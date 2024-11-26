Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещён далеко на восток.0 комментариев
Глава Минобороны Британии заявил о критической фазе конфликта на Украине
Глава Минобороны Британии Хили заявил о критической фазе конфликта на Украине
Европейские министры обороны обсудили укрепление безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет, заявил глава британского Минобороны Джон Хили.
По его словам, украинский конфликт достиг критической фазы, члены НАТО должны укреплять собственную оборону и быть готовыми к глобальным угрозам, передает РИА «Новости».
Хили добавил, что европейские страны совместно работают над укреплением восточных рубежей НАТО, развитием средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.
Британский министр также указал на важность активизации совместных промышленных программ в рамках оборонно-промышленного комплекса. По его словам, обсуждалась необходимость увеличения военных расходов и принятия большей ответственности за безопасность Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передача которых состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера, но о поставке не объявляли публично.
Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.