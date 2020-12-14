Посольство США разъяснило ограничения в работе консульств в России

Ограничения в работе американских генконсульств во Владивостоке, Екатеринбурге и Москве были введены из-за пандемии коронавируса еще в марте, заявили в посольстве США в России.

«В марте дипмиссия в России приняла решение приостановить работу в генеральном консульстве во Владивостоке и сократить объем операций в генеральных консульствах в Екатеринбурге и Москве по причине пандемии», – сообщили ТАСС в посольстве.

Также там отметили, что с марта продолжают оценивать ситуацию с точки зрения дипломатической работы и задействования персонала с учетом требований безопасности. При этом о каких-либо дополнительных планах ограничения деятельности в посольстве не сообщили.

Ранее СМИ сообщили, что США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Близкий к дипломатическому ведомству источник сообщил, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с появлением в СМИ сообщений о возможном закрытии консульств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием двух американских консульств в России отношения стран еще больше не испортятся.