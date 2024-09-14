В патриотической игре «Зарница 2.0» приняли участие межведомственные отряды

Финальная игра прошла с 5 по 15 сентября в Волгоградской области, свыше 600 лучших участников со всей России встретились в решающих испытаниях.

«Зарница 2.0» – самая масштабная всероссийская игра «Движения Первых» с применением цифровых технологий. В этом году игра стартовала в День защитника Отчества, за время проведения стала самым масштабным патриотическим мероприятием страны, объединившим более 800 тыс. участников со всей России: школьников, учащихся учреждений среднего специального образования.

При регистрации каждый участник выбрал для себя условно-военную специальность: военкор, медик, штурмовик, оператор БПЛА, политрук, сапер. Все дальнейшие испытания проходили на уровне муниципалитетов, регионов и округов в соответствии с выбранными профессиями. Дети и подростки приняли участие в образовательных программах по патриотическому воспитанию, спортивных и игровых военных состязаниях.

Особая важность «Зарницы» – возможность поработать вместе с наставниками, имеющими реальный военный опыт. Проект «Зарница 2.0» был создан по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением самых современных игровых и цифровых технологий. Все лучшее, что было в игре раньше, сохранилось и в обновленной версии «Зарницы».

Конкурсная программа прошла на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе. Участникам предстояло пройти интеллектуальные и спортивные испытания, продемонстрировать навыки стрельбы, военно-полевой тактической медицины, саперного дела, управления и противодействия БПЛА, кибербезопасности, топографии и спортивного ориентирования на местности, а также знание основ государственности, военной истории. Заключительным состязанием стала большая военно-тактическая игра на местности. Она прошла для каждой возрастной категории на полигоне одной из действующих воинских частей волгоградского региона.