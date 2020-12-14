В Кремле оценили возможное закрытие консульств США в России

В связи с возможным закрытием двух американских консульств в России отношения стран еще больше не испортятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Основная функция консульств – это предоставление консульских и визовых услуг. Эти консульские и визовые услуги уже давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории, поэтому особого влияния нет», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, закрытие консульств точно не испортит дальше отношения между Россией и США.

Ранее СМИ сообщили, что США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Близкий к дипломатическому ведомству источник сообщил, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с появлением в СМИ сообщений о возможном закрытии консульств.

В субботу появилось сообщение о закрытии генерального консульства России в Нью-Йорке. Решение названо временным, а в качестве причины указано обострение эпидемиологической обстановки.