Хейли высказалась о сроках ответа на «химатаку» в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли высказалась о сроках ответных мер Вашингтона в отношении Сирии, которая, как утверждают западные страны, якобы применила химическое оружие.

«С такими решениями не спешат», – приводит ее слова РИА «Новости».

Хейли также сказала, что США, Франция и Британия «провели анализ информации» и уверены, что «химатака» в сирийской Думе имела место. «Произошла ли химическая атака? Да. США проанализировали, и да, она была. Великобритания проанализировала – да, была. Франция проанализировала – да, она была», – заявила она, подчеркнув, что «три отдельных анализа пришли к одному».

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров говорил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.

Ранее в пятницу сообщалось, что Москва по всем каналам призывает Вашингтон не горячиться вокруг ситуации в Сирии, чтобы не допустить взрывоопасной ситуации.

Перед этим The New York Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис призвал президента страны Дональда Трампа не принимать поспешное решение об ударе по Сирии под предлогом якобы имевшего место применения химоружия.