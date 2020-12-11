Трамп наносит ответный удар

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У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

Россия сделала собственный электрокар Максим Блинов/РИА Новости
Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Трамп получил шанс стать последним президентом США

Главным оружием Трампа, ковавшемся в режиме особой секретности, стал иск штата Техас в Верховный суд Alex Brandon/AP/ТАСС
Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...

Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...

В кризисы общество важнее социальных технологий

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
COVID-19 стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории. Подробности...
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Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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19:06
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    Владимир Можегов

    Трамп наносит ответный удар

    Владимир Можегов
    публицист
    		11 декабря 2020, 17:50

    Как не ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн. американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса.

    Что же произошло?

    А произошло то, что и обещал Трамп. Обещал уже давно. Еще в ту памятную ночь общеамериканских выборов, за несколько часов до закрытия участков, когда поздравив сам себя с «фактической победой» (графики подсчетов голосов тогда и правда рисовали ему самую уверенную картину), предупредил, что демократы попытаются отобрать у него победу, но он в этом случае обязательно доведет дело до Верховного Суда. 

    Подобные заявления Трамп продолжал делать с того самого момента, как СNN и другие ведущие американские СМИ присудили победу Байдену - и вплоть до 45-минутного видеообращения к нации 3 декабря, которое назвал «самым важной за всю историю своего президентства». В этом обращении Трамп перечислил все факты фальсификаций и претензий республиканцев, заключив: «если мы сегодня не устраним эти огромные и ужасные фальсификации, у нас больше не будет страны». Столпы американского агитпропа обращение действующего президента традиционно проигнорировали.

    В субботу, 5 декабря, Трамп провел митинг в Джорджии, где решается судьба двух ключевых мандатов будущего Сената (а, в сущности, доброй половины американской власти ближайших двух лет). Если республиканцы сохранят в верхней палате Конгресса большинство (а условие этого – победа республиканских кандидатов в Джорджии) – это существенно усложнит жизнь демократам, даже если они войдут в Белый дом.

    Но, кроме того, Джорджия – один из тех ключевых штатов, где фальсификации, по мнению консерваторов, носили особо массовый и наглый характер. За день до грандиозного митинга в Валдосте (Джорджия), где Трампа встречала многотысячная толпа, в штате прошли резонансные слушания, на которых были предъявлены новые факты фальсификаций.

    В ночь выборов в округе Фултон республиканских наблюдателей просто выдворили за дверь под предлогом прорыва трубы (что оказалось ложью), после чего кривая голосов за Байдена резко пошла вверх. На предъявленных видеозаписях с камер наблюдения видно, как сотрудники избиркома, выпроводив наблюдателей, вытаскивают большие сумки с бюллетенями и куда-то направляются с ними (вероятно, просто уничтожая тысячи голосов за Трампа).

    Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press

    На следующий день Трампа здесь встречала восторженная толпа, ревущая неумолчную кричалку: «Еще четыре года!». В пространной речи Трамп изложил своим избирателям печальные перспективы Америки в случае победы демократов: ничем не контролируемая миграция, уничтожение второй поправки – права на оружие, захват Верховного Суда путем увеличения его членов, превращение Вашингтона, округ Колумбия, в еще один (демократический) штат (такие планы действительно есть), наконец, уничтожение армии и законности, путем сокращения финансирования Пентагона и полиции. (Иначе говоря – эти выборы станут для республиканцев последними, демократы в случае победы узурпируют власть навсегда). «Но, - крикнул Трамп в заключение. - Наша борьба за осушение американского болота только началась! Мы не сдадимся!».

    Всё это, однако, была прелюдия. Гром грянул поздним вечером понедельника, когда стало известно, что штат Техас подал в Верховный Суд США иск против Пенсильвании, Мичигана, Висконсина и Джорджии – штатов, в которых, согласно иску, были вопиюще нарушены конституционные нормы.

    Изменения в нормы выборов (то самое пресловутое голосование по почте, непрозрачность которого позволила демократам, по мнению консерваторов, проводить неконтролируемые вбросы) вносились этими штатами, согласно иску, неконституционным образом. Эти изменения необходимо было проводить через заксобрания (где у республиканцев большинство). Однако, в обход конституционных норм, они были проведены через суды или исполнительные органы (где как раз верховодили демократические губернаторы). Именно это, говорится в иске, сделало возможным «нарушение порядка голосования».

    Какова ставка подобного иска и на что надеются республиканцы? Положительный вердикт Верховного суда означает передачу права выдвижения выборщиков в спорных штатах сенатам этих штатов. В сенатах же спорных штатов большинство у республиканцев. Таким образом, республиканцы получат право сформировать делегации выборщиков, которые, проигнорировав исход сфальсифицированных по их мнению выборов, проголосуют за Трампа. Вот та самая ставка, вот – козырной шанс Трампа!

    Спустя менее суток после того, как стало известно об иске в Верховный суд, Техас поддержала Луизиана, а затем еще семь американских штатов: Арканзас, Алабама, Флорида, Кентукки, Миссисипи, Южная Дакота и Южная Каролина. К 9 декабря их было уже 17.

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    А Генпрокурор Луизианы Джефф Лэндри выступил с заявлением, в котором отметил: «Миллионы жителей Луизианы и десятки миллионов наших сограждан глубоко обеспокоены проведением федеральных выборов 2020 года. В основе этих опасений лежит тот факт, что некоторые штаты, похоже, проводили свои выборы с пренебрежением к Конституции США. Более того, многие жители Луизианы все больше чувствуют разочарование, поскольку некоторые представители средств массовой информации и политического класса пытаются обойти закон...».

    Верховный Суд уже принял иск Техаса и примкнувших к нему восьми штатов к рассмотрению. А старый союзник Трампа, сенатор и представитель «чайной партии» республиканцев Тэд Круз вызвался представлять интересы Трампа в Верховном Суде. В начале своей карьеры Круз был помощником консервативного судьи Уильяма Ренквиста, председателя Верховного суда до 2005 года, имеет большой судебный опыт и считается выдающимся оратором. Сам же Верховный суд имеет на сегодняшний день твердое консервативное большинство. 

    К чему может привести новый поворот эпопеи американских выборов и чем всё это может кончится? Заседание коллегии выборщиков будет, по всей видимости, отложено на неопределенный срок до окончания слушаний в Верховном Суде. А затем события примут драматический оборот. Очевидно, что демократы не согласятся с решением коллегии выборщиков, если она отдаст победу Трампу. И решение судьбы выборов, согласно Конституции, переместится в Конгресс. Но и здесь республиканцы сегодня имеют преимущество.

    Впрочем, к этому времени накал страстей вокруг американских выборов, скорее всего, уже достигнет точки кипения. Сам же факт противостояния коалиций штатов в Верховном Суде по принципиальному для всех вопросу отсылает нас к приснопамятному 1861 году, когда похожий спор субъектов Севера и Юга нашел единственный способ разрешения – Гражданскую войну. Именно этот призрак начинает всё явственнее выходить из тени в последние дни. А на губах этого призрака все более отчетливо играет слово «сецессия» (от лат. secessio - «уход»), с которым американский Юг в 1861 году объявил о выходе из состава Соединенных Штатов Америки.


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