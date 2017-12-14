Россия призвала США не горячиться

По всем имеющимся каналам Москва призывает Вашингтон не горячиться вокруг ситуации в Сирии, чтобы не допустить взрывоопасной ситуации, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, Россия призывает США не будоражить международное сообщество сигналами о возможности применения силы в отношении Сирии, сообщает RT со ссылкой на «Интерфакс».

Москва также призвала Вашингтон сосредоточиться на конструктивном взаимодействии для установления истины по инциденту в сирийской Думе.

Ранее в пятницу The New York Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис призвал президента страны Дональда Трампа не принимать поспешное решение об ударе по Сирии под предлогом якобы имевшего место применения химоружия.

Глава Пентагона накануне говорил, что Вашингтон ждет доказательств применения химоружия в сирийской Думе от экспертов ОЗХО, хотя и без них уверен в том, что такая атака имела место. Мэттис также заявлял, что для принятия решения об ударе по Сирии достаточно угрозы возможного применения химического оружия против американских военных в САР