Госдеп уведомил Конгресс США о решении закрыть два консульства в России

Американское консульство в Екатеринбурге приостановит работу, а консульство во Владивостоке собираются закрыть окончательно, говорится в уведомлении, которое Госдеп направил Конгрессу США. В Госдепе подтвердили, что госсекретарь Майкл Помпео решил закрыть консульства.

Госдеп направил документ 10 декабря. В документе сказано, что такой шаг станет «ответом на продолжающиеся вызовы в вопросе миссии США в России в следствие сокращения Россией численности сотрудников в американской миссии в 2017 году и из-за возникшего тупика с Россией из-за дипломатических виз». Без консульств в Екатеринбурге и Владивостоке единственной дипломатической миссией США в России останется посольство в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Associated Press сообщает, что точные сроки закрытия дипмиссий к настоящему моменту не известны. Сотрудники из числа американских дипломатов (10 человек) перейдут на работу в посольство, остальные (33 человека) будут уволены, передает ТАСС.