США задумались о закрытии генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге

Власти США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Подать документы на американскую визу можно будет только в посольстве в Москве.

С весны 2020 года генконсульства практически прекратили выдачу виз из-за пандемии коронавируса, другие формы деятельности дипломатических миссий ограничены по этим же причинам, передает «Коммерсант».

По словам источников газеты, власти США готовы пересмотреть условия работы дипломатов в России и рассматривают вариант с полным закрытием генеральных консульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Генконсульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренным выездом в США (также работает посольство в Москве и консульское агентство на Сахалине). Деятельность дипмиссии во Владивостоке полностью приостановлена с марта.

При этом в госдепартаменте США тогда выразили надежду, что работа сможет быть восстановлена, «как только это позволит ситуация». Однако в ведомстве пришли к выводу, что в ближайшее время положение дел не улучшится, тем более что визовое обслуживание россиян в США ограничили задолго до коронавируса.

Если консульства в Екатеринбурга и Владивостоке будет закрыты, то за визой США россияне смогут обращаться только в посольство в Москве, но его работа также существенно ограничена в пандемию.

Ранее генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что в связи с ситуацией с распространением коронавируса закрывается на карантин.