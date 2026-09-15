ProRail: Саботаж стал причиной массовых сбоев на железных дорогах Нидерландов

Железнодорожное сообщение в центре и на севере Нидерландов нарушили диверсанты

Tекст: Игорь Иножарский

В центре и на севере Нидерландов серьезно нарушено железнодорожное сообщение из-за умышленно оставленных на путях материалов, пишет Bloomberg.

Представители ProRail сообщили, что на нескольких участках дорог обнаружили трубы, которые привели к сбоям. В агентстве отметили признаки целенаправленной диверсии. Сейчас сотрудники расчищают пути.

Оператор поездов NS предупредил пассажиров о задержках и отмене рейсов вокруг городов Зволле, Девентер и Амерсфорт. Из-за вмешательства компьютерные системы ложно определяют участки путей как занятые, произошли сбои в работе сигналов, стрелок и на железнодорожных переездах, что также грозит затруднить автомобильное движение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября движение поездов в Нидерландах решили остановить из-за масштабной забастовки. Ранее мощный снегопад парализовал транспортное сообщение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов. Кроме того, ФРГ, Бельгия и Нидерланды договорились перезапустить железнодорожный транспортный коридор «Железный Рейн».