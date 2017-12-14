Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по делу Скрипаля

Москва получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на заданные на прошлой неделе вопросы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, эксперты изучают их, сообщили в постпредстве России при организации.

«Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем», – рассказали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

В воскресенье стало известно, что Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей». Согласно одному из них, Москву интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО» в связи с «делом Скрипалей».

Напомним, во вторник глава британской лаборатории «Портон Даун» признал, что его эксперты не смогли определить страну, в которой изготовлен яд, отравивший экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В британском МИДе были вынуждены признать, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Эти заявления прозвучали прямо накануне экстренного заседания Организации по запрещению химического оружия, посвященного данному инциденту.

Президент России Владимир Путин заявил, что нервно-паралитические вещества наподобие пресловутого «Новичка» способны изготавливать около 20 стран мира.