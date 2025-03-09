Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

Россия и США запросили консультации СБ ООН из-за насилия в Западной Сирии

Tекст: Максим Попов

Россия и США обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести срочные закрытые консультации по ситуации в Западной Сирии, сообщает ТАСС.

Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, консультации могут состояться в понедельник. «Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта», – написал Полянский.

Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.