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В Сирии задержали поддерживающих Асада лидеров группировок
В Сирии задержали лидеров группировок, поддерживающих экс-президента Асада
В провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии задержаны четыре лидера группировок, поддерживающих прежний режим Башара Асада, причастных к подготовке нападений на объекты переходного правительства, сообщило SANA.
По информации агентства, силы безопасности переходного правительства Сирии провели операцию в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой были задержаны четыре лидера группировок, выступающих за восстановление власти бывшего президента Башара Асада, передает ТАСС.
Глава управления внутренней безопасности региона, Дияа аль-Омар, заявил, что задержание произошло в результате тщательно проведенного расследования и скрытого наблюдения. «В рамках постоянных усилий по обеспечению безопасности и стабильности после проведения расследования и скрытого наблюдения нам удалось задержать четырех лидеров групп, принадлежащих к остаткам бывшего режима», – сказал аль-Омар.
По его словам, задержанные лидеры были связаны с подготовкой нападений на объекты переходного правительства Сирии и места базирования сил безопасности, подчиняющихся новым властям. Эти действия имели целью дестабилизацию ситуации в регионе, сказал он.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя. Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.