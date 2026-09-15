  • Новость часаЭксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата дронов
    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    Истребитель НАТО впервые сбил неизвестный дрон в небе Литвы
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: почему это русские? – следует единственный ответ: «Потому».

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    80 комментариев
    15 сентября 2026, 11:56 • Новости дня

    Лавров заявил о скорой мобилизации женщин на Украине

    Лавров: Принудительная мобилизация на Украине скоро дойдет до женщин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в скором начале принудительной мобилизации женщин на Украине из-за нехватки личного состава.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что украинские власти вскоре начнут призывать женщин в армию, передает РИА «Новости».

    «Вы наблюдаете регулярно трансляцию ситуаций, которые показывают деятельность так называемых людоловов – тех, кто отлавливает на улицах Киева, других украинских городов молодых людей, да и не очень молодых людей, и затаскивают их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт без всяких повесток, без всякой официальной мобилизации. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет», – сказал министр в ходе посольского круглого стола, посвященного украинскому конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала массовую службу женщин в ВСУ делом времени.

    Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр допустила возможность принудительного призыва украинок на военную службу.

    Месяцем ранее на сайте украинского правительства зарегистрировали петицию о мобилизации бездетных женщин.

    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

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    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Воевавшего на Кавказе и в Сирии чеченского боевика зарезали во Львове

    Воевавшего на Кавказе и в Сирии чеченского боевика Амаева зарезали во Львове

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тело воевавшего на стороне ВСУ Хаважа Амаева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), входившего в состав запрещенной в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия», с множественными ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир украинского Львова, сообщили в российских силовых структурах.

    «Во Львове убит известный ичкерийский террорист Хаваж Амаев по кличке Зумсо. Он воевал против российских войск в Чеченской Республике, в Сирии и теперь на Украине. Имел звание полковника ЧРИ и состоял в подразделении ГУР», – рассказал источник РИА «Новости».

    Уроженец Чечни с 2003 года участвовал в нападениях на российских военнослужащих и мирных жителей на Северном Кавказе. Позже он отправился в Сирию, где воевал против правительства Башара Асада и записывал видео с угрозами главе республики Рамзану Кадырову.

    Источник отметил, что после отбытия наказания в Греции преступник получил статус беженца в Польше, а в начале 2022 года прибыл на Украину для участия в боях против ВС РФ. По подозрению в расправе задержан проживавший с убитым украинец, при этом мотивом мог стать конфликт между СБУ и ГУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября сотрудники СБУ и ГУР устроили вооруженный конфликт в Киеве.

    Весной Росфинмониторинг внес «Чеченскую Республику Ичкерию» в перечень террористических организаций.

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    14 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами

    Евродепутат Картайзер: Европейцы стали меньше поддерживать Киев из-за коррупции

    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители европейских стран стали резко меньше поддерживать Киев в последние месяцы, что связано с масштабной коррупцией в государстве, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Картайзер объяснил падение поддержки Киева среди жителей стран Евросоюза, передает РИА «Новости». «Широкая общественность в ЕС в последние месяцы все меньше и меньше поддерживает Украину, особенно после истории с «золотым унитазом». Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», – подчеркнул парламентарий.

    Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг украинских антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер указал на риск долгого вступления Киева в ЕС из-за взяточничества.

    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Прошлой осенью западная пресса активно обсуждала найденный у сторонников украинского президента золотой унитаз.

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    14 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

    Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что недавний удар беспилотника по поезду на границе с Польшей был направлен на запугивание союзников Украины.

    Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

    «Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

    Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

    Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

    Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.

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    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    14 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» за минувшие сутки взяли под контроль два села в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение противнику около Новоалександровки и Приколотного в Харьковской области.

    Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка возле Мартыновки и Черноглазовки. Поражены живая сила и техника двух бригад теробороны в районах Бояро-Лежачей, Бариловки и Радьковки в Сумской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и десять наземных роботизированных комплексов.

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и освободили Новоандреевку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Орехова, Преображенки, Юрковки и Балабино в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Стародубовкой, Карповкой, Рубцами в Донецкой народной республике (ДНР) и Песками Радьковскими в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили до 215 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Дружковки, Василевской Пустоши, Славянска, Клинового, Краматорска, Райского и Николаевки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и спецназначения у Шиловки, Андреевки, Белозерского и Юрьевки в ДНР и Новотроицкого в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 460 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

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    15 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет квалифицировал массированный ракетный обстрел Таганрога украинскими боевиками как террористический акт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетного обстрела Таганрога украинскими войсками, пояснила Петренко.

    Ее слова СК привел в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении склада Ozon при ночной ракетной атаке.

    Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о возникновении трех очагов возгорания после удара.

    Представители маркетплейса опровергли информацию о нахождении товаров продавцов в пострадавшем логистическом хабе.

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    15 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Суд в Канаде разрешил закрыть фонд имени украинского нациста Гунько

    Tекст: Антон Антонов

    Канадский суд разрешил ликвидировать фонд, названный в честь украинского эсэсовца Ярослава Гунько, следует из судебного решения.

    Речь идет о научно-стипендиальном фонде, созданном в 2020 году при Институте украинских исследований Университета Альберты на пожертвование от семьи эсэсовца, передает РИА «Новости».

    Руководство вуза объявило о закрытии фонда после скандала вокруг чествования Гунько в парламенте Канады в 2023 году. Для окончательной ликвидации структуры университет обратился в суд провинции Альберта, где против этого шага выступил сын эсэсовца Мартин Гунько.

    «Я удовлетворяю ходатайство университета, разрешаю прекращение деятельности фонда Гунько и санкционирую возврат его имущества господину Гунько», – говорится в решении судьи Дебры Юнгвирт.

    Судья также отметила, что у Университета Альберты есть несколько других фондов общим объемом около 1,1 млн канадских долларов, названных в честь лиц, связанных с дивизией СС «Галичина». По ее словам, вынесенное постановление может повлиять на дальнейшую судьбу этих структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение по делу о фонде Гунько станет знаковым для судебной системы Канады.

    Ранее парламент Канады вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировал 98-летнему украинскому националисту.

    Впоследствии власти Канады отказались выдать России бывшего эсэсовца, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между странами.

    Глава СК России Александр Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек.

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    15 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    ВС России поразили суда в порту «Черноморск»
    ВС России поразили суда в порту «Черноморск»
    @ А. И. Виноградов/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные осуществили групповые удары беспилотниками по объектам инфраструктуры противника, целями стали логистические базы, портовые сооружения и морские суда, обеспечивающие потребности украинских войск, сообщило Минобороны.

    В Одесской области уничтожен крупный распределительный центр в населенном пункте Великая Балка. Через этот объект проходило хранение зарубежной военной помощи, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в порту Черноморска Одесской области поражены сухогруз и паром, доставившие грузы для армии.

    Атаки также затронули западные регионы. Там ударам подверглась железнодорожная инфраструктура, которая активно использовалась для транспортировки вооружений из европейских государств.

    Ранее Вооруженные силы России атаковали сухогруз с военными грузами в порту Одессы.

    В начале сентября российские военные уничтожили два судна с вооружением в портах этого региона.

    Также российская армия поразила сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

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    15 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое руководство намеренно проигнорировало выводы спецслужб стран НАТО о причастности Киева к атаке дронов в Лейпциге ради увеличения военного бюджета, заявила Служба внешней разведки России.

    Западные союзники лишь имитируют солидарность с немецкими властями, безосновательно возложившими на Москву ответственность за недавнюю атаку беспилотников в аэропорту Лейпцига, говорится на сайте СВР.

    «На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», – отмечается в сообщении.

    Разведки государств Североатлантического альянса не нашли доказательств участия Москвы в произошедшем. Специалисты обнаружили множество признаков причастности Киева и посоветовали национальным правительствам избегать однозначных публичных заявлений.

    Правительство ФРГ отвергло рекомендации партнеров ради обоснования масштабных трат на милитаризацию страны в бюджете на 2027 год. Однако результаты голосования в Саксонии-Анхальт 6 сентября продемонстрировали, что антироссийская риторика не нашла отклика у граждан.

    Очередной проверкой текущего политического курса станут региональные выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Голосование запланировано на 20 сентября.

    Правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия немецких властей спланированной провокацией.

    Канцлер Фридрих Мерц на фоне этих событий отказался менять курс на противодействие России.

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    14 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Истребители Су-34 поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-34 успешно поразили позиции украинских войск, уничтожив пункты временной дислокации и управления беспилотниками в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Российские истребители нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Донбассе и Харьковской области, передает ТАСС. В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена с использованием современных авиационных средств поражения.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Так, пятью авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка», – говорится в сообщении.

    Помимо этого, российская авиация успешно отработала по целям в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области. С помощью легкой управляемой ракеты Х-39 был ликвидирован пункт управления украинскими беспилотниками.

    Ранее российская авиация уничтожила пункты управления беспилотниками украинской армии в Харьковской и Сумской областях.

    В конце августа Воздушно-космические силы России поразили базы дронов противника в Херсоне.

    В середине августа истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали два командных пункта ВСУ в Харьковской области.

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    14 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат Блаха назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред крупнейшей партии правящей коалиции Словакии Любош Блаха назвал Владимира Зеленского диктатором из-за ограничений в отношении бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель.

    «Украинский диктатор Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря, потому что она раскрыла, что он употребляет наркотики», – написал политик в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Он также отметил, что отчаявшийся политик наказывает собственных граждан лишь за их желание мира.

    Кроме того, словацкий парламентарий обратил внимание на коррупционные проблемы на Украине. По его словам, киевские власти заинтересованы в затягивании конфликта, чтобы продолжать разворовывать средства европейцев.

    Блаха планирует задать вопрос в Европарламенте о целесообразности направления миллиардов евро Киеву в сложившихся условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в жестком подавлении инакомыслия после введения против нее санкций.

    Ранее словацкий депутат Любош Блага раскритиковал украинского лидера за отказ от проведения президентских выборов.

    Весной экс-помощница заявила о создании мафиозной структуры для обогащения приближенных бизнесменов.

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    15 сентября 2026, 00:16 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной

    Ефремов и Нагалев заявили о связи боевиков в Мали с Францией и Украиной

    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной
    @ кадр из видео «Раптли»

    Tекст: Антон Антонов

    Освобожденные из плена боевиков в Сахаре россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев рассказали, что боевики в Мали связаны с Францией и Украиной.

    Ефремов и Нагалев попали в засаду на границе с Алжиром в июле 2024 года и находились в плену боевиков в Сахаре до августа 2026 года, передает РИА «Новости».

    Все это время террористы держали пленников на цепях круглосуточно. По словам Нагалева в интервью телеканалу RT, тяжелее всего было переносить жару и местных змей. Сначала боевики выдавали пленникам по полтора литра воды на двоих в сутки, позднее воду стали давать в большем объеме, но качество ее ухудшилось.

    Освобождать от цепей заложников боевики позволяли крайне редко. «Отвязывали, может быть, раз в два-три месяца – постираться, помыться, искупаться, но на это давалось минут 15-20, потому что они нас боялись, а в эти моменты ты начинаешь ходить, ноги не слушаются», – рассказал Ефремов.

    Ефремов признался, что за все время плена они с Нагалевым почти не задумывались о будущем – все дни слились в сплошной туман.

    По его мнению, за боевиками, удерживавшими их в плену, стоят французы. Нагалев добавил, что за террористами стоят Франция и Украина, а также все, кто не поддерживает Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое россиян, находившихся в плену у малийской вооруженной группировки, были освобождены и доставлены в Ливию при посредничестве местных военных.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели в неволе 755 дней после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена.

    В МИД России заявили о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

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    15 сентября 2026, 06:17 • Новости дня
    При ракетной атаке на Таганрог повреждения получил склад Ozon
    При ракетной атаке на Таганрог повреждения получил склад Ozon
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на 15 сентября Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, в результате которой зафиксированы повреждения жилых домов, а также склада Ozon, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в Max, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

    В результате падения обломков зафиксированы многочисленные повреждения на земле, возникло несколько пожаров. Экстренные службы оперативно прибыли на места происшествий и ведут работу по ликвидации последствий.

    Ущерб нанесен остеклению двух многоквартирных и трех частных домов, а также учебному заведению и коммерческому зданию. Кроме того, повреждены склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Ozon и газовая труба, однако это не нарушило функции жизнеобеспечения города.

    В настоящее время ракетная опасность отменена, информация о последствиях уточняется.

    Накануне над территорией Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку 50 украинских беспилотников.

    12 сентября в Таганроге из-за падения обломков дрона загорелось здание магазина.

    В тот же день упавшие фрагменты БПЛА повредили местный детский спорткомплекс и продуктовый склад.

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