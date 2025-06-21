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МВД Сирии сообщило о задержании двоюродного брата Башара Асада
Новые власти Сирии арестовали двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада Васима по подозрению в участии в преступлениях прежнего режима и наркоторговле, сообщает МВД страны.
Васим Асад обвиняется в наркоторговле и ряде других правонарушений, передает ТАСС.
В заявлении ведомства указывается, что сотрудники сирийской разведки и МВД смогли задержать Васима Асада, которого считают одним из самых известных наркоторговцев в стране и причастным к преступлениям прежних властей.
Источники агентства SANA сообщили, что задержание произошло недалеко от ливанской границы. Васим Асад находился в розыске за участие в незаконной торговле наркотиками и других преступлениях, связанных с деятельностью предыдущего режима.
Ранее в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии задержаны четыре лидера группировок, поддерживающих прежний режим Башара Асада, причастных к подготовке нападений на объекты переходного правительства.