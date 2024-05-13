В Константиновке на Украине пожаловались на бум проституции и продаж алкоголя из-за ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации издания, в городе находится большое количество украинских военных, выплаты которым способствовали развитию экономики города: в нем открылись новые магазины по ремонту мобильных телефонов и кафе, передает РИА «Новости».

При этом местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, запрещенных в прифронтовых районах.

Один из жителей Константиновки сравнил ситуацию в городе с «временами Аль Капоне».

Ранее бывший украинский офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих «просто так».