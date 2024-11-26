В Киеве попросили Маска провести аудит расходов на украинскую энергетику

Киевская журналистка Панченко призвала Илона Маска проверить расходы на энергетику Украины

Tекст: Евгения Караваева

Киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратилась к Илону Маску с просьбой провести аудит затрат на энергетику Украины, сообщает РИА «Новости».

Панченко подчеркнула, что на энергозащиту было потрачено 4 млрд долларов, и выразила обеспокоенность тем, что после российских ударов могут списать еще два миллиарда.

«Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», – написала Панченко. Она также обратила внимание на назначение Мустафы Найема, который, по ее словам, сыграл ключевую роль в начале Евромайдана, на пост ответственного за энергобезопасность. Панченко считает Найема марионеткой Джорджа Сороса.

Мустафа Найем после свержения Виктора Януковича избрался в Верховную раду от партии Петра Порошенко, но при президенте Зеленском перешел в исполнительные органы власти. В 2021 году занял пост заместителя Кубракова, а с января 2023-го возглавил Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это ведомство отвечало за защиту энергетических объектов.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, жители Украины в ближайшую зиму могут остаться без тепла и света до 20 часов в сутки в случае продолжения ударов по энергетической инфраструктуре. Оптимистичный прогноз предполагает отключения света на 12 часов в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский Центр противодействия дезинформации предложил сценарий, по которому жители страны этой зимой могут остаться без тепла и света на значительное время в сутки. В частности, позже появилась информация о возможных отключениях электроэнергии на Украине до 20 часов в сутки.