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В Константиновке на Украине пожаловались на бум проституции из-за ВСУ
В Константиновке на Украине пожаловались на бум проституции и продаж алкоголя из-за ВСУ
Жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ, сообщает газета Guardian.
По информации издания, в городе находится большое количество украинских военных, выплаты которым способствовали развитию экономики города: в нем открылись новые магазины по ремонту мобильных телефонов и кафе, передает РИА «Новости».
При этом местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, запрещенных в прифронтовых районах.
Один из жителей Константиновки сравнил ситуацию в городе с «временами Аль Капоне».
Ранее бывший украинский офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих «просто так».