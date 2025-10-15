Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.6 комментариев
Сирийский президент признал важную роль России в достижениях страны
Аш-Шараа: Сирия многого достигла благодаря России
Сирия опирается на многие достижения, которых удалось достичь благодаря поддержке России, заявил временный глава республики Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Аш-Шараа отметил, что Россия оказывала помощь Сирии в различных сферах и между странами выстроены серьезные мосты сотрудничества, включая материальное взаимодействие, передает ТАСС.
В ходе переговоров Путин выразил благодарность сирийской стороне за прием российской делегации, которую возглавлял вице-премьер Александр Новак. Президент России подчеркнул, что было обозначено много интересных и полезных проектов, и Москва готова содействовать их реализации.
Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.
Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.