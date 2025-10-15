Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.6 комментариев
Путин: Проведение парламентских выборов в Сирии является большим успехом
Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле назвал большой победой прошедшие в Сирии выборы и заявил о готовности проводить регулярные консультации с сирийской стороной.
Путин поздравил аш-Шараа с недавними парламентскими выборами, которые состоялись 5 октября, передает РИА «Новости».
По мнению российского лидера, это «большой успех», который способствует сплочению сирийского общества, несмотря на непростые времена в стране.
Российский лидер отметил, что выборы укрепят связи и взаимодействие между всеми политическими силами в Сирии. Также он заявил, что Россия готова выполнять достигнутые договоренности и проводить регулярные контакты и консультации по линии министерств иностранных дел.
Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.
Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.