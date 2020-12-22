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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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Трамп перекрыл Байдену канал давления на Россию

Американцы бросают свои дипломатические учреждения в России Донат Сорокин/ТАСС
Дипломатическое взаимодействие между Россией и США падает на еще более низкий уровень – Вашингтон закрывает сразу два консульства в российских регионах. Это решение Трампа кажется крайне невыгодным прежде всего для самого Вашингтона, особенно с точки зрения влияния Америки на российское общество. Зачем же уходящий президент США сделал столь странный жест? Объяснение есть. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...

15 цифровых напастей в грядущем году

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
На самом деле общество давно окунулось в пучину информационных страстей и слабо представляет себе, как бороться с проблемами, порожденными кратно умножившимся объемом информации и слабостью инструментов управления этой информацией. Подробности...
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Трамп перекрыл Байдену канал давления на Россию

    Американцы бросают свои дипломатические учреждения в России    22 декабря 2020, 11:18
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Дипломатическое взаимодействие между Россией и США падает на еще более низкий уровень – Вашингтон закрывает сразу два консульства в российских регионах. Это решение Трампа кажется крайне невыгодным прежде всего для самого Вашингтона, особенно с точки зрения влияния Америки на российское общество. Зачем же уходящий президент США сделал столь странный жест? Объяснение есть.

    Соединенные Штаты все больше уходят из России – пока, правда, в плане дипломатическом. Вашингтон намерен закрыть два оставшихся у него консульства в российских регионах – во Владивостоке (закрывается совсем) и в Екатеринбурге (где работа приостанавливается на неопределенный срок). Десять работающих там американских сотрудников переведут в Москву, а с 33 россиянами, вероятно, расторгнут контракты. Ну или заберут в Москву, если кадры окажутся более чем ценными.

    Ни виз, ни контроля

    В Госдепе пояснили, что это решение стало «ответом на текущие кадровые проблемы представительства США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением персонала на миссию США и, как следствие, тупиковой ситуацией с Россией из-за дипломатических виз». Дипломаты имеют в виду проблемы, которые начались после того, как Россия несколько лет назад потребовала от американцев вернуться к паритету по количеству дипломатических работников (то есть привести численность сотрудников американского посольства в РФ до количества работников российского посольства в Соединенных Штатах).

    Напомним, что американцам пришлось сократить численность дипломатических работников почти в три раза – с более чем 1200 до 455 человек, а также закрыть консульство в Санкт-Петербурге. Поскольку сокращать подразделения шпионов и лиц, работающих в России на смену режима, в Госдепе не захотели, то домой, в США, отправились дипломаты и сотрудники консульств. Из-за этого для обычного гражданина получить американскую визу в РФ стало делом крайне сложным.

    Иногда американцы даже не успевали (или же делали вид, что «не успевали») выдавать визы гражданам не совсем обычным – например, членам делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова, отправлявшимся в ООН. После чего разводили руками и говорили фразы из серии «сами посеяли, выгнав наших дипломатов – вот теперь сами и пожинайте».

    И вот сейчас, по всей видимости, решили вообще отказаться от выдачи виз в регионах – после закрытия консульств для оформления документов россиянам придется ехать в Москву. Либо в другие страны. А речь, напомним, не только о туристах, но и о многочисленных молодых специалистах из России, которые должны приезжать в Америку и очаровываться ею.

    К тому же консульства нужны не только для выдачи виз. Еще одной официальной задачей этих учреждений является защита интересов граждан США, находящихся в России и попавших в сложные ситуации. А ведь помимо живущих тут американцев, в Россию до коронавируса ежегодно прилетало еще до 250 тысяч граждан США. И если американский дипломат может быстро добраться из Москвы до Питера, центральных или даже южных регионов страны, то летать за Урал и тем более на Дальний Восток ему из столицы затруднительно.

    Понятно, что в условиях фактического отсутствия консульской поддержки (особенно на фоне пандемии и сложных двусторонних отношений) некоторые американские граждане откажутся дальше работать в России. В том числе и те, кто сейчас действует на российской территории в интересах американского государства.

    Ведь помимо официальной, есть и неофициальные задачи. Консульства являются точками сбора информации (получаемой легально или нелегально). «Очень важно знать, что происходит за пределами столицы в стране, расположенной на территории 11 временных поясов», – пояснил бывший высокопоставленный американский дипломат Стивен Пайфер, работавший в Москве и затем в Госдепе по российскому направлению.

    Также сотрудники консульства активно работают с местными журналистами, политиками и активистами – то есть являются проводниками американского влияния в своих регионах. «Общественная дипломатия работает. Американские дипломаты должны всегда взаимодействовать с российским народом. Чем больше будет этого взаимодействия, тем лучше», – уверяет бывший посол США в России Майкл Макфол.

    По-троянски

    Так зачем же делать это взаимодействие даже не меньшим, а околонулевым – тем более сейчас, аккурат сейчас, аккурат перед российской избирательной кампанией в Государственную думу 2021 года? Зачем самим американцам обрубать инструменты влияния на российское гражданское общество в регионах, которое, по мнению США, «начинает просыпаться» (чему якобы пример дело Фургала)? Зачем отказываться от влияния на фоне раскручивающейся через навальниаду информационной атаки на российскую власть?

    Потому что резко обострилась ситуация с коронавирусом? Это не так. Да, консульство во Владивостоке временно закрылось в марте из-за эпидемии – но ведь не факт, что в ближайшие месяцы ситуация там не улучшится, особенно на фоне начавшейся в России массовой вакцинации. Это американские и иные журналисты могут писать о неработающем «Спутнике-V» – те, кому нужно знать, прекрасно осведомлены о том, что российский продукт один из лучших среди всех имеющихся вакцин.

    Потому что денег жалко? Содержание консульства во Владивостоке стоит американцам 3,2 млн долларов в год. Но речь об экономии сущих (по меркам бюджета США) копеек и о городе, который является воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, имеющий важнейшее для Соединенных Штатов значение. Регион, где американцам российскую политику в отношении КНР, КНДР, Японии и других стран нужно хорошо понимать. Что же до консульства в Екатеринбурге, то, напомним, этот город имеет славу одного из самых либеральных в России – а значит, предоставляет огромные возможности для организации различных показательных оппозиционных акций.

    Потому что это новый виток эскалации, противостояния между Россией и США? Тоже нет. Американцы особо оговаривают, что не будут требовать от Москвы закрывать российские консульства в США. Да и не нужно для эскалации подрывать свои возможности по влиянию на российскую политику.

    Потому что Трамп решил напоследок сделать подарок Путину? Так уже пишут некоторые комментаторы в Twitter – по их мнению, лишь работой действующего американского президента на российского визави можно объяснить отказ Вашингтона от инструментов контроля над гражданским обществом в РФ.

    На самом деле речь, видимо, действительно идет о «подарке». Но, во-первых, в кавычках, и во-вторых, не Путину, а новому президенту США Джозефу Байдену. Этакий подарок в троянском стиле.

    Администрация Байдена уже объявила курс на максимальное «сдерживание России» – и Трамп лишает ее важнейших инструментов для этого «сдерживания» перед выборами 2021 и 2024 года. Конечно, теоретически Байден имеет право восстановить консульства (а точнее, отменить процедуру их закрытия, которая вряд ли завершится к концу января), однако в политическом плане этот шаг будет крайне непростым. Можно было бы «продать» обществу возобновление работы консульств, как попытку наладить отношения с Россией – однако этот шаг нельзя делать после массовой хакерской атаки на американские учреждения, в которой Вашингтон уже обвинил Москву.

    Но если Байден на этот шаг все-таки пойдет, Трамп (который из американской политики никуда не собирается) сразу же набросится на него с обвинениями в «слишком мягком отношении к русским», в «нежелании вводить санкции». С дальнейшим выходом на чуть ли не предательство национальных интересов США. А потом, когда самого Трампа снова будут обвинять в сотрудничестве с Путиным, он всегда может сказать, что при нем консульства закрывались, а при Байдене – ровно наоборот.


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