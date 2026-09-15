В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: почему это русские? – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Родившийся на борту самолета россиянин получил необычное имя
Родившегося в самолете Красноярск – Новый Уренгой ребенка назвали Асап
Родившегося во время полета из Красноярска в Новый Уренгой ребенка назвали Асап, что символизирует английскую аббревиатуру ASAP и переводится как «как можно скорее».
Мальчик появился на свет во время рейса Красноярск – Новый Уренгой, передает РИА «Новости».
У 30-летней жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа начались схватки в воздухе, когда она возвращалась домой из отпуска.
Первую помощь пассажирке оказали бортпроводники, после чего экипаж сообщил о ситуации в аэропорт прибытия. На земле самолет уже ожидали врачи, которые приняли решение не транспортировать женщину и провели роды прямо в салоне.
«Назвали мальчика Асап – находим символичным, что с английского аббревиатура ASAP (as soon as possible) дословно переводится «как можно скорее», – сообщили представители аэропорта Нового Уренгоя. Сейчас мать и новорожденный чувствуют себя хорошо и находятся в родильном доме.
Местные журналисты отмечают, что имя Асап, или Хасава, является традиционным для ненцев. В переводе с ненецкого языка оно означает «мужчина» или «человек».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ямальские врачи приняли роды у пассажирки рейса Красноярск – Новый Уренгой.
Весной заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев оказал медицинскую помощь беременной женщине во время авиарейса Анадырь – Москва.