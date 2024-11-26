Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории, в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Европа захотела вернуть Британию в оборонную промышленность
Европейские министры призвали Британию участвовать в развитии оборонной промышленности
Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления ВПК и закрытия технологических пробелов, пишет Financial Times.
Европа хочет вернуть Британию в свою оборонную промышленность, сообщает Financial Times. На встрече министров обороны пяти крупнейших стран Европы обсуждались совместное производство и закупка оружия для укрепления континентальной оборонной промышленности и поддержки Украины в условиях возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Франция, несмотря на традиционную защиту своей оружейной промышленности, выразила готовность сотрудничать с Британией в разработке Белой книги Европейской комиссии по промышленной политике в оборонной сфере.
Германский министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что закрытие пробелов в оборонных возможностях Европы важнее увеличения расходов. Он отметил необходимость разработки, производства и закупки оружейных систем, таких как дальнобойные ракеты, совместными усилиями. На встрече также было подчеркнуто, что вне зависимости от процента ВВП, выделяемого на оборону, приоритетом должно стать устранение существующих пробелов.
Британский министр обороны Джон Хили заявил, что необходимость большей самодостаточности Европы в оборонной сфере «концентрирует умы». Он отметил, что существует реальная воля и решимость укреплять координацию в рамках европейской оборонной промышленности не только внутри институтов Европейского союза, но и на уровне всего континента. Это подчеркивает важность партнерства и тесного сотрудничества с Британией в области безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские министры обороны обсудили укрепление безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.
Между тем накануне глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр заявил о необходимости повышения военных расходов стран НАТО до 3% от ВВП для выполнения новых военных планов альянса.
Ранее обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой.