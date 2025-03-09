  • Новость часаРоссия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии
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    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    34 комментария
    9 марта 2025, 23:22 • Новости дня

    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Россия и США запросили консультации СБ ООН из-за насилия в Западной Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

    Россия и США обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести срочные закрытые консультации по ситуации в Западной Сирии, сообщает ТАСС.

    Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, консультации могут состояться в понедельник. «Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта», – написал Полянский.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    7 марта 2025, 14:41 • Новости дня
    Сирийские силы взяли под контроль Тартус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом, сообщает Al-Ikhbaria.

    Командующий операцией заявил, что в городе уже началась распределение сил по районам, а вскоре начнется широкомасштабная операция по его зачистке, передает ТАСС.

    «Наши силы установили контроль над городом Тартусом и начали распределять силы по его районам», – заявил он. По словам командующего, главной задачей операции станет устранение вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские Вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

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    7 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»

    Минюст США: Шарифулла сознался в инструктаже нападавших на «Крокус Сити Холл»

    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный Соединенными Штатами Америки Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

    По информации, предоставленной Минюстом США, задержанный Мохаммад Шарифулла, фигурант дела о взрыве в кабульском аэропорту, признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил, что от имени «Вилаят Хорасан» обучал нападавших использованию автоматов Калашникова и другого оружия.

    Шарифулла, ранее объявленный президентом США Дональдом Трампом виновным в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана, признался также в атаках в России и Иране. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Шарифулла дал эти показания на допросе в ФБР.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда группа боевиков открыла огонь из автоматического оружия и подожгла зрительный зал. В результате погибло 145 человек. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, действия террористов координировались через интернет членами «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировали устроить еще взрыв на набережной Каспийска, изготовив самодельное взрывное устройство.

    Следственные действия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами, как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» выделено в отдельное производство для 19 фигурантов, среди которых исполнители и пособники, а срок следствия продлен до мая 2025 года для продолжения работы над более чем 1300 экспертизами.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    7 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие

    Захарова призвала лидеров Сирии не допустить жертв среди мирных жителей

    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.

    Захарова призвала всех авторитетных сирийских лидеров способствовать скорейшему прекращению кровопролития в стране. Она отметила, что в сложных условиях переходного периода поддержание национального согласия и укрепление безопасности граждан имеют первостепенное значение, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что важно соблюдать законные права всех граждан Сирии, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. В ее обращении также была выражена надежда на то, что сирийские лидеры, обладающие влиянием на развитие ситуации, приложат все усилия для предотвращения жертв среди мирного населения.

    Напомним, в пятницу силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

    Коментарии (7)
    7 марта 2025, 08:54 • Новости дня
    Сирийская армия вошла в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками Асада

    Сирийская армия начала операцию против сторонников Асада в Латакии и Тартусе

    Сирийская армия вошла в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками Асада
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада, сообщает сирийское агентство SANA.

    По данным издания, подразделения сирийской армии, подчиняющиеся временному правительству страны, вошли в города Латакия и Тартус, передает ТАСС.

    Операция направлена на борьбу с вооруженными группировками, поддерживающими бывшего президента Сирии Башара Асада.

    Управление внутренней безопасности Сирии объявило о начале масштабной операции по прочесыванию административных центров и близлежащих населенных пунктов.

    В ходе этой операции планируется нейтрализовать ополченцев и установить контроль над ключевыми районами, ранее находившимися под влиянием сторонников Асада.

    Как писала газета ВЗЛЯД, накануне в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек.

    В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.

    В провинции Деръа на юге страны произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти.

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    8 марта 2025, 15:08 • Новости дня
    Такер Карлсон обвинил Запад в гибели христиан в Сирии

    Карлсон заявил, что поддержка Западом конфликта против Асада привела к гибели христиан

    Такер Карлсон обвинил Запад в гибели христиан в Сирии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что поддержка Западом войны против Башара Асада привела к гибели христиан в Сирии, указав на уменьшение их численности в стране.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что поддержка Западом войны против бывшего сирийского президента Башара Асада привела к гибели христиан, передает РИА «Новости». Карлсон подчеркнул, что Асад на протяжении десятилетий защищал религиозные меньшинства в Сирии, включая христианское население. По его словам, с ослаблением позиций Асада количество погибших христиан увеличивалось.

    Карлсон отметил, что в те годы, когда неоконсерваторы на Западе поддерживали военные действия против Асада, процент христианского населения в Сирии сократился с десяти до двух. Журналист также обратил внимание на осквернение христианских святых мест после ухода Асада с поста президента.

    Карлсон выразил сомнение в том, что уничтожение древних христианских общин в регионах от Ирака до Газы является простым совпадением. Он задался вопросом о возможных причинах таких событий и призвал задуматься над этим фактом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии закрыли дороги в часть страны из-за продолжающихся боестолкновений. Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие и прекратить вооруженное сопротивление. Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности в результате боевых действий.

    Коментарии (4)
    7 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    В сирийском Кардахе продолжились бои сторонников Асада с новыми властями
    В сирийском Кардахе продолжились бои сторонников Асада с новыми властями
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Кардаха в сирийской провинции Латакия продолжаются боевые действия между силами безопасности страны, которые подвластны новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада.

    Военные прорвали окружение, организованное сторонниками Асада, и ведут бои в городе, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

    Сторонники Асада закрепились в нескольких зданиях в городской черте, но военные, подконтрольные новым властям, намерены выбить их и проводить «точечные» зачистки.

    Ранее новые власти Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, и продолжили поиски сторонников Асада.

    До этого в Латакии погибло 15 силовиков из числа сторонников нового режима.

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    9 марта 2025, 18:14 • Новости дня
    В Сирии решили создать комиссию для расследования столкновений в Латакии и Тартусе
    В Сирии решили создать комиссию для расследования столкновений в Латакии и Тартусе
    @ Abdulkerim Muhammed/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.

    Администрация президента Сирийской Арабской Республики объявила о создании независимой национальной комиссии, которая займется расследованием событий, случившихся 6 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, передает РИА «Новости».

    В результате столкновений между местными силами безопасности и вооруженными группами, несогласными с новой властью в Дамаске, погибли и пострадали как мирные жители, так и представители военных и службы безопасности.

    Комиссия обязана выявить причины конфликта и установить виновных в нападениях на граждан и на сотрудников силовых структур.

    Ранее в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений. В Восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

    Коментарии (9)
    7 марта 2025, 10:21 • Новости дня
    Сирийская армия заняла центры Латакии и Тартуса

    Сирийские войска заняли центральные районы Латакии и Тартуса

    Tекст: Александра Юдина

    Военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада, сообщает канал Al Arabiya.

    Подразделения ВС Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, заняли центральные районы сирийских провинций Латакия и Тартус, передает ТАСС.

    Сообщается, что военные продолжают прочесывать территории в поисках вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада.

    Телеканал Al Arabiya информирует о том, что сирийские войска активно патрулируют занятые районы, стремясь выявить всех возможных ополченцев, которые могут представлять угрозу новому режиму.

    Утром в пятницу сирийская армия вошла в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками Асада. Накануне в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек.

    В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 22:00 • Новости дня
    Президент Сирии обещал не допустить гражданской войны

    Ахмед аш-Шараа заявил об угрозе гражданской войны и противостоянии внешним вмешательствам

    Tекст: Максим Попов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.

    Как отметили в канцелярии президента Сирии, Ахмед аш-Шараа заявил о недопустимости втягивания Сирии в гражданскую войну, акцентируя внимание на попытках остатков прежнего режима и внешних сил спровоцировать раздор в стране, передает ТАСС.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия останется стойкой и не позволит никаким внешним и местным силам погрузить ее в хаос.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности. Позднее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.

    Коментарии (4)
    8 марта 2025, 01:26 • Новости дня
    Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие
    Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал сторонников Башара Асада сложить оружие и заявил, что новые власти страны «будут преследовать остатки павшего режима».

    В видеообращении аш-Шараа подчеркнул, что те, кто «продолжает нападать на народ, предстанут перед справедливым судом». «Остаткам прежнего режима необходимо проявить инициативу и сложить оружие», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что государство будет ограничивать поставки оружия, чтобы поддерживать гражданский мир, «в Сирии не будет свободного оружия». «Каждый, кто нападет на безоружных мирных жителей, будет привлечен к строгой ответственности», – подчеркнул аш-Шараа.

    Сирийский лидер заявил, что государство будет «гарантом» мира и безопасности на своих территориях. Он заявил о намерении «защитить» мирных жителей на побережье и в зонах столкновений. Президент заявил, что участвующие в боевых действиях силы должны подчиняться военным руководителям и обеспечивать порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии произошли столкновения сил безопасности новой власти с вооруженными сторонниками экс-президента страны Башара Асада. Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности.

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    7 марта 2025, 23:48 • Новости дня
    Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности

    Начальник безопасности сирийской Латакии сообщил о гибели более 50 силовиков

    Tекст: Антон Антонов

    В сирийской провинции Латакия более 50 сотрудников сил безопасности были убиты в столкновениях с вооруженными сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада, сообщил начальник безопасности региона.

    Указывается, что подразделения сил безопасности сумели взять под контроль город Джебла. Силы безопасности планируют в ближайшее время войти в город Кардаха, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде сирийских городов произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В Кардахе в сирийской провинции Латакия продолжаются боевые действия между силами безопасности страны, подвластными новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие.

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    8 марта 2025, 22:27 • Новости дня
    В Сирии атаковали штаб сил безопасности в Дейр-эз-Зоре

    Неизвестные атаковали штаб сил безопасности в Букрасе в провинции Дейр-эз-Зор

    Tекст: Максим Попов

    В восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор, сообщил Syria TV.

    По информации телеканала, неизвестные вооруженные люди атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Детали нападения и число возможных жертв пока не уточняются, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг на западе страны, в провинциях Латакия и Тартус, произошли ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и группировками, выступающими против новой власти в Дамаске. Для подавления насилия в эти регионы были направлены дополнительные подразделения армии и МВД, которые использовали боевые вертолеты для поддержки операций.

    Местные власти в условиях обострения ситуации объявили комендантский час, чтобы ограничить передвижение и предотвратить дальнейшие беспорядки. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные группы в Латакии и Тартусе прекратить сопротивление и сложить оружие.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада.

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    8 марта 2025, 01:59 • Новости дня
    США подтвердили участие Уолтца и Рубио в предстоящих переговорах с Украиной

    Уолтц подтвердил свое и Рубио участие в предстоящих переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с главой Госдепа Марко Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Уолтц рассчитывает «вернуть эти переговоры в нужное русло, добиться прекращения огня и обеспечить мир», передает ТАСС.

    Он также подчеркнул важность экономического сотрудничества, отметив, что у Украины была «прекрасная возможность связать экономики посредством сделки о полезных ископаемых», но «все прошло не совсем гладко». Однако США надеются вернуть ситуацию в нужное русло, сказал он.

    Дополнительно Уолтц анонсировал визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Соединенные Штаты на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News сообщал, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Политолог Владимир Корнилов предположил, что Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине.


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    7 марта 2025, 15:35 • Новости дня
    Турция поддержала сирийскую администрацию на фоне обострения

    МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и призвал избежать провокаций

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и призвал не допустить провокаций, угрожающих безопасности Сирии, заявил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели.

    Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели заявил, что в настоящий момент предпринимаются активные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в Сирии, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и заявил, что напряженность в Латакии и ее окрестностях и нападения на силы безопасности могут повредить усилиям по ведению Сирии в будущее в единстве и солидарности.

    «Нельзя допустить, чтобы подобные провокации стали угрозой миру в Сирии и в нашем регионе», – отметил Кечели.

    Турция выступает против любых действий, направленных против права сирийцев жить в мире и процветании. В заявлении подчеркивается, что Турция продолжит поддерживать сирийский народ и его правительство.

    Ранее власти Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада.

    До этого в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек. В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Сирии находятся в условиях должной безопасности.

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    9 марта 2025, 07:52 • Новости дня
    Al Arabiya: «Хезболла» причастна к дестабилизации ситуации в Сирии

    Представитель сил безопасности Латакии обвинил «Хезболлу» в поддержке сторонников Асада

    Tекст: Максим Попов

    Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

    Как сообщает Al Arabiya, представитель сил безопасности в сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик заявил, что ливанская шиитская организация «Хезболла» сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации в Сирии, передает ТАСС. По его словам, «Хезболла» и иностранные государства поддерживали сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада в ряде районов сирийского побережья.

    Ад-Дик отметил, что силы безопасности арестовали пять человек из числа высокопоставленных лиц прежнего режима, однако их имена не раскрываются по соображениям безопасности. Он также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем на 90%.

    Напомним, столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента начались 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Наиболее жестокие бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому принадлежит семья Асада. В ответ на эти события власти ввели комендантский час и направили армейские части в регион.

    Минобороны Сирии 7 марта объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, за два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

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    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

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    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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