все страны, а только «сильные». Причем под «сильными» тут подразумевается не только объем мощи – но и наличие политической воли для управления, а также государственной идеологии, объясняющей необходимость участия в мировых процессах. А идеология эта есть только у стран, которые когда-то были великими империями, чьи интересы простирались на весь свой регион или даже на весь мир. Так что, по сути, отходя от американского лидерства, мы возвращаемся к формуле «концерта держав», когда международные отношения строились вокруг сотрудничества и конфликтов ряда мировых империй. Только сейчас речь идет не только о европейских державах – помимо Франции, Великобритании, Германии и России ряды управленцев могут пополнить Турция, Иран, Китай, Япония и Индия.

    Пионеры

    Однако вопрос в том, что имперского осталось в обществах этих стран? Готовы ли они брать на себя ответственность за управление миром, как они видят эту ответственность и насколько конструктивным будет их вклад в глобальные процессы?

    В отношении России ни у кого из вменяемых людей вопросов нет – Москва, как настоящий пионер, «всегда готова». И дело не только в каких-то чувствах реваншизма или стремлении кому-то что-то доказать – такова уж суть российского варианта имперскости. Русские – плохо это или хорошо – считают исторической миссией своего государства помогать другим решать их проблемы. Нести закон и порядок, но при этом – в отличие от Штатов и нынешних наследников европейских империй, Москва не занимается навязыванием, нуждающимся в помощи своей идеологии. Да, у Кремля есть определенный набор ценностей, выстроенный вокруг смеси консерватизма и патриотизма, однако он все-таки предназначен для внутреннего потребления. Россия особо не предлагает и уж тем самым не принуждает третьи страны брать этот идеологический конструкт на вооружение – скорее, лишь отстаивает свое суверенное право ему следовать.

    Да, в России есть свои противники имперского сознания. Они уверяют, что это сознание вредит стране, отвлекает ее от внутренних задач, а также (за счет успехов на внешней арене) дает дополнительные очки действующей власти. Однако эти критики забывают одну важную деталь – имперское сознание является важнейшей нитью, сшивающей многонациональную Российскую Федерацию в единое государство. Имперское сознание – часть той самой наднациональной идеологии, объединяющей все национальности страны в целостный российский народ. Эту идеологию уже выбрасывали на помойку в конце 80-х годов – и за ней туда же отправилось все государство.

    Континент списан

    Что же до других имперских европейских государств – Великобритании, Франции и отчасти Германии – то вряд ли они годятся на роль глобальных управленцев. Так, от прусского военного духа, на котором зиждился германский имперский дух, мало что осталось. На место военного пришли бюргер с пивным животиком и торгаш, думающий о своей мошне. И когда сейчас министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр потрясает кулачками в сторону Москвы и желает «говорить с Россией с позиции силы», то возникает вопрос – а где она, эта сила? В том, что Германия отказалась по-настоящему защищать от США выгодный Берлину «Северный поток-2»? Или в том, что по публично сделанному указанию тогдашнего американского посла Ричарда Гренелла вывела свой бизнес из Ирана вместо того, чтобы под ручки вывести посла из Берлина и посадить его на ближайший рейс до Вашингтона? По сути, у Германии нет ни силы, ни воли для администрирования глобальных процессов.

    У Франции сила вроде бы есть – Париж активно участвует в миротворческих операциях в Африке, воюет там против исламистов. Кроме того, президент Пятой Республики Эммануэль Макрон выбросил на помойку общеевропейскую мантру о защите прав человека как основе дипломатии ЕС – на встрече с президентом Египта Мохаммедом Мурси он заявил, что не будет ставить «сотрудничество в военной и экономической областях в зависимость от этих разногласий».

    Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

    Однако проблема в том, что при наличии мозгов французам недостает политической воли. Ее хватает только на операции против слабых, но как только возникает нужда поставить на место кого-нибудь посильнее – и речь тут даже не о Трампе, а об Эрдогане, претендующем на Ливию и Грецию – то тут французы буксуют. Очень много говорят – но при этом крайне мало делают. К тому же сейчас перед французскими элитами стоит вопрос наведения порядка внутри страны – ее зачистка от исламистов, а также интеграция мусульманского меньшинства. И если Макрон перестанет в этих вопросах шататься, как одинокая осина на ветру истории, то, возможно, от французов будет толк.

    Англия и ее друзья

    Но толку точно не будет от британцев. Да, казалось бы, в Лондоне сохранилось имперскости куда больше, чем во Франции и Германии, вместе взятых. Выходящие из Евросоюза англичане расправляют плечи и во внешней политике – особенно активно они сейчас работают на Кавказе и на Ближнем Востоке. Британская разведка остается одной из самых мощных в мире, а британские дипломаты не утратили навыков своих великих предшественников. Однако политика Британии и тогда, и сейчас, направлена не на конструирование мира, а на его разделение. Англичане практически всегда старались ловить рыбку в мутной воде и пытались не допустить возникновения региональных блоков или великих держав, способных администрировать дела в регионе не по указке из Лондона. Поэтому англичане вряд ли будут вносить конструктив в управленческий процесс.

    К счастью, от британских саботажников можно отмахнуться – просто не допустить их до стола, а также переключить внимание Лондона на противодействие ЕС. К тому же, внешние возможности правительства Ее Величества ограничиваются внутренними проблемами - на фоне шотландского сепаратизма и будущих проблем из-за Брекзита в Северной Ирландии Великая Британия идет в сторону превращения в маленькую Англию. Однако от партнеров Британии в мировых делах – турок – так не отмахнешься.

    Президент-султан Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже работает на разделение мира и точно так же, как его британские друзья и учителя, пытается выловить рыбку во взбаламученной им же самим воде. При этом Анкара ведет себя гораздо более агрессивно, чем Лондон – открыто вмешивается во все процессы, до которые может дотянуться, и в то же время требует институциализировать себя, как часть механизма региональной безопасности. И где-то у Турции даже получается этого добиться. Крышуя боевиков в Идлибе, она стала элементом сирийского триумвирата. Контролируя поток мигрантов в ЕС, добилась заключения сделки с Брюсселем. Сейчас, став одним из инициаторов Второй Карабахской войны, Эрдоган предлагает Москве кавказскую платформу безопасности, при создании которой все вопросы в этой части российской сферы влияния не смогут решаться без Турции. По сути, Реджеп Эрдоган видит себя наследником османских султанов, и хочет создать зону турецкого контроля от Марокко до границ Китая. Но что сможет дать Анкара этому региону, кроме политического ислама и конструирования истории (в которой будет говориться либо о тюркском единстве, либо о великом османском прошлом)? Турецкая имперскость не несет в ее зону ответственности ни стабильность, ни развитие.

    Восток в себе

    Что же касается других восточных империй, то с ними тоже не все так просто. Исламская Республика Иран готова играть роль члена мирового Совета директоров, однако для этого у нее много чего не хватает. Нет ресурсов – иранская экономика находится в глубоком кризисе. Нет свободных рук – Иран вовлечен в огромное количество региональных конфликтов и повязан ими на многие годы. Наконец, нет достаточного авторитета – режим Исламской республики, сохранение которого обеспечивает единство многонационального иранского народа и предохраняет его от распада, не находит понимания в мире.

    Мощнейшая Индия является глубоко интровертной державой, предпочитая заниматься внутренними проблемами или вопросами безопасности в своем регионе (где у нее под боком исламисты и ядерный Пакистан).

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    Китайская имперская традиция также диктует отказ от активного вмешательства в мировые процессы – и красные императоры ей тоже следуют. Да, китайцы пытаются работать в той же Африке или Латинской Америке – однако они не создают там политических систем и не способны организовывать системы безопасности. Как показал пример Венесуэлы, в случае конфликта с сильным соперником Пекин предпочитает просто сдавать позиции вместо того, чтобы, засучив рукава, защищать свое. Кроме того, у КНР нет идеологии для внешнего потребления, которую можно было бы «продать» миру. Ни турецкого политического ислама, ни западного либерализма, ни советского социализма. В Китае социализм есть – но там он все-таки с китайской спецификой.

    Что же касается Японии, то, по мнению ряда экспертов, японский империализм спит – и пусть спит дальше. Последний раз, когда Токио его демонстрировал, все закончилось десятками миллионов уничтоженных и загубленных жизней.

    Вот и получается, что большая часть бывших империй либо неспособны снова управлять миром, либо способны, но так, что никакого мира не будет. И кем тогда заменить американцев в деле глобального лидерства? Может, будет лучше, если они останутся на своем троне?


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