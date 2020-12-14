Генконсул США уехала из Екатеринбурга

Генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, сообщил близкий к дипломатическому ведомству источник.

Отъезд консула не связан с появлением в СМИ сообщений о возможном закрытии консульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Отмечается, что сотрудники консульства ежегодно уезжают на рождественские каникулы домой, передает Ura.ru.

При этом, по данным источника, отъезд произошел раньше, чем обычно. «В 2020 году ситуация осложнена пандемией коронавируса. Возможно, поэтому отъезд произошел раньше», – предположил собеседник.

В свою очередь другой источник уточнил, что Сторроу находится в отпуске, при этом ее полномочия не завершены.

В понедельник «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

В субботу появилось сообщение о закрытии генерального консульства России в Нью-Йорке. Решение названо временным, а в качестве причины указано обострение эпидемиологической обстановки.