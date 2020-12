США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий Госдеп уведомил Конгресс США о решении закрыть два консульства в России 19 декабря 2020, 04:51

Фото: Chris Caldicott/Axiom/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американское консульство в Екатеринбурге приостановит работу, а консульство во Владивостоке собираются закрыть окончательно, говорится в уведомлении, которое Госдеп направил Конгрессу США. В Госдепе подтвердили, что госсекретарь Майкл Помпео решил закрыть консульства. Госдеп направил документ 10 декабря. В документе сказано, что такой шаг станет «ответом на продолжающиеся вызовы в вопросе миссии США в России в следствие сокращения Россией численности сотрудников в американской миссии в 2017 году и из-за возникшего тупика с Россией из-за дипломатических виз». Без консульств в Екатеринбурге и Владивостоке единственной дипломатической миссией США в России останется посольство в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Associated Press сообщает, что точные сроки закрытия дипмиссий к настоящему моменту не известны. Сотрудники из числа американских дипломатов (10 человек) перейдут на работу в посольство, остальные (33 человека) будут уволены, передает ТАСС. В Госдепе подтвердили, что госсекретарь Майкл Помпео «в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге». Это делается в рамках «постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США» в России. Решение принято для оптимизации работы американской миссии. При этом сейчас никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется. Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся. Посольство США заявило, что ограничения в работе американских дипмиссий были введены из-за коронавируса еще в марте.